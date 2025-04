Falso in bilancio, come funziona il reato e le sanzioni previste

Il falso in bilancio è punito con pene detentive che variano in base alla gravità del fatto e al tipo di società coinvolta.

Per la generalità delle società non quotate, la norma principale è l’ art. 2621 c.c. , che punisce i soggetti responsabili con la reclusione da 1 a 5 anni . Questa è la pena ordinaria applicabile alla maggior parte dei casi, e implica che il reato ha natura di delitto , trattandosi di una pena superiore ai 3 anni. L’applicazione non dipende più dall’entità economica della falsità, come avveniva prima della riforma del 2015.

Fatti di lieve entità

L’art. 2621-bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2015, prevede una riduzione della pena per le false comunicazioni sociali commesse in contesti meno gravi con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tal disposizione si applica alle società non quotate e nei casi in cui il fatto sia di lieve entità; quest’ultima valutata dal giudice in base alla natura e alla dimensione della società e alla portata della falsificazione. In questi casi, il reato è procedibile solo a querela di parte, che deve essere presentata entro 3 mesi dalla scoperta del fatto.

Questo meccanismo risponde a esigenze di proporzionalità, ma non esclude una risposta penale anche per falsi contabili contenuti. Anche in presenza di “lievità del fatto”, la pena massima è comunque alta (fino a 3 anni di reclusione).