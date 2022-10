Sondaggi politici: volano M5s e Meloni, Pd a picco e Calenda supera Salvini

Il primo sondaggio politico di Swg realizzato dopo le elezioni politiche del 25 settembre, sembrerebbe evidenziare un effetto “carro del vincitore” visto che sarebbero in rialzo tutti quei partiti che si sono detti soddisfatti del risultato elettorale.

Stando al sondaggio reso noto dal Tg La7 in data 3 ottobre, sarebbe ancora in crescita Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia ormai sempre più prima forza politica del Paese in virtù anche del tonfo attestato al Partito Democratico: dopo il passo indietro di Enrico Letta, i dem sono pronti ad andare a congresso ma al momento sono in discussione anche il nome e il simbolo del partito.

Sondaggio Swg 3 ottobre Prima parte, fonte La7

In questo scenario il Pd sarebbe a rischio sorpasso da parte del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che, sondaggi politici alla mano, potrebbe puntare a una sorta di leadership all’interno dell’area di centrosinistra.

Non sarebbe così un caso che tra i giallorossi adesso stiamo assistendo a un Pd che vorrebbe riallacciare i contatti con i 5 Stelle mentre i pentastellati, dopo essere stati scaricati da Letta prima del voto, sono adesso loro a nicchiare tanto che sarebbe in bilico anche l’alleanza alle elezioni regionali nel Lazio.

Sondaggi politici: Calenda supera Salvini e Berlusconi

In crisi vengono dati anche Forza Italia e Lega, con i due partiti che per il sondaggio sarebbero adesso superati dal tandem formato da Matteo Renzi e Carlo Calenda. A proposito di Azione e Italia Viva, i due partiti faranno gruppo insieme in Parlamento e sembrerebbero essere destinati a dare vita a una federazione.

Sondaggio Swg 3 ottobre Seconda parte, fonte La7

Il futuro invece appare meno roseo per Matteo Salvini, tanto che la sua posizione di guida del Carroccio non sarebbe più così solida specie dopo i malumori manifestati dal nucleo storico della Lega fedele al fondatore Umberto Bossi.

Nella “parte destra” del sondaggio invece si andrebbe ulteriormente a migliorare l’Alleanza Verdi-Sinistra, mentre Più Europa sarebbe ora beffardamente oltre l’asticella del 3% dopo aver sfiorato il superamento della soglia di sbarramento alle recenti elezioni.

In crescita anche Italexit, altro partito che alle urne non ha mantenuto le aspettative dei sondaggi della vigilia, mentre sarebbero in forte calo tutte le altre liste che alle elezioni sono finite sotto il 2%.