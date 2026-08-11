Ogni anno, milioni di famiglie italiane hanno un appuntamento fisso in casa propria: la revisione della caldaia. La legge italiana impone controlli periodici obbligatori su tutti gli impianti termici, non si tratta quindi di una semplice operazione per la sicurezza della propria abitazione. Ignorarli espone a multe salate, oltre a rischi concreti legati al monossido di carbonio o alle fughe di gas.

Ma quanto costa mettersi in regola? Tra manutenzione ordinaria, controllo dei fumi, eventuale sostituzione di ricambi e gestione del libretto di impianto, i prezzi variano molto a seconda della zona, del tipo di caldaia e dello stato dell’apparecchiatura.

In questa guida, ti elenchiamo tutti i valori medi e un quadro chiaro sulla normativa e sulle conseguenze economiche di chi salta i controlli.

La differenza tra manutenzione ordinaria e revisione:

Prima ancora di affrontare il discorso legato alle cifre, è bene chiarire un equivoco molto comune. La normativa italiana distingue chiaramente tra gli interventi di manutenzione ordinaria e controllo fumi.

La manutenzione ordinaria, o tagliando, prevede la pulizia del bruciatore, il controllo delle guarnizioni, la verifica della pressione e dei dispositivi di sicurezza. Non ha una scadenza fissata per legge uguale per tutti, ma segue le indicazioni del produttore o dell’installatore. Di solito, è su base annuale.

Il controllo fumi, ex bollino blu, prevede invece l’analisi della combustione per verificare le emissioni e il rendimento energetico dell’impianto. La cadenza dipende dalla tipologia e dalla potenza della caldaia. Di solito avviene ogni due anni, che diventano quattro per le caldaie a gas o GPL più recenti o ad alta efficienza. Liguria, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia e Puglia hanno regolamenti autonomi.

Quanto costa la manutenzione ordinaria

Il prezzo medio per un intervento di manutenzione ordinaria si aggira tra i 65 e i 150 euro, con una fascia più ricorrente di 80-120 euro per un tagliando base che include pulizia, controllo della pressione e libretto.

I prezzi possono salire leggermente nelle grandi città e scendere nei piccoli centri, con differenze anche tra Nord e Sud Italia.

Tra i fattori che influenzano il costo ci sono il tipo di caldaia, se è quindi a condensazione, tradizionale, murale o a basamento, la potenza dell’impianto, eventuali incrostazioni o depositi di calcare da rimuovere, accessibilità della caldaia, zona geografica e tariffe locali del tecnico.

Quanto costa la revisione completa

Quando all’intervento ordinario si aggiunge l’analisi della combustione, il prezzo sale. In media una revisione completa costa tra i 90 e i 250 euro, con punte fino a 300 euro nei casi più complessi. Se il controllo fumi viene richiesto separatamente dalla manutenzione, il supplemento è di circa 100-120 euro.

Tieni presente che le caldaie a gasolio, meno diffuse ma ancora presenti soprattutto in aree senza metano, possono avere costi di manutenzione più alti e arrivano anche oltre le centinaia di euro annue in base alla potenza dell’impianto.

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Quanto costano i ricambi più comuni

Quando la revisione evidenzia un componente da sostituire, il conto cambia. Ecco alcune delle voci di spesa più frequenti, senza comprendere la manodopera che va aggiunta a parte:

Valvola gas : da 50 a 250 euro a seconda di marca e modello, con una media intorno a 100-150 euro per i brand più comuni;

: da 50 a 250 euro a seconda di marca e modello, con una media intorno a 100-150 euro per i brand più comuni; Scheda elettronica : tra 150 e 900 euro, con una fascia media di 200-450 euro per marchi diffusi come Beretta, Immergas e Fondital;

: tra 150 e 900 euro, con una fascia media di 200-450 euro per marchi diffusi come Beretta, Immergas e Fondital; Piccole riparazioni : 40-100 euro di intervento tecnico;

: 40-100 euro di intervento tecnico; Pompa di circolazione: costo variabile in base a rumorosità o blocco, generalmente qualche decina di euro più la manodopera.

Prima di sostituire una scheda elettronica costosa, molti tecnici consigliano di valutare la riparazione del componente guasto, oppure di confrontare il costo con quello di una caldaia nuova se l’apparecchio ha già molti anni.

Quanto costa una caldaia nuova

Se la revisione rivela che l’impianto è da sostituire, vale la pena comprare una nuova caldaia. Per un modello a condensazione senza installazione, il prezzo è di circa 1.000-2.200 euro. L’installazione completa costa dai 500 ai 2.000 euro, in base alla complessità.

Dunque il prezzo totale è generalmente tra i 1.500 e i 4.000 euro. Un dato utile che devi conoscere per capire quando conviene riparare e quando invece sostituire è il costo del preventivo. Se supera il 40-50% il costo di una caldaia nuova, spesso la sostituzione è la scelta più razionale. Il motivo? I modelli recenti garantiscono maggiore efficienza e consumi più bassi.

Cosa si rischia senza manutenzione

Saltare la revisione della caldaia comporta rischi concreti, sia per la sicurezza personale sia per il proprio portafoglio.

L’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che il responsabile dell’impianto rischia una multa da 500 a 3.000 euro per la mancata revisione o manutenzione dell’impianto.

Se manca o non è aggiornato il libretto, la multa va da 500 a 600 euro. Le verifiche avvengono a campione da parte degli enti regionali competenti, spesso incrociando i dati del pagamento del controllo fumi con il Catasto degli Impianti Termici, e possono avere effetto retroattivo fino a 5 anni.

Altro rischio sono i costi aggiuntivi in caso di ispezione. Oltre alla multa, infatti, chi viene trovato senza revisione deve spesso rimborsare le spese di uscita dell’ispettore tra i 50 e i 200 euro, oltre all’obbligo di eseguire la revisione.

Tieni poi conto delle bollette più alte. Una caldaia non controllata perde di efficienza. Un bruciatore sporco, uno scambiatore incrostato o il calcare accumulato possono far salire i consumi di gas dal 15 al 20%. È un aumento che si vede solo in bolletta, mese dopo mese, e che nel tempo supera il costo di un tagliando annuale.

Anche i guasti sono più costosi. La mancanza di controlli favorisce infatti l’usura precoce dei componenti. Una piccola anomalia potrebbe essere sistemata con un intervento di 50-80 euro ma, se ignorata, può trasformarsi in un guasto alla scheda elettronica o alla valvola del gas da centinaia di euro. Nei casi peggiori, dovrai sostituire l’intera caldaia in anticipo rispetto alla normale durata di 12-15 anni.

Ci sono poi i rischi per la sicurezza. Il pericolo più grave è l’intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e incolore prodotto da una combustione non ottimale o da condotti di scarico ostruiti. Si aggiungono poi rischi di fughe di gas, cortocircuiti o incendi ed esplosioni. Non è un caso che gli assicuratori possono rifiutare o ridurre il risarcimento in caso di incidente se la caldaia risulta priva di manutenzione regolare.

Infine c’è la decadenza della garanzia. Quasi tutti i produttori condizionano la sua validità all’esecuzione della manutenzione periodica secondo le scadenze indicate nel libretto d’uso.

Come contenere la spesa

Ci sono alcuni accorgimenti pratici che ti possono aiutare a gestire meglio i costi nel tempo. Per prima cosa, prova a richiedere più preventivi perché i prezzi tra tecnici della stessa zona possono variare anche di 30-40 euro.

Puoi anche valutare un contratto di manutenzione programmata, spesso più conveniente rispetto a interventi singoli e utile per non dimenticare le scadenze. Evita sempre di rimandare piccoli interventi, perché un guasto trascurato può peggiorare e costare di più.

Ricorda anche di conservare sempre il libretto di impianto aggiornato, per evitare la sanzione specifica da 500-600 euro. Infine, verifica la normativa della tua Regione, perché ci sono aree con regolamento autonomo e con scadenze e costi che possono differire da quelli nazionali.