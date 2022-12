Sondaggi politici: M5s toglie 1 milione di voti al Pd, volano Meloni e Salvini

L’ultimo sondaggio politico di Noto, reso noto in data 22 dicembre dalla trasmissione Porta a Porta, ci ha fornito quella che sarebbe la situazione dei vari partiti tre mesi dopo le elezioni dello scorso 25 settembre.

Rispetto alle recenti politiche, per il sondaggio Giorgia Meloni si sarebbe notevolmente migliorata da quando è a Palazzo Chigi, con tutto il centrodestra che sembrerebbe avere il vento in poppa nonostante le critiche in merito alla legge di Bilancio.

Sondaggio Noto 22 dicembre - prima parte Fonte Porta a Porta

Oltre a Fratelli d’Italia, sono stati indicati con il segno positivo anche Lega, Forza Italia e Noi Moderati, con sia il partito di Matteo Salvini sia gli azzurri che in questo momento sarebbero nelle intenzioni di voto sopra al duo Azione-Italia Viva.

Complessivamente stando al sondaggio il centrodestra si sarebbe migliorato del 4,2%, con la coalizione di governo che sarebbe trainata dalla popolarità ormai inarrestabile della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sondaggi politici: M5s “vampirizza” il Pd

L’altro dato forte che emergerebbe dall’ultimo sondaggio politico di Noto, sarebbe l’autentico crollo del Partito Democratico che avrebbe lasciato sul campo negli ultimi tre mesi oltre tre punti percentuali.

Come si può vedere, si tratterebbe della stessa percentuale che in questo lasso di tempo avrebbe conquistato il Movimento 5 Stelle: in termini di voti, circa 1 milione di preferenze dai dem avrebbero preso ora la strada dei pentastellati.

Sondaggio Noto 22 dicembre - seconda parte Fonte Porta a Porta

Nel centrosinistra oltre a +Europa sarebbe in crisi anche Alleanza Verdi-Sinistra, che potrebbe aver risentito degli strascichi riguardanti il caso che ha coinvolto la famiglia di Aboubakar Soumahoro.

Una situazione caotica quella nel centrosinistra che starebbe spingendo il Pd a valutare l’ipotesi di anticipare le primarie per la segreteria, in programma il prossimo 19 febbraio una settimana dopo le regionali in Lombardia e nel Lazio.

Una confusione questa aumentata anche dal fatto che il Partito Democratico nel Lazio correrà insieme al terzo polo e in Lombardia con il Movimento 5 Stelle: vista la mancanza di chiarezza, non c’è da meravigliarsi se il sondaggio di Noto punisca così tanto il Pd.