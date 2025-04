Shock dazi Trump sui mercati. Wall Street nel panico e non solo, attesa per Piazza Affari -LIVE

Panico sui mercati azionari di tutto il mondo dopo l’annuncio dei dazi reciproci da parte del Presidente americano Donald Trump. Trump ha promesso agli americani che l’imposizione delle tariffe inaugurerà un’età dell’oro per l’America (“Golden Age of America”): “Alla fine una maggiore produzione domestica significherà una competizione più forte e prezzi più bassi per i consumatori”, ha garantito Trump, aggiungendo che i dazi permetteranno agli Stati Uniti, di incassare “miliardi di miliardi di dollari che ci consentiranno di abbassare le tasse e il nostro debito”.

Per il presidente degli Stati Uniti, che ha fatto il grande annuncio nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, quella appena annunciata è stata in sostanza la “dichiarazione dell’indipendenza economica”, con cui, grazie alle misure, è stato rilanciato “il sogno americano”. Dopo gli slogan “America First” e “Make America Great Again” ieri, mercoledì 2 aprile 2025, nel cosiddetto Liberation Day come lo aveva anticipato lui stesso preannunciando nei giorni scorsi il Giorno della Liberazione per gli Stati Uniti, Trump ha presentato il nuovo pilastro della sua politica economica: “Make America Wealthy Again”.