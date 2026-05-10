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Se investi in questi ETF rischi di pagare una tripla tassazione. Fino al 56% sui dividendi

Pietro Pisello

10 Maggio 2026 - 08:52

Ecco perché alcuni ETF a distribuzione possono subire una doppia o tripla tassazione sui dividendi e come ridurre le imposte.

Se investi in questi ETF rischi di pagare una tripla tassazione. Fino al 56% sui dividendi
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La tassazione degli ETF può diventare molto più penalizzante di quanto la maggior parte degli investitori immagini, soprattutto quando si scelgono strumenti con l’obiettivo di generare una rendita periodica, come gli ETF a distribuzione.

In questi casi, infatti, l’efficienza fiscale gioca un ruolo fondamentale e può incidere enormemente sul rendimento reale dell’investimento nel lungo periodo.
Molti investitori si concentrano soltanto sul rendimento del dividendo o sui costi di gestione dell’ETF, trascurando però il peso delle imposte. E proprio qui nasce il problema. Investendo in ETF a distribuzione si rischia, infatti, di subire non una, non due, ma addirittura tre diverse forme di tassazione sui dividendi distribuiti nel tempo. [...]

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