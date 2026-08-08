Vivere di dividendi non è più la strategia migliore per i pensionati. Ecco perché

Il boom del mercato azionario sta mettendo sotto pressione una strategia di investimento particolarmente cara a chi ha lasciato il mondo del lavoro. Gli investitori in pensione da tempo prediligono le azioni che distribuiscono dividendi perché offrono flussi di cassa regolari senza la necessità di vendere quote del portafoglio, un gesto che molti percepiscono come un’erosione del capitale.

Tuttavia, il rendimento da dividendi del S&P 500 si colloca oggi vicino ai minimi generazionali, poco sopra l’1 percento su base trailing a dodici mesi, dopo un declino prolungato nel corso degli ultimi due decenni. Questo livello non riesce più a competere, al netto delle imposte, con alternative più sicure come i titoli del Tesoro o i certificati di deposito.

Perché i rendimenti da dividendo non sono più redditizi?

L’apprezzamento dei prezzi delle azioni ha reso i pagamenti di dividendi relativamente modesti rispetto alla crescita del capitale. Nel corso di quest’anno l’indice S&P 500 ha guadagnato il 12,8 percento al netto dei dividendi e il 13,6 percento includendoli. Per molti pensionati, però, il dividendo continua a rappresentare un’ancora psicologica: ricevere denaro periodico appare più rassicurante rispetto alla decisione di liquidare posizioni e affrontare eventuali plusvalenze. Il comfort emotivo spinge gli investitori a privilegiare i flussi di cassa rispetto alla gestione attiva del capitale.

Alcuni pensionati che fino a poco tempo fa reinvestivano automaticamente i dividendi preferiscono oggi destinare quella liquidità a fondi del mercato monetario ad alto rendimento o a trasferimenti familiari. I portafogli costruiti progressivamente negli anni precedenti al pensionamento risultano spesso divisi tra ETF focalizzati sui dividendi, come l’iShares Select Dividend ETF e lo Schwab U.S. Dividend Equity ETF, e fondi indicizzati che replicano il S&P 500. I flussi generati bastano a coprire le spese quotidiane senza toccare il capitale, e i dividendi qualificati godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto agli interessi ordinari.

Negli ultimi due anni miliardi di dollari sono confluite in fondi e ETF americani orientati ai dividendi, secondo i dati di Morningstar. Gli investitori hanno cercato stabilità in un’economia sempre più dipendente dall’espansione dell’intelligenza artificiale, accettando rendimenti bassi in cambio di una maggiore prevedibilità. Nell’ultimo anno, peraltro, le azioni ad alto dividendo hanno sorpreso: lo Schwab U.S. Dividend Equity ETF ha restituito il 31,7 percento, superando nettamente il 17,8 percento del Vanguard Morningstar Growth ETF a basso rendimento. Si tratta di un periodo particolarmente favorevole per questa categoria di titoli.

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Gli errori da non fare

Anche alcune delle società più dinamiche del mercato stanno aumentando i pagamenti. Nvidia, il produttore di chip, ha portato il dividendo da un centesimo a venticinque centesimi per azione nel maggio scorso. Nonostante questi segnali, ricercatori e consulenti invitano alla cautela. Esiste una vera e propria «fallacia del dividendo gratuito»: molti investitori considerano il dividendo un’entrata extra anziché una distribuzione che riduce il valore del titolo sottostante. Inseguire il rendimento come obiettivo primario porta spesso a una scarsa diversificazione, a costi fiscali più elevati e all’acquisto di titoli sopravvalutati. I prodotti finanziari più sofisticati pensati per “spremere” i rendimenti attraggono grandi flussi di capitali ma generano performance totali inferiori, maggiore turnover e commissioni più alte.

In situazioni di crisi, tuttavia, i flussi di cassa restano preziosi. Un licenziamento improvviso nella tarda cinquantina o all’inizio della sessantina può costringere a prelevare anticipatamente dai conti previdenziali; in quei momenti un reddito da dividendi stabile funge da ponte. Per molti, infine, l’attenzione ai rendimenti è semplicemente parte del processo di invecchiamento: con il passare degli anni si tende a preoccuparsi sempre di più dei flussi di cassa regolari.

Il mercato azionario in rialzo ha dunque trasformato una strategia storica di protezione del reddito in una scelta che richiede maggiore consapevolezza. I pensionati continuano ad amare i dividendi, ma sono sempre più costretti a bilanciare il comfort psicologico dei flussi di cassa con la realtà di rendimenti compressi e con l’importanza della performance totale, al netto di tasse e rischi.