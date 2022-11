Sondaggi politici: M5s supera il Pd, Meloni doppia Salvini e Berlusconi

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso pubblico in data 7 novembre dal Tg La7, ha confermato ulteriormente quello che è una sorta di leitmotiv ripetuto ormai a mo’ di nenia da quando lo scorso 25 settembre si sono chiuse le urne nel nostro Paese.

Sondaggio politico Swg 7 novembre Prima parte

Dopo una rincorsa durata alcune settimane, per il sondaggio infatti il Movimento 5 Stelle avrebbe superato un Partito Democratico che appare in caduta libera in attesa del Congresso di marzo dove verrà scelto il nuovo segretario.

Nonostante il segno negativo, possono sorridere anche Carlo Calenda e Matteo Renzi visto che il tandem Azione-Italia Viva, che presto potrebbe fondersi in un unico movimento, ormai avrebbe la leadership del fronte moderato staccando Forza Italia nelle intenzioni di voto e superando anche la Lega, altro partito in crisi.

Starebbe continuando poi il momento magico di Fratelli d’Italia, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che per il sondaggio avrebbe più del doppio dei voti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi messi insieme.

Sondaggio politico Swg 7 novembre Seconda parte

Nella “parte destra” del sondaggio sembrerebbe reggere l’Alleanza Verdi-Sinistra, mentre sempre a sinistra c’è da registrare la lenta, ma costante, crescita di Unione Popolare, il movimento guidato da Luigi De Magistris.

Sondaggi politici: volano Conte e Meloni

L’ultimo sondaggio politico di Swg ci potrebbe far capire come, in questa legislatura appena iniziata, i due grandi protagonisti saranno Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, con tutti gli altri attori relegati al ruolo di comprimari.

Fratelli d’Italia infatti starebbe continuando a “vampirizzare” Lega e Forza Italia, nonostante il grande attivismo di Matteo Salvini soprattutto sul tema dei migranti e della sicurezza; la propaganda martellante del Capitano però ormai sembrerebbe non entusiasmare più l’elettorato di centrodestra.

Silvio Berlusconi invece, dopo aver riempito per settimane le prime pagine dei giornali, adesso è tornato a un sostanziale silenzio magari nel tentativo di far calmare le acque dopo le polemiche del post voto quando c’è stata da delineare la squadra del governo Meloni.

Il sondaggio però è molto chiaro anche per quanto riguarda l’opposizione, con il Movimento 5 Stelle che avrebbe completato quel sorpasso ai danni del Partito Democratico da tempo ipotizzato dagli analisti.

Non sarebbe un caso di conseguenza che Conte, nonostante una apertura da parte del Pd, sarebbe pronto ad andare per conto proprio anche alle elezioni regionali nel Lazio, mentre in Lombardia i dem devono scegliere se sostenere insieme al terzo polo Letizia Moratti oppure scegliere il proprio candidato tramite le primarie.