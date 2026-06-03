La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato contro la Procura di Milano: è l’ultima svolta nella vicenda giudiziaria di Daniela Santanchè, l’ex ministra del Turismo del governo Meloni che non smette di fare notizia.

Al centro della questione ci sono contenuti di posta elettronica e audioregistrazioni occulte della senatrice, acquisiti dai pm il 21 settembre 2023 senza la preventiva autorizzazione del Senato. Il 28 maggio la Consulta ha sospeso l’udienza preliminare, congelando di fatto il procedimento per truffa aggravata ai danni dell’Inps - quello sulla presunta percezione indebita di oltre 126.000 euro attraverso la cassa integrazione Covid per i dipendenti di Visibilia - in attesa di una decisione definitiva che potrebbe rendere inutilizzabili quelle prove chiave.

Un colpo di scena che si aggiunge a un quadro già intricato: a gennaio 2025 il tribunale di Milano aveva disposto il rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta su Visibilia Editore, mentre sul fronte politico Santanchè aveva lasciato il dicastero su pressione della stessa premier Giorgia Meloni, dopo le dimissioni a catena di Delmastro e Bartolozzi e un’ultima mozione di sfiducia firmata persino dal suo partito, FDI.

Ma quanto guadagna Daniela Santanchè? Sulla cresta dell’onda della politica italiana da oltre 30 anni, la risposta è tutt’altro che scontata.

Vediamo allora quanto guadagna Daniela Santanchè, soffermandoci anche sullo stipendio, sul patrimonio e sulla biografia dell’ormai ex ministra del Turismo del governo Meloni.

La biografia di Daniela Santanchè

Nome : Daniela Garnero, già coniugata Santanchè

: Daniela Garnero, già coniugata Santanchè Data di nascita : 7 aprile 1961

: 7 aprile 1961 Luogo : Cuneo

: Cuneo Famiglia : separata, ha un figlio

: separata, ha un figlio Istruzione : laurea in Scienze Politiche

: laurea in Scienze Politiche Lavoro : imprenditrice

: imprenditrice Partito : Fratelli d’Italia, in passato Forza Italia e Pdl

: Fratelli d’Italia, in passato Forza Italia e Pdl Ruolo : senatrice ed ex ministra del Turismo dimissionaria

: senatrice ed ex ministra del Turismo dimissionaria Curiosità: in passato è stata a lungo legata sentimentalmente al giornalista Alessandro Sallusti

Daniela Santanchè lascia, quindi, il ministero del Turismo del governo Meloni ma rimane in quota Fratelli d’Italia, con la sua carriera politica che è molto più lunga visto che è alla sua quinta legislatura - è entrata in Parlamento nel 2001 - mancando l’elezione solo nel 2008 quando è stata senza successo la candidata premier de La Destra.

Prima di tornare nella sua casa naturale di Fratelli d’Italia - ha iniziato la sua carriera politica nei ranghi di Alleanza Nazionale come collaboratrice di Ignazio La Russa -, è transitata per Forza Italia con Silvio Berlusconi che la nominò sottosegretaria di Stato nel suo ultimo governo.

Anche il curriculum imprenditoriale di Daniela Santanchè è piuttosto corposo, in particolare nel settore dell’editoria e della comunicazione. Ed è proprio tra queste attività che si annidano le controversie giudiziarie della sua carriera politica.

Lo stipendio di Daniela Santanchè

Daniela Santanchè attualmente è una senatrice dopo essere stata in passato diverse volte deputata. In qualità di senatrice riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato percepiscono ogni mese uno stipendio da 14.634,89 euro contro i 13.971,35 dei deputati.

In qualità di ministro non riceveva un doppio stipendio, percependo soltanto quello da senatrice.

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I redditi di Daniela Santanchè

Stando alla dichiarazione dei redditi 2021, che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, Daniela Santanchè ha dichiarato un reddito complessivo pari a 298.564 euro.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione presentata nel 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, il reddito complessivo dichiarato dall’ex ministra è stato pari a 300.763 euro.

L’ultima dichiarazione dei redditi presentata da Daniela Santanchè, quella 2024 che si riferisce al 2023 come periodo di imposta, fa registrare un reddito complessivo pari a 145.799 euro, in calo rispetto al passato.

Il patrimonio di Daniela Santanchè

Non è semplice stabilire con certezza quale sia il patrimonio di Daniela Santanchè, visto che all’attività politica deve essere sommata quella imprenditoriale, ben più complessa.

A riguardo, il Sole 24 Ore riporta che Bioera, una delle società a lei associate, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale nel dicembre 2024, con un patrimonio netto negativo di circa 8 milioni di euro.

In rete poi si legge che altre aziende del suo gruppo, come Ki Group srl, hanno registrato passivi considerevoli e sono state coinvolte in procedure fallimentari.

Nonostante ciò, Daniela Santanchè in un intervento dello scorso anno alla Camera ha attaccato così le opposizioni: «Io sono l’emblema, lo rappresento plasticamente, di tutto ciò che detestate, un preconcetto: voi non volete combattere la povertà volete combattere la ricchezza ».

Parole queste che farebbero capire come, nonostante le difficoltà di alcune sue aziende, il conto in banca della ministra dovrebbe essere ancora molto cospicuo.