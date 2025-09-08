Inizio scuola, il calendario scolastico 2025-2026 con tutte le date

Quando si torna in classe quest’anno? Vediamo i calendari scolastici delle diverse Regioni e il giorno in cui inizia la scuola nel 2025.
Settembre è il mese che segna il ritorno degli studenti in classe, ma quando è fissato l’inizio della scuola? Non si tratta di una data uguale in tutta Italia, ma varia in base alla Regione in cui si vive: ogni regione ha l’autonomia di stabilire non solo la data d’inizio dell’anno scolastico, ma anche un proprio calendario con i vari ponti previsti, la durata delle vacanze e il giorno in cui l’anno scolastico termina.
Il primo giorno di scuola è proprio oggi, 8 settembre, visto che questa mattina è suonata la campanella per gli studenti di Bolzano. La maggior parte delle regioni, però, ha deciso di avviare l’anno il 15 settembre, e gli ultimi studenti a tornare in classe saranno quelli di Puglia e Calabria con la prima campanella che suonerà solo il 16 settembre.
Quando inizia e quando finisce la scuola secondo il calendario scolastico 2025/2026?
Il calendario scolastico è definito da ogni regione in linea con le direttive nazionali, e quindi può variare in modo significativo tra territori. Questo significa che, ad esempio, a Bolzano gli studenti riprendono le lezioni già l’8 settembre, mentre in Calabria o Puglia si parte quasi una settimana dopo. Le date di fine, le vacanze e i ponti si distribuiscono in modo diverso in ogni area, influenzando non solo l’anno scolastico, ma anche l’organizzazione familiare.
Scopriamo insieme, regione per regione, le date di entrata e uscita da scuola, le pause natalizie e pasquali e i ponti previsti, utili a famiglie e studenti per pianificare al meglio il prossimo anno: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.
Calendario scolastico 2025-2026: quando inizia la scuola?
La scuola sta iniziando, ma non per tutti gli studenti il giorno è lo stesso. Oggi, 8 settembre, sono tornati in classe solo gli alunni di Bolzano, ma nei prossimi giorni ed entro il 16 settembre, tutti gli studenti saranno in classe.
Il calendario di inizio lezioni per l’anno scolastico 2025/2026 è il seguente:
- 8 settembre: inizia la scuola a Bolzano;
- 10 settembre: tornano in classe gli alunni di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento;
- 11 settembre: suona la prima campanella per gli studenti del Friuli Venezia Giulia;
- 12 settembre: inizia la scuola in Lombardia;
- 15 settembre: si torna in classe in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;
- 16 settembre: ricomincia la scuola in Puglia e Calabria.
Calendario scolastico: vacanze, ponti, feste e fine scuola
Stabilito quando inizia la scuola in tutta Italia, i calendari scolastici differiscono anche per le pause durante l’anno e per la fine delle lezioni.
Le vacanze di Natale inizieranno tra il 22 e il 24 dicembre e terminano per tutti il 7 gennaio. Le vacanze di Pasqua si collocano tra il 2 e il 7 aprile, ma la sospensione delle lezioni varia in base alla realtà locale.
A queste due grandi sospensioni si sommano le festività nazionali il cui elenco è stato fissato dal decreto ministeriale 105 del 2025. Le giornate di stop alle lezioni previste riguardano tutte le Regioni e sono:
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- lunedì dell’Angelo (6 aprile 2026);
- la Festa della Liberazione (25 aprile);
- la Festa dei Lavoratori (1° maggio);
- e la Festa della Repubblica (2 giugno);
festa del santo patrono locale che varia in base al Comune di residenza.
Alle festività nazionali si sommano i ponti, che in questo anno scolastico sono tre:
- l’8 dicembre cade di lunedì e permette, quindi, di avere due o tre giorni (dipende se c’è frequenza il sabato) di stacco dalle lezioni:
- il 1° maggio 2026 cade di venerdì e in molte Regioni è stato prevista la sospensione delle lezioni anche il 2 maggio;
- il 2 giugno 2026 cade di martedì e questo consente a molte Regioni di sospendere le lezioni anche il 1° giugno.
Abruzzo
In Abruzzo si riprenderanno le lezioni il 15 settembre 2025, per chiuderle il 9 giugno 2026 (fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia). Pur rimanendo allineata con le regioni limitrofe, l’Abruzzo, seguendo questo calendario, offre un equilibrio tra periodo didattico e opportunità di vacanza.
Basilicata
Anche la Basilicata parte il 15 settembre 2025 e termina il 10 giugno 2026, mentre la scuola dell’infanzia proseguirà fino al 30 giugno.
Inoltre, le scuole avranno un giorno festivo legato al Santo Patrono della località.
Calabria
La Calabria inizierà il 16 settembre 2025, leggermente in ritardo rispetto ad altre regioni. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2026, mentre per l’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno. Il calendario include le vacanze natalizie e pasquali, offrendo una struttura coerente e ben organizzata per studenti e famiglie.
Campania
Con partenza il 15 settembre 2025 e termine il 6 giugno 2026 (30 giugno per infanzia), la Campania include le vacanze di Carnevale il 16‑17 febbraio, oltre a Natale e Pasqua. Le scuole sospendono le lezioni anche per il Santo Patrono, a conferma dell’attenzione al territorio e alle tradizioni locali.
Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna le lezioni iniziano il 15 settembre e finiscono il 6 giugno 2026. Le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) e quelle pasquali (2‑7 aprile) sono ben distribuite, con il ponte del 2 novembre per Ognissanti. Una soluzione equilibrata tra didattica e recupero di energie per studenti e insegnanti.
Friuli Venezia Giulia
Il Friuli Venezia Giulia anticipa l’inizio al 11 settembre 2025, con chiusura il 9 giugno 2026 (27 giugno per infanzia). Il calendario include Carnevale, Natale e Pasqua, e rispetta le tradizioni dei patroni locali, offrendo una combinazione tra impegni scolastici e culturali.
Lazio
Nel Lazio, dal 15 settembre 2025 all’8 giugno 2026, le vacanze includono i periodi di Natale e Pasqua, con sospensione anche durante la festa dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno. Il calendario riflette la ricchezza storica e religiosa della regione, inserendo le festività più significative.
Liguria
La Liguria parte il 15 settembre 2025 e chiude l’11 giugno 2026 (30 giugno infanzia), includendo Natale, Carnevale e Pasqua. Inoltre, i ponti del 1 e 2 giugno offrono occasioni di riposo a metà anno, utili per ricaricare corpo e mente.
Lombardia
In Lombardia le lezioni iniziano il 12 settembre (il 5 per l’infanzia) e terminano l’8 giugno 2026 (30 giugno infanzia). È un calendario strutturato con vacanze scaglionate durante Carnevale, Natale e Pasqua, così da offrire pause regolari e ben distribuite per tutti gli studenti.
Marche
Le Marche apriranno le porte delle scuole il 15 settembre 2025 e chiude il 6 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Oltre a Natale e Pasqua, sono inclusi i ponti del 2 maggio e dell’1 giugno, particolarmente apprezzati dalle famiglie per verifiche o semplici momenti di pausa.
Molise
Il Molise coordina l’avvio al 15 settembre e la chiusura al 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Anche qui sono previste le vacanze di Carnevale, Natale, Pasqua e i ponti del 2 maggio e 1 giugno, favorevoli per viaggi brevi o momenti in famiglia.
Piemonte
Il Piemonte comincia il 10 settembre 2025 e finisce il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Oltre alle vacanze principali, il calendario include Carnevale (14‑17 febbraio), Pasqua e il ponte dell’1 giugno, offrendo un’organizzazione scolastica attenta alle esigenze familiari.
Puglia
In Puglia si torna a scuola il 16 settembre 2025, chiudendo il 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Con 221 giorni di lezione per l’infanzia e 203 per gli altri ordini, le istituzioni possono anticipare le lezioni per recuperare eventuali ponti, garantendo flessibilità.
Sardegna
La Sardegna apre il 15 settembre 2025 e chiude l’8 giugno 2026, includendo la festività regionale “Sa Die de sa Sardigna” il 28 aprile. Un calendario pensato anche per valorizzare l’identità culturale insulare, insieme alle pause tradizionali.
Sicilia
In Sicilia le lezioni iniziano il 15 settembre 2025 e finiscono il 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Il 15 maggio è dedicato allo Statuto Siciliano, promosso a scopo educativo. L’ampio intervallo tra il 10 e il 30 giugno garantisce il servizio per famiglie lavoratrici.
Provincia Autonoma di Bolzano
Bolzano è la regione più precoce, con inizio l’8 settembre e chiusura il 16 giugno, per un totale di 173 giorni di didattica. Ideale per massimizzare il tempo scolastico e sfruttare al meglio il calendario integrato con festività locali.
Provincia Autonoma di Trento
Il Trentino inizia il 10 settembre (2 per l’infanzia) e termina il 10 giugno 2026 (31 luglio infanzia). Prevede vacanze per Carnevale, Pasqua e ponti per celebrazioni locali e nazionali, valorizzando anche eventi come le Olimpiadi Invernali.
Toscana
La Toscana apre il 15 settembre e chiude il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia), con vacanze natalizie e pasquali precise e ponti primaverili. Un calendario che permette una buona distribuzione di pause nel corso dell’anno, utile per le famiglie.
Umbria
In Umbria l’anno scolastico inizia il 15 settembre 2025 e finisce il 9 giugno 2026 (30 giugno infanzia). In aggiunta alle vacanze canoniche, i ponti del 2 maggio e dell’1 giugno consentono momenti di respiro strategico durante l’anno.
Valle d’Aosta
La Valle d’Aosta parte il 10 settembre 2025 e chiude il 10 giugno 2026 (30 giugno infanzia). Prevede la Fiera di Sant’Orso a fine gennaio e vacanze invernali a metà febbraio, permettendo una pausa ben collegata alle tradizioni alpine.
Veneto
Il Veneto comincia il 10 settembre 2025 e termina il 6 giugno 2026 (27 giugno infanzia). Include Carnevale (16‑18 febbraio) e i ponti del 2 maggio e dell’1 giugno, offrendo un calendario ben bilanciato tra scuola e tempo libero.
