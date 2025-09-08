Inizio scuola, il calendario scolastico 2025-2026 con tutte le date

Settembre è il mese che segna il ritorno degli studenti in classe, ma quando è fissato l’inizio della scuola? Non si tratta di una data uguale in tutta Italia, ma varia in base alla Regione in cui si vive: ogni regione ha l’autonomia di stabilire non solo la data d’inizio dell’anno scolastico, ma anche un proprio calendario con i vari ponti previsti, la durata delle vacanze e il giorno in cui l’anno scolastico termina.

Il primo giorno di scuola è proprio oggi, 8 settembre, visto che questa mattina è suonata la campanella per gli studenti di Bolzano. La maggior parte delle regioni, però, ha deciso di avviare l’anno il 15 settembre, e gli ultimi studenti a tornare in classe saranno quelli di Puglia e Calabria con la prima campanella che suonerà solo il 16 settembre.

Quando inizia e quando finisce la scuola secondo il calendario scolastico 2025/2026?

Il calendario scolastico è definito da ogni regione in linea con le direttive nazionali, e quindi può variare in modo significativo tra territori. Questo significa che, ad esempio, a Bolzano gli studenti riprendono le lezioni già l’8 settembre, mentre in Calabria o Puglia si parte quasi una settimana dopo. Le date di fine, le vacanze e i ponti si distribuiscono in modo diverso in ogni area, influenzando non solo l’anno scolastico, ma anche l’organizzazione familiare.

Scopriamo insieme, regione per regione, le date di entrata e uscita da scuola, le pause natalizie e pasquali e i ponti previsti, utili a famiglie e studenti per pianificare al meglio il prossimo anno: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Calendario scolastico 2025-2026: quando inizia la scuola? La scuola sta iniziando, ma non per tutti gli studenti il giorno è lo stesso. Oggi, 8 settembre, sono tornati in classe solo gli alunni di Bolzano, ma nei prossimi giorni ed entro il 16 settembre, tutti gli studenti saranno in classe. Il calendario di inizio lezioni per l’anno scolastico 2025/2026 è il seguente: 8 settembre : inizia la scuola a Bolzano;

: inizia la scuola a Bolzano; 10 settembre : tornano in classe gli alunni di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento;

: tornano in classe gli alunni di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento; 11 settembre : suona la prima campanella per gli studenti del Friuli Venezia Giulia;

: suona la prima campanella per gli studenti del Friuli Venezia Giulia; 12 settembre : inizia la scuola in Lombardia;

: inizia la scuola in Lombardia; 15 settembre : si torna in classe in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;

: si torna in classe in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; 16 settembre: ricomincia la scuola in Puglia e Calabria.