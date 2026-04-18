Nella vita di tutti i giorni si incontrano moltissime persone, ognuna con disponibilità economiche differenti e stili di vita diversi. Auto, hobby e vacanze offrono di solito un metro di paragone facile per chi vuole confrontare le proprie disponibilità con quelle altrui, per quanto poco attendibile, ma la vera ricchezza salta all’occhio anche per chi cerca di vivere in modo sobrio. Ci sono spese a cui la stragrande maggioranza delle persone non può nemmeno pensare, ma di conseguenza anche stipendi allettanti in opportunità sottovalutate.

Di recente una ricca famiglia inglese ha pubblicato un annuncio di lavoro davvero sorprendente: 68.000 euro di stipendio e la casa per prendersi cura del loro animale domestico. Nessun inganno, solo una famiglia molto affezionata al proprio amico a quattro zampe intenzionata a garantirgli cure attente e amorevoli, per le quali possono permettersi di pagare uno stipendio di tutto rispetto. Ecco tutti i dettagli dell’annuncio.

Stipendio da 68.000 euro e casa per prendersi cura dell’animale di questa ricca famiglia

Una famiglia del Surrey sta cercando un dogsitter convivente che si possa prendere cura del proprio animale domestico e svolgere qualche piccola faccenda quotidiana. Il lavoratore dovrà trasferirsi nella proprietà familiare, dove gli sarà offerto un cottage indipendente, con la possibilità di ospitare il partner ed eventuali animali domestici. Il lavoratore dovrà occuparsi prevalentemente del benessere e della routine quotidiana del cane della famiglia, collaborando con il personale domestico nella gestione della proprietà e fare da custode.

Le mansioni prevalenti sono comunque riferite alla cura dell’animale, al quale sarà necessario provvedere - coordinandosi con esperti dedicati - in tutto e per tutto, occupandosi dell’alimentazione, dello svago, dell’attività fisica e del benessere generale. Per il resto, bisognerà fungere da guardiano della proprietà, segnalando quanto ritenuto opportuno e assistendo il personale domestico.

Nell’annuncio viene chiarito che non si tratta di una posizione lavorativa dedicata alla gestione della casa a tempo pieno, pertanto le mansioni occasionalmente richieste saranno limitate a piccoli compiti di natura ordinaria, come riscaldare i pasti preparati dallo chef o preparare degli spuntini e poi pulire le stoviglie utilizzate.

Requisiti e come candidarsi

Nel complesso, l’assunzione è finalizzata alla cura del cane, ma il nuovo lavoratore entrerà a tutti gli effetti nella squadra che si occupa della proprietà e della famiglia, quindi dovrà partecipare attivamente alla gestione domestica. Per quanto riguarda l’orario di lavoro si prevede un impegno a tempo pieno, generalmente dalle 09.00 alle 18:00, ottenendo ulteriore flessibilità durante i periodi di permanenza della famiglia all’interno della tenuta.

Come già detto, per questo ruolo è proposto uno stipendio annuo intorno alle 60.000 sterline, oltre al cottage in cui vivere con tutte le utenze a carico della famiglia, in un ambiente “tranquillo e confortevole”. Il candidato ideale è una persona;

amante degli animali e dei cani in particolare;

affettuosa, calma e affidabile;

ben organizzata e attenta ai dettagli;

discreta e rispettosa dell’ambiente privato;

capace di lavorare in maniera autonoma, cooperando con il resto del personale;

a suo agio nel vivere sul posto e diventare una presenza di fiducia per la famiglia, presumibilmente disposta a un impegno a lungo termine;

disposta a occuparsi di varie mansioni differenti;

preferibilmente con esperienze precedenti in ruoli affini, per esempio come babysitter e dogsitter, domestico convivente, custode e così via.

La candidatura deve essere inviata il prima possibile, con un’email all’indirizzo [email protected] che contenga la posizione e il curriculum (tutto in lingua inglese ovviamente) perché si tratta di una ricerca urgente. Lo stesso sito web che ospita questo annuncio, comunque, è ricco di offerte di lavoro allettanti per professioni simili, peraltro con copertura in gran parte del mondo. Tramite il portale è inoltre possibile anche pubblicare degli annunci per il reclutamento.