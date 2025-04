Shock dazi Trump sui mercati. Dow Jones -1.200 punti, Piazza Affari -2,7%. Fuga dal dollaro, Deutsche Bank vede dramma BCE - LIVE

Pessima la reazione dei mercati finanziari all’annuncio della raffica di dazi da parte del presidente americano Donald Trump.

Trump ha imposto dazi contro più di 180 economie di tutto il mondo, confermando tra le altre cose l’entrata in vigore delle tariffe del 25% sulle importazioni americane di auto straniere. (Leggi tutte le misure annunciate).

Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

Wall Street apre in forte ribasso, Dow Jones -1.200 punti, S&P 500 verso seduta peggiore in 2 anni

Gli analisti di Deutsche Bank hanno lanciato un avvertimento sulla possibilità che il dollaro venga colpito da una crisi di fiducia. “ Se il calo del dollaro accelererà il passo, si tratterà di un fenomeno che non piacerà affatto alle banche centralio globali. L’ultima che la BCE vuole è uno shock disinflazionistico imposto dall’esterno, provocato da una perdita di fiducia nei confronti del dollaro , così come un’accelerazione dell’euro (a cui si sta assistendo), che si affianchi ai dazi. Ci troviamo nel bel mezzo di un cambio di regime drammatico sui mercati ”.

15:09

Piazza Affari: Ftse Mib -2,5%, euro +2% sul dollaro. Il commento dell’esperto

Non migliora la situazione sui mercati in attesa dell’avvio della giornata di contrattazioni di Wall Street. Il trend dei futures continua a far presagire il peggio, mentre l’azionario europeo peggiora. La borsa di Parigi segna un ribasso del 2,9%, mentre il Ftse Mib di Piazza Affari scivola di oltre il 2,5%. Perde più del 2% anche la borsa di Francoforte. Il sottoindice di riferimento delle banche, in Europa, affonda del 4,6%. Molto male anche le azioni tecnologiche, con l’indice relativo che arretra di oltre il 3,5% mentre, optando per gli asset considerati più sicuri, gli investitori scelgono i titoli del comparto delle utility, consentendo al settore di avanzare di oltre il 2% in Europa.

Sul mercato del forex, i buy continuano a premiare l’euro e la sterlina, che testano nuovi valori record degli ultimi sei mesi nei confronti del dollaro. L’euro guadagna più del 2% a $1,1078, mentre il dollaro perde nei confronti dello yen giapponese più del 2%, a JPY 145,99. I forti sell off sul dollaro USA portano lo yen a scattare al valore più alto delle ultime tre settimane nei confronti del biglietto verde.

Il rapporto sterlina-dollaro GBP-USD avanza di oltre l’1%, a $1,315. In luce anche il trend del franco svizzero, che ha testato il massimo degli ultimi cinque mesi, sul dollaro, salendo fino a CHF 0,86555 per dollaro.

Prosegue la fuga dal dollaro, ben rappresentata anche dal trend YTD della valuta americana che, dall’inizio del 2025, ha perso più del 5,7%. Detto questo, interpellato dalla CNBC, Lee Hardman, analista senior del mercato valutario di MUFG, ha fatto notare che, sicuramente, questi dazi aumenteranno in modo significativo i rischi al ribasso per la crescita mondiale. “Di conseguenza, riteniamo che alla fine il dollaro ne beneficerà”, con gli investitori che, in un clima di ulteriore avversione al rischio, preferiranno rifugiarsi nella valuta americana.