Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Scuole chiuse a novembre e dicembre. Ecco tutte le date

Simone Micocci

11 Novembre 2025 - 18:02

Scuole chiuse a novembre e dicembre per elezioni, scioperi e vacanze di Natale. Ecco tutte le date da segnare sul calendario.

Scuole chiuse a novembre e dicembre. Ecco tutte le date

Seguici su

Ci avviciniamo ormai alle vacanze di Natale 2025, uno dei momenti più attesi dell’anno per studenti, insegnanti e personale scolastico. Come da tradizione, tutte le scuole di ogni ordine e grado chiudono per consentire a bambini e ragazzi di trascorrere un periodo di riposo in famiglia, recuperare le energie e prepararsi al meglio per la seconda parte dell’anno scolastico, che coinciderà con la conclusione del primo quadrimestre.

Tuttavia, prima della pausa natalizia, il calendario scolastico prevede già altri giorni di chiusura, anche se non sempre validi per tutta Italia. In alcune regioni e province, infatti, si aggiungono sospensioni legate a eventi particolari come elezioni e scioperi. Per molti, questi giorni rappresentano anche un’occasione per organizzare brevi viaggi o semplicemente godersi un fine settimana lungo in famiglia.

Vediamo quindi, mese per mese, quali saranno, tra novembre e gennaio, i prossimi giorni in cui le scuole resteranno chiuse.

Scuole chiuse a novembre, ecco quando

Il mese di novembre, di per sé, non prevede altre festività nazionali dopo quella di Ognissanti, celebrata il 1° novembre (ma che quest’anno è caduta di sabato). Per questo motivo non sono previste chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, in alcune regioni le scuole resteranno chiuse per motivi elettorali. In Veneto, Campania e Puglia, infatti, si terranno le elezioni regionali, fissate per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Come da prassi, i seggi elettorali saranno allestiti all’interno di molti edifici scolastici, il che comporterà la sospensione delle lezioni per consentire le operazioni di voto e lo scrutinio.

Di conseguenza, le scuole resteranno sicuramente chiuse sabato 22 e martedì 25 novembre. In alcune località, laddove lo spoglio dovesse protrarsi fino a tarda sera, la chiusura potrebbe essere estesa anche a mercoledì 26 novembre, così da permettere la completa pulizia e sanificazione dei locali prima del ritorno in aula. In queste regioni, quindi, gli studenti potranno contare su un piccolo “ponte elettorale” che di fatto anticipa di qualche settimana le vere vacanze invernali.

Scuole chiuse a dicembre, ecco quando

Il mese di dicembre, come ogni anno, è quello più ricco di festività e chiusure scolastiche. Si entra infatti nel pieno del periodo natalizio, con giornate che si prestano perfettamente per creare piccole pause tra un impegno e l’altro.

Si comincia con la festa dell’Immacolata Concezione, in calendario lunedì 8 dicembre 2025: un’occasione che permetterà di godere del primo ponte dell’anno scolastico. Ma non finisce qui, perché la stessa settimana potrebbe essere più corta del previsto: per venerdì 12 dicembre è infatti previsto uno sciopero generale nazionale contro la legge di Bilancio, al quale potrebbero aderire numerosi docenti e membri del personale Ata. In quelle scuole dove l’adesione risulterà alta e non sarà possibile garantire la normale apertura, il dirigente scolastico potrà decidere la sospensione delle lezioni, “regalando” così agli studenti un altro giorno di pausa inaspettato.

Infine, come ogni anno, arriverà la tanto attesa chiusura per le vacanze di Natale. Secondo quanto stabilito dai calendari scolastici regionali approvati nei mesi estivi, l’ultimo giorno di lezione sarà in genere venerdì 19 dicembre 2025. Da quel momento le scuole resteranno chiuse per tutto il periodo festivo, fino al 7 gennaio 2026, giorno in cui è previsto il rientro in classe, subito dopo la festività dell’Epifania.

Per quasi tre settimane, quindi, studenti e insegnanti potranno godere di un lungo periodo di riposo che segna uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico, ideale per ricaricare le energie e affrontare con maggiore serenità la seconda parte dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Scuola
# Insegnanti
# Studenti
# Famiglia

Iscriviti a Money.it

FT logo

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 14/11/2025 Che opinione hai del nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani?
VOTA ORA

Selezionati per te

Altro che inglese e informatica. Ecco quale materia studiare per avere un futuro di successo

Scuola

Altro che inglese e informatica. Ecco quale materia studiare per avere un futuro di successo
Scuole chiuse a settembre, tutte le date in cui non ci sarà lezione

Scuola

Scuole chiuse a settembre, tutte le date in cui non ci sarà lezione

Correlato

Fila compra il 100% di Seven e Invicta per €53,7 milioni. Nasce un nuovo leader della cartoleria

News imprese

Fila compra il 100% di Seven e Invicta per €53,7 milioni. Nasce un nuovo leader della cartoleria