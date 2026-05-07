Addio doppia tassazione sui titoli: la procedura passo-passo che nessuno ti dice.
I dividendi rappresentano una componente importante dei rendimenti per molti investitori italiani. Quando però questi proventi provengono da società quotate all’estero, entra in gioco un tema complesso e spesso costoso: la doppia tassazione.
Nella maggior parte dei casi, infatti, il Paese estero applica una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti, mentre in Italia scatta l’imposta sostitutiva del 26% sul reddito percepito. Senza interventi correttivi, questo meccanismo può portare a un prelievo complessivo molto elevato, riducendo sensibilmente il rendimento netto.
Ad esempio, gli investitori italiani che nel 2025 hanno percepito dividendi da società quotate alla Borsa di Francoforte si sono spesso trovati di fronte a un prelievo fiscale doppio: da un lato la ritenuta tedesca del 26,375 per cento applicata alla fonte, dall’altro l’imposta sostitutiva italiana del 26 per cento. [...]
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