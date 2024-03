Sondaggi politici, crolla il governo: Meloni a picco, bene Pd e M5s

L’ultima supermedia dei sondaggi politici di YouTrend, elaborata in data 7 marzo per conto di Agi, appare essere molto negativa per la coalizione di governo proprio nel momento in cui il centrodestra, dopo l’amara sconfitta in Sardegna, è alle prese con le Forche Caudine delle elezioni regionali in Abruzzo di domenica.

Nell’ultima settimana i sondaggi politici avrebbero sentenziato un netto passo indietro per Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che in questi giorni molto si è spesa personalmente per la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo dove, come candidato del centrodestra, ci sarà di nuovo il presidente uscente di FdI Marco Marsilio.

Passo indietro nelle intenzioni di voto anche per Matteo Salvini: il 34% preso dalla Lega alle europee del 2019 ormai appare essere un pallido miraggio, con il ministro che ha dichiarato che l’obiettivo del Carroccio nel voto comunitario di giugno è quello di finire davanti ai 5 Stelle.

Salvini però farebbe meglio a guardarsi le spalle da Forza Italia, visto che gli azzurri da tempo avrebbero messo la freccia e sarebbero pronti al sorpasso nonostante il segno negativo attestato dai sondaggi.

Complessivamente la supermedia dei sondaggi dell’ultima settima vedrebbe il centrodestra - considerando anche Noi Moderati - in calo dell’1,1%, un chiaro segno del momento difficile che starebbe vivendo la coalizione di governo.

Sondaggi politici: bene Pd e M5s

Gli ultimi sondaggi politici sembrerebbero sorridere al Partito Democratico, ora indicato più vicino a Giorgia Meloni e oltre la soglia psicologica del 20% che sarebbe il grande obiettivo alle elezioni europee.

Prima però ci sono le elezioni regionali in Abruzzo, con il centrosinistra che per la prima volta correrà tutto unito a sostegno del candidato Luciano D’Amico realizzando quel “campo largo” da tempo evocato.

Segno positivo per i sondaggi anche per il Movimento 5 Stelle, che doppierebbe la Lega rendendo assai improbabile il pronostico fatto qualche settimane fa da Matteo Salvini.

Bene anche Alleanza Verdi-Sinistra e Italia Viva: se i primi sarebbero oltre la soglia di sbarramento del 4%, Matteo Renzi invece sarebbe ancora lontano dalla fatidica asticella superata invece da Carlo Calenda: allo stato delle cose, Azione dovrebbe correre da sola mentre resta da capire cosa farà +Europa.

Per i sondaggi il campo largo del centrosinistra che sarà di scena alle regionali in Abruzzo sarebbe al 50,4% a livello nazionale, mentre il centrodestra si fermerebbe al 44,2%: il voto di domenica di conseguenza potrebbe disegnare degli scenari inediti per la politica nostrana.