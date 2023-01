Sondaggi politici: crolla Berlusconi, male Salvini. Bene il Pd, stabile Meloni

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 16 gennaio dal Tg La7, potrebbe rappresentare una sorta di campanello d’allarme per il centrodestra che, dall’inizio dell’anno, è alle prese con la grana dell’aumento del prezzo della benzina: se i cittadini sono scontenti per gli ennesimi rincari, i benzinai continuano a essere sul piede di guerra con lo sciopero di due giorni ormai verso la conferma.

Sondaggio Swg 16 gennaio - prima parte Fonte Tg La7

Come una abile giocatrice di poker, Giorgia Meloni però se non riesce a vincere perlomeno non perde, con i Fratelli d’Italia indicati dal sondaggio come stabili e per distacco sempre primo partito del Paese.

Tutt’altra musica invece per gli alleati di governo, con la Lega di Matteo Salvini in calo e sempre più sotto la doppia cifra e Forza Italia in grande difficoltà, con i fasti di un tempo che ormai appaiono solo come un pallido ricordo per gli azzurri.

Senza dubbio il sondaggio non avrà fatto piacere a Silvio Berlusconi, particolarmente critico di recente con Giorgia Meloni per quanto riguarda la gestione del caro-benzina tanto che, di nuovo, si sta tornando a parlare di una possibile rottura tra i due leader.

Sondaggi politici: Pd in ripresa

Dopo settimane molto difficili, il Partito Democratico per l’ultimo sondaggio politico di Swg starebbe dando segnali di ripresa in attesa, il prossimo 26 febbraio, di eleggere il nuovo segretario attraverso le consuete primarie.

Non sembrerebbe riuscire ad approfittare delle difficoltà del centrodestra invece il Movimento 5 Stelle, anche se Giuseppe Conte è sempre più il principale antagonista politico di Giorgia Meloni.

Sorride invece il terzo polo, con il duo formato da Matteo Renzi e Carlo Calenda che adesso sarebbe di nuovo vicino alla Lega di Matteo Salvini, con Azione e Italia Viva che sembrerebbero beneficiare del momento difficile di Forza Italia.

Sondaggio Swg 16 gennaio - seconda parte Fonte Tg La7

Stabili per il sondaggio sia Alleanza Verdi-Sinistra sia +Europa, mentre a piccoli passi Italexit con Paragone e Unione Popolare di Luigi de Magistris si starebbero avvicinando alla soglia di sbarramento del 3%.

Il 12 e 13 febbraio ci saranno le elezioni ragionali in Lombardia e nel Lazio, primo vero banco di prova dopo le politiche di settembre per capire il reale stato di salute dei partiti nostrani.