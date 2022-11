Sondaggi politici: Calenda supera Salvini, crolla il Pd raggiunto dal M5s

L’ultimo sondaggio politico di Swg, realizzato per conto del Tg la7 e diramato in data 31 ottobre, può essere definito emblematico di quello che è lo scenario che si è venuto a creare a seguito delle elezioni dello scorso 25 settembre.

Fratelli d’Italia infatti sembrerebbe essere inarrestabile, sfruttando al massimo il momento di grande popolarità di Giorgia Meloni ora fresca presidente del Consiglio che ha appena completato la sua squadra di governo delineando anche la lista dei viceministri e dei sottosegretari.

Sondaggio Swg 31 ottobre - prima parte Fonte Tg La7

La crescita di FdI sembrerebbe essere tutta a discapito della Lega, con Matteo Salvini che ora sarebbe sotto il duo Azione-Italia Viva: Carlo Calenda ormai sembrerebbe poter ambire a guidare il fronte dei moderati, anche se non mancano le voci di dissidi con l’alleato Matteo Renzi.

Nonostante la flessione, per il sondaggio il Movimento 5 Stelle sarebbe adesso appaiato al Partito Democratico in virtù del nuovo crollo attestato ai dem che, in attesa delle primarie di marzo per eleggere il nuovo segretario, appaiono essere allo sbando.

Sondaggio Swg 31 ottobre - seconda parte Fonte Tg la7

In ripresa per il sondaggio Forza Italia dopo il calo indicato nelle scorse settimane, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra sarebbe stabilmente oltre la soglia di sbarramento del 3%; da segnalare infine il passo in avanti di Unione Popolare, il movimento di Luigi de Magistris che sarebbe in crescita dopo che alle ultime elezioni non è riuscito a sfondare.

Sondaggi politici: Salvini e Pd in crisi

L’ultimo sondaggio politico di Swg parla chiaro: in questo post voto Giorgia Meloni starebbe continuando a vampirizzare la Lega, mentre il terzo polo sembrerebbe essere capace di rosicchiare consensi sia al Partito Democratico sia ai moderati del centrodestra.

Resta da capire adesso se Matteo Salvini, nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riuscirà o meno a invertire questo trend; da quando è in carica, il Capitano sta sgomitando per avere la maggior visibilità possibile, ma le ultime notizie che arrivano dalla Lombardia non sembrerebbero essere positive per il Carroccio.

Letizia Moratti infatti si è dimessa dal ruolo di vicepresidente e assessore al Welfare: non mancano le voci di una sua possibile candidatura come indipendente alle elezioni regionali in Lombardia che, da calendario, si dovrebbero tenere a marzo.

Stando ai sondaggi, Letizia Moratti potrebbe battere il leghista Attilio Fontana soprattutto se l’ex ministro dovesse trovare il sostegno da parte del terzo polo e, magari, anche del Partito Democratico; se Matteo Salvini dovesse perdere la Lombardia, a quel punto la sua leadership nella Lega potrebbe iniziare a vacillare.