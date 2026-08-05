Il segreto per battere la volatilità di agosto? 7 azioni con rendimento e potenziale esplosivo

Gli investitori che cercano protezione dalla volatilità dei mercati potrebbero trovare un rifugio interessante nei titoli azionari a dividendo, soprattutto dopo un mese di luglio in cui questi strumenti hanno nettamente superato l’andamento dell’indice di riferimento.

Mentre l’S&P 500 ha chiuso luglio con un calo dello 0,1 percento, il Nasdaq ha perso il 3,2 percento e il Dow Jones Industrial Average è riuscito a guadagnare solo lo 0,3 percento, l’ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats identificato dal ticker NOBL ha registrato un progresso di quasi l’8 percento e l’ETF Vanguard Dividend Appreciation ticker VIG è salito di circa l’1 percento.

Il NOBL offre un rendimento da dividendo del 2,42 percento con un rapporto di spesa dello 0,35 percento, mentre il VIG rende l’1,54 percento con un costo di gestione di appena lo 0,04 percento. Agosto, secondo i dati storici del Stock Trader’s Almanac, risulta il terzo mese peggiore dell’anno per l’S&P 500, che mediamente riesce a ottenere solo un guadagno marginale, e il contesto estivo è stato reso più instabile dalle tensioni in Medio Oriente e dalle incertezze sulla politica della Federal Reserve.

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Perché puntare ora sui Dividend Aristocrats?

Secondo Michael Clarfeld, gestore della strategia dividend di ClearBridge Investments, il caso a favore dei dividendi è oggi più forte che mai, sia per la volatilità dei mercati sia per l’incertezza sul futuro e per l’importanza della crescita dei dividendi come compensazione rispetto a un’inflazione più appiccicosa e elevata. Non conviene però inseguire i rendimenti più alti, perché un dividendo elevato può talvolta segnalare difficoltà aziendali.

I cosiddetti Dividend Aristocrats non offrono necessariamente i payout più generosi, ma rappresentano società di elevata qualità che hanno incrementato i propri dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Tra i componenti del NOBL che secondo FactSet presentano un potenziale di rialzo di almeno il 15 percento rispetto al prezzo obiettivo medio e che godono del favore di almeno il 55 percento degli analisti che li coprono, emergono diverse opportunità.

Albemarle Corporation, attiva nei materiali non energetici, ha perso il 12,9 percento a luglio ma mostra un upside del 63,4 percento rispetto al target medio, con un rendimento da dividendo dell’1,4 percento e il 58,3 percento di giudizi di acquisto. L’analista Patrick Cunningham di Citi, che ha alzato la raccomandazione a giugno, ritiene che non si stia formando un eccesso di offerta di litio significativo e che Albemarle Corporation sia uno dei principali beneficiari della domanda strutturale grazie ad asset di alta qualità, a una rete di conversione consolidata e alla capacità di destinare capitali a progetti di crescita ad alto ritorno.

Air Products and Chemicals, Inc., sempre nei materiali non energetici, offre il rendimento più elevato della selezione, pari al 2,5 percento, con un potenziale di rialzo del 16,8 percento e il 56 percento di rating positivi. La settimana scorsa ha battuto le stime di utile del terzo trimestre fiscale ma ha deluso sui ricavi; ha tuttavia alzato la guidance di utile per l’intero anno e ridotto le previsioni di spesa in conto capitale. Il direttore generale Eduardo Menezes ha sottolineato che le decisioni aggiuntive di ottimizzazione del portafoglio di grandi progetti aprono una strada chiara per ridurre gli investimenti e sostenere una crescita redditizia attraverso progetti tradizionali di gas industriali di qualità. Il titolo è avanzato dello 0,6 percento a luglio.

Anche Dover Corporation nel settore industriale, con un rendimento dell’1 percento, un calo dell’8,8 percento a luglio e un upside del 23,2 percento, raccoglie il 61,9 percento di giudizi di acquisto. Ecolab Inc., nei materiali non energetici, rende l’1,1 percento, ha perso lo 0,4 percento a luglio e presenta un potenziale del 17,9 percento, con il 60 percento di raccomandazioni positive.

Cosa convince gli analisti?

S&P Global, Inc. nel tecnologico offre un rendimento dello 0,9 percento, ha guadagnato il 6,9 percento a luglio e mostra un upside del 25,8 percento, supportata dal 79,3 percento di rating di acquisto. Walmart Inc. nel consumo non ciclico rende lo 0,9 percento, ha perso l’1,8 percento a luglio e dispone di un potenziale del 25,8 percento, con il 66,7 percento di giudizi favorevoli. A maggio il gruppo aveva confermato una guidance di utile per azione rettificato tra 2,75 e 2,85 dollari, inferiore alle attese degli analisti di LSEG che puntavano a 2,91 dollari, ma a luglio l’adesione a Walmart+ ha toccato un massimo storico secondo l’indagine di Morgan Stanley.

Bernstein, che mantiene un rating overweight, suggerisce di acquistare eventuali ribassi significativi legati a vendite comparabili deludenti: secondo l’analista Zhihan Ma, nonostante un possibile rallentamento di breve termine, Walmart Inc. resta in una posizione fondamentale solida grazie alla leadership di prezzo, all’assortimento rafforzato e alle offerte di consegna convenienti. Infine West Pharmaceutical Services, Inc. nel healthcare, con un rendimento dello 0,3 percento, un calo del 5 percento a luglio e un upside del 20,1 percento, riceve il 68,4 percento di raccomandazioni di acquisto.

Questi titoli, tutti membri del NOBL, combinano la stabilità storica dei Dividend Aristocrats con un potenziale di rivalutazione riconosciuto da Wall Street, offrendo agli investitori sia un flusso di cassa regolare sia margini di crescita in un contesto di mercato ancora incerto. I numeri di luglio e le stime di FactSet indicano che, mentre l’indice generale ha faticato, le società capaci di aumentare i dividendi per un quarto di secolo consecutivi hanno dimostrato maggiore resilienza e ora presentano spazi di recupero che gli analisti quantificano tra il 16,8 e il 63,4 percento.

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