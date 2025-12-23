Abbiamo già avuto modo di spiegare come non tutte le aziende pubbliche richiedano necessariamente la partecipazione a un concorso pubblico per essere assunti.

Questo obbligo, infatti, vale esclusivamente per gli enti pubblici - come ad esempio l’Inps che proprio in queste ore ha pubblicato un nuovo bando - mentre esistono aziende cosiddette partecipate per le quali valgono regole differenti.

Nel dettaglio, quando si parla di aziende partecipate dallo Stato ci si riferisce a quelle che, pur beneficiando della presenza pubblica nel capitale - aspetto che rappresenta un’importante garanzia di stabilità aziendale e di conseguenza di impiego - sono soggette a norme diverse per quanto riguarda il reclutamento del personale.

Più precisamente, solo quando un’azienda è partecipata al 100%, con lo Stato italiano che detiene quindi la totalità delle quote, le assunzioni devono avvenire attraverso procedure trasparenti e comparabili a quelle previste per le altre posizioni di pubblico impiego. Negli altri casi, invece, possono essere previste selezioni libere, basate sulla valutazione dei Curriculum Vitae e sul colloquio di lavoro, come avviene nelle aziende private.

Un vantaggio importante, quindi, per chi è alla ricerca di un lavoro stabile ma non vuole dedicare troppo tempo alla preparazione di un concorso. A tal proposito, proprio per semplificare ulteriormente la ricerca, abbiamo selezionato gli annunci di lavoro più recenti delle aziende statali che stanno assumendo già oggi senza la necessità di un concorso: opportunità da cogliere al volo, per iniziare il 2026 con una nuova esperienza lavorativa.

Le assunzioni di Poste Italiane come portalettere

Tra le aziende a partecipazione statale che assumono senza concorso, Poste Italiane continua a rappresentare una delle principali porte d’ingresso per chi è alla ricerca di un lavoro stabile e accessibile. In particolare, l’offerta più immediata riguarda il ruolo di portalettere, per il quale l’azienda ricorre a selezioni dirette basate su curriculum, test attitudinali e prove pratiche, senza procedure concorsuali.

Per candidarsi è sufficiente il diploma di scuola superiore con una votazione minima di 70/100 oppure una laurea, anche triennale, con almeno 102/110. È inoltre richiesta la patente di guida in corso di validità, necessaria per la conduzione dei mezzi aziendali, mentre non sono previste conoscenze professionali specifiche. Un aspetto che rende la posizione particolarmente adatta anche a chi è alla prima esperienza o desidera rientrare rapidamente nel mondo del lavoro.

L’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, modulato sulle esigenze organizzative dell’azienda. La sede di lavoro può essere collocata in tutta Italia e, in fase di candidatura, è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza. Solo i candidati selezionati per i fabbisogni attivi vengono contattati via email per lo svolgimento del test online; chi supera questa prima fase accede poi alla prova di idoneità alla guida del motomezzo, effettuata su un 125 cc a pieno carico di posta, e al colloquio finale. Il superamento della prova di guida è condizione indispensabile per l’assunzione.

Le candidature per la posizione di portalettere possono essere inviate fino al 6 gennaio 2026, rendendo questa opportunità particolarmente interessante per chi vuole iniziare il nuovo anno con un impiego sicuro, senza dover affrontare i tempi e le difficoltà di un concorso pubblico.

Le assunzioni del Gruppo Ferrovie dello Stato

Tra le opportunità di lavoro senza concorso rientrano anche le selezioni avviate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per conto di FS Park S.p.A., la società specializzata nella gestione dei parcheggi a servizio delle stazioni. La ricerca riguarda operatori della sosta da inserire nei parcheggi di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Palermo e Torino.

Il ruolo è operativo e prevede il contatto diretto con l’utenza: l’operatore si occupa di assistere i clienti nel corretto utilizzo delle aree di sosta e nelle operazioni di pagamento tramite casse automatiche, oltre a svolgere attività di manutenzione di base sugli impianti, come pulizie tecniche e piccoli interventi di ripristino. Rientrano nelle mansioni anche la segnalazione dei guasti ai tecnici competenti e la gestione delle operazioni di svuotamento, ripristino e rendicontazione del denaro contante presente nelle casse.

Per candidarsi è richiesto il diploma, una buona dimestichezza con il computer e con i principali strumenti Office, in particolare Outlook, Excel e Word, utilizzati per la registrazione e l’imputazione dei dati.

È apprezzata una certa manualità nell’uso degli attrezzi da lavoro e la disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale. Completano il profilo l’orientamento al cliente, la capacità di risolvere problemi operativi, l’attitudine al lavoro di squadra e il raggiungimento degli obiettivi.

Le candidature devono essere inviate entro il 2 gennaio 2026.

Le assunzioni di ITA Airways

Tra le aziende a partecipazione pubblica che stanno assumendo senza concorso rientra anche ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, che ha avviato una selezione per aspiranti assistenti di volo. Un ruolo centrale per l’operatività della compagnia: da un lato garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza durante le operazioni di volo, dall’altro assicura un alto livello di servizio e assistenza ai passeggeri per tutta la permanenza a bordo. È quindi una figura che unisce competenze tecniche, attenzione alle procedure e spiccate capacità relazionali.

Per candidarsi è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, una buona capacità natatoria, il possesso di un passaporto in corso di validità e una conoscenza certificata della lingua inglese almeno di livello B1, sia scritta sia parlata. È gradita la conoscenza fluente di un’ulteriore lingua straniera.

Sono inoltre richieste flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi e con possibili pernottamenti fuori base, oltre all’assenza di tatuaggi e piercing visibili indossando la divisa.

Completano il profilo una comunicazione efficace, una spiccata sensibilità relazionale e una naturale attitudine al lavoro di squadra, qualità indispensabili per operare in cabina e rappresentare al meglio l’immagine della compagnia.