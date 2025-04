Shock Trump, Piazza Affari -3,6%. Alert BCE, mentre a pagare dazio è soprattutto Wall Street

Per il momento, a caldo, la raffica di dazi che il Presidente americano Donald Trump ha annunciato nella giornata di ieri, cosiddetto “Liberation Day” per gli Stati Uniti - a suo avviso maltrattati per troppo tempo dai loro partner commerciali - fa di Wall Street la Borsa che accusa le perdite più alte tra quelle sofferte dalle principali piazze del mondo.

Il conto delle tariffe è salato soprattutto per i principali indici azionari USA, con il Dow Jones che è crollato fino a più di 1.500 punti, lo S&P 500 che ha segnato un tonfo di oltre il 4% e il Nasdaq Composite che è precipitato fino a oltre il 5,5% nei minimi intraday.

Guardando al resto dell’azionario globale, la performance delle borse asiatiche è stata sicuramente meno drammatica. In Asia i segni meno si sono palesati subito, ma il dramma non c’è stato: l’Hang Seng della borsa di Hong Kong ha perso l’1,52%, Shanghai ha concluso la sessione in perdita di appena lo 0,24%.

Peggio hanno fatto la borsa di Sidney (-0,94%) e di Tokyo (-2,77%) ma, di fatto, non c’è stato alcun tonfo.

Peggio dell’azionario asiatico hanno fatto invece sicuramente le borse europee, con l’indice di riferimento Stoxx 600 che ha concluso la giornata di contrattazioni in ribasso del 2,6% circa, zavorrato dalla pessima performance delle azioni di alcune multinazionali, come del colosso degli articoli sportivi Adidas, crollato dell’11%. In apnea anche il gigante dei trasporti marittimi Maersk, considerato termometro del commercio mondiale che, paventando l’inizio di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, è capitolato del 9,5%.

Tra i listini azioni europei più importanti, male soprattutto il Ftse Mib di Piazza Affari, che è scivolato del 3,60%, chiudendo attorno a quota 37.070,83 punti. Giù anche la borsa di Parigi (-3,3%), la borsa di Francoforte (-2,95%) e Londra, che ha limitato i danni a una flessione pari a -1,68%.

In evidenza tra gli asset finanziari i prezzi del petrolio, che oggi hanno incassato anche il colpo dell’OPEC, con 8 Paesi esponenti dell’organizzazione più ampia OPEC+, che hanno sorpreso i mercati annunciando il ritorno di una offerta più imponente di barili, sul mercato, a partire dal mese di maggio.

Occhio in Eurozona anche alla grande novità arrivata con la pubblicazione delle minute della BCE, relative all’ultima riunione del Consiglio direttivo del 6 marzo scorso, con cui i tassi di interesse dell’area euro sono stati sforbiciati per la sesta volta, e in attesa della prossima riunione di aprile, che sta facendo sorgere diversi dubbi.

Sul mercato del forex, in evidenza la fuga dal dollaro, con il cambio EUR-USD balzato dell’1,7% a quota $1,1044, mentre gli acquisti sui Titoli di Stato hanno permesso ai rendimenti dei Treasury a 10 anni di scendere al 4,049%. Giù anche i rendimenti dei BTP a 10 anni, in ritirata di 5 punti base al 3,76% e i rendimenti dei Bund, in ribasso di 8 punti base al 2,64%.

Con l’annuncio della raffica di dazi di ieri, il presidente americano Donald Trump ha promesso agli americani che l’imposizione delle tariffe inaugurerà un’età dell’oro per l’America (“Golden Age of America”): “Alla fine, una maggiore produzione domestica significherà una competizione più forte e prezzi più bassi per i consumatori”, ha garantito, sbandierando quella che ha chiamato la “dichiarazione dell’indipendenza economica” degli Stati Uniti, che rilancerà il “sogno americano”.

Dopo gli slogan “America First” e “Make America Great Again” ieri, mercoledì 2 aprile 2025, nel cosiddetto “Liberation Day” come lo aveva definito lui stesso nei giorni scorsi, Trump ha presentato il nuovo pilastro della sua politica economica: “Make America Wealthy Again”. (Leggi tutte le misure annunciate).

Wall Street, tuttavia, non solo non ha brindato, ma è stata quella che, con il suo trend (mancano comunque ancora 4 ore circa alla fine della giornata di contrattazioni), sembra aver pagato dazio più di tutte le altre borse.

Detto questo, occhio a Piazza Affari al tonfo di alcune banche, come UniCredit, scivolata del 7% circa, BPER -6,5%, Banco BPM -5,6%, anche se alla fine della sessione sono state altre azioni a fare peggio, per la precisione Tenaris (-9,85%), Saipem (-9,02%), StMicroelectronics (-8,59%) e Stellantis (-8,06%).

Money.it ha seguito oggi, giovedì 3 aprile 2025, l’andamento dei mercati in tempo reale.

Le grandi aziende che incentrano il loro business sulla vendita di beni importati sono quelle che pagano più di tutte, per ovvi motivi, lo schiaffo dei dazi di Trump. Gap affonda del 22%, Five Below precipita del 29% .

Non c’è pace oggi per i mercati azionari globali, in particolar modo per Wall Street, che continua a puntare verso il basso.

Wall Street apre in forte ribasso, Dow Jones -1.200 punti, S&P 500 verso seduta peggiore in 2 anni

Gli analisti di Deutsche Bank hanno lanciato un avvertimento sulla possibilità che il dollaro venga colpito da una crisi di fiducia. “ Se il calo del dollaro accelererà il passo, si tratterà di un fenomeno che non piacerà affatto alle banche centralio globali. L’ultima che la BCE vuole è uno shock disinflazionistico imposto dall’esterno, provocato da una perdita di fiducia nei confronti del dollaro , così come un’accelerazione dell’euro (a cui si sta assistendo), che si affianchi ai dazi. Ci troviamo nel bel mezzo di un cambio di regime drammatico sui mercati ”.

15:09

Piazza Affari: Ftse Mib -2,5%, euro +2% sul dollaro. Il commento dell’esperto

Non migliora la situazione sui mercati in attesa dell’avvio della giornata di contrattazioni di Wall Street. Il trend dei futures continua a far presagire il peggio, mentre l’azionario europeo peggiora. La borsa di Parigi segna un ribasso del 2,9%, mentre il Ftse Mib di Piazza Affari scivola di oltre il 2,5%. Perde più del 2% anche la borsa di Francoforte. Il sottoindice di riferimento delle banche, in Europa, affonda del 4,6%. Molto male anche le azioni tecnologiche, con l’indice relativo che arretra di oltre il 3,5% mentre, optando per gli asset considerati più sicuri, gli investitori scelgono i titoli del comparto delle utility, consentendo al settore di avanzare di oltre il 2% in Europa.

Sul mercato del forex, i buy continuano a premiare l’euro e la sterlina, che testano nuovi valori record degli ultimi sei mesi nei confronti del dollaro. L’euro guadagna più del 2% a $1,1078, mentre il dollaro perde nei confronti dello yen giapponese più del 2%, a JPY 145,99. I forti sell off sul dollaro USA portano lo yen a scattare al valore più alto delle ultime tre settimane nei confronti del biglietto verde.

Il rapporto sterlina-dollaro GBP-USD avanza di oltre l’1%, a $1,315. In luce anche il trend del franco svizzero, che ha testato il massimo degli ultimi cinque mesi, sul dollaro, salendo fino a CHF 0,86555 per dollaro.

Prosegue la fuga dal dollaro, ben rappresentata anche dal trend YTD della valuta americana che, dall’inizio del 2025, ha perso più del 5,7%. Detto questo, interpellato dalla CNBC, Lee Hardman, analista senior del mercato valutario di MUFG, ha fatto notare che, sicuramente, questi dazi aumenteranno in modo significativo i rischi al ribasso per la crescita mondiale. “Di conseguenza, riteniamo che alla fine il dollaro ne beneficerà”, con gli investitori che, in un clima di ulteriore avversione al rischio, preferiranno rifugiarsi nella valuta americana.