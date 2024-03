Sondaggi politici, male M5s e Meloni: crescono Pd e Calenda, ok Salvini

L’ultimo sondaggio politico di Swg - reso noto in data 11 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana - è arrivato nel momento in cui sono noti già da diverse ore i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo dove Marco Marsilio, presidente uscente di centrodestra, è stato riconfermato con il 53,5% dei voti.

Fratelli d’Italia che in Abruzzo è stata la lista più votata, per il sondaggio però sarebbe di nuovo in calo a livello nazionale anche se per distacco sempre la prima forza politica del Paese.

Giorgia Meloni così ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo con la vittoria in Abruzzo, visto che una debacle dopo la sconfitta arrivata in Sardegna avrebbe potuto mettere in difficoltà la maggioranza di governo.

Meloni in particolare può essere felice per aver sconfitto in Abruzzo il cosiddetto campo largo del centrosinistra, dato dalla media dei sondaggi politici della scorsa settimana come nettamente davanti rispetto al centrodestra.

Restando nel novero della maggioranza, segnali di risveglio da parte di Matteo Salvini con la Lega che sarebbe in rialzo nelle intenzioni di voto rispetto alla scorsa settimana. Stabile invece Forza Italia dopo un periodo di crescita nei sondaggi.

leggi anche Elezioni Abruzzo: cosa cambia per governo e sinistra con la vittoria di Marsilio

Sondaggi politici: bene il Pd, tonfo 5 Stelle

L’esito delle elezioni regionali in Abruzzo ha smorzato l’entusiasmo nel centrosinistra, con il campo largo che si appresta a tornare in panchina. L’ultimo sondaggio politico di Swg però vedrebbe il Partito Democratico in crescita e ora più vicino a Giorgia Meloni.

Scivolone invece per il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che ha definito “modesto” il risultato dei pentastellati alle elezioni in Abruzzo, una Regione dove i grillini alle ultime politiche sono andati molto bene.

Passo indietro anche per Alleanza Verdi-Sinistra, con i rossoverdi che comunque sarebbero sempre oltre la soglia di sbarramento del 4% valida per le elezioni europee. Sopra l’asticella anche Azione che per il sondaggio si sarebbe migliorata dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana.

Carlo Calenda così starebbe vincendo la sfida personale con l’ex alleato Matteo Renzi, visto che Italia Viva non riuscirebbe a schiodarsi dal 3,1%. Sotto la soglia anche +Europa che alle europee ancora deve scegliere con chi allearsi.

Più lontani tutti gli altri partiti, anche se per il sondaggio sarebbero in crescita sia Unione Popolare sia Democrazia Sovrana e Popolare, mentre Italexit dopo l’addio di Paragone sembrerebbe essere in declino.