Perché le bollette restano così care anche se aumentano le energie rinnovabili

Con l’aumento e l’evoluzione delle energie rinnovabili, sempre più consumatori si domandano come sia possibile che le bollette elettriche non subiscano un calo evidente. La crescita delle fonti rinnovabili negli ultimi anni è stata significativa, tuttavia il prezzo pagato dalle imprese e dalle famiglie continua a risentire di una serie di fattori che vanno ben oltre la quantità di energia fornita da sole e vento.

La transizione ecologica va ben al di là della semplice sostituzione delle centrali alimentate da combustibili fossili con impianti solari ed eolici. Per poter ridurre davvero il costo dell’elettricità, l’intervento dovrebbe essere più capillare e interessare anche il completo ammodernamento delle reti e il coinvolgimento di sistemi di accumulo più moderni, oltre allo sviluppo di un mercato in grado di trasferire ai clienti finali i vantaggi delle fonti meno costose. Sebbene sul lungo periodo questo sia l’obiettivo europeo, il processo resta complesso e richiede ancora importanti investimenti da parte dei Paesi dell’Unione, Italia compresa.

Le rinnovabili crescono, ma il prezzo dell’elettricità dipende ancora dal gas

Appare evidente che le bollette elettriche non riflettano ancora pienamente il calo dei costi promesso dalle rinnovabili e, paradossalmente, il motivo risiede proprio nel funzionamento del mercato elettrico. Il prezzo all’ingrosso dell’energia viene infatti determinato spesso dalla fonte più costosa necessaria a soddisfare la domanda, che in molte ore della giornata continua a essere rappresentata dal gas naturale.

Nonostante negli ultimi anni sia aumentata la produzione da fotovoltaico, eolico e idroelettrico, il gas mantiene ancora un ruolo centrale nella formazione del prezzo dell’elettricità. Ciò significa che, anche quando una parte consistente dell’energia viene prodotta da fonti con costi di generazione più bassi, il sistema continua a risentire delle oscillazioni dei combustibili fossili.

La situazione in Italia è ancora più complessa, poiché importiamo una quota significativa delle risorse energetiche utilizzate. Di conseguenza, quando aumenta il prezzo del gas sui mercati internazionali, gli effetti si riflettono direttamente sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle aziende. Secondo le analisi citate dal think tank Energy Square, oltre al problema della dipendenza dalle importazioni, il sistema italiano è penalizzato dal ritardo negli investimenti nelle rinnovabili e dalla necessità di adeguare le infrastrutture.

Perché l’energia prodotta dal sole e dal vento non arriva subito nelle bollette

Tuttavia, aumentare il numero degli impianti di energia rinnovabile non sarebbe sufficiente a risolvere il problema delle bollette. Innanzitutto perché la produzione da fonti come il fotovoltaico o l’eolico è variabile; il sole non splende sempre e il vento non soffia con la medesima intensità nel corso dell’anno. Per questa ragione diventano fondamentali gli accumuli energetici, ovvero sistemi capaci di conservare l’energia prodotta nei momenti di maggiore disponibilità e restituirla quando la domanda aumenta. In assenza di queste infrastrutture, una parte del potenziale dell’energia da fonti rinnovabili rischia di non essere sfruttata adeguatamente.

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A complicare ulteriormente il quadro è la questione della rete elettrica. Molti dei nuovi impianti, infatti, devono essere collegati o integrati in un sistema progettato in passato per una produzione più centralizzata. Per rendere la rete più flessibile e capace di gestire una maggiore quantità di energia distribuita è dunque necessario intervenire con investimenti mirati.

Sebbene l’Italia goda di condizioni favorevoli, come la diffusione dei contatori intelligenti e il ruolo dell’idroelettrico, il potenziamento delle infrastrutture rimane uno dei passaggi fondamentali per trasformare la crescita delle rinnovabili in un beneficio concreto per i consumatori.

Case inefficienti e consumi rigidi pesano ancora sulle bollette

Inoltre, non va sottovalutato il modo in cui l’energia viene utilizzata. Una rete più sostenibile riesce a ridurre i costi solo se anche gli edifici, le industrie e i trasporti diventano più efficienti. Numerosi immobili in Italia presentano ancora uno scarso isolamento termico e sistemi di riscaldamento alimentati da fonti fossili. Questo si riflette direttamente sui consumi energetici e rende più difficile sfruttare pienamente i vantaggi dell’elettrificazione.

Non stupisce quindi che il piano europeo preveda anche la diffusione delle pompe di calore, con l’obiettivo di aumentare significativamente la loro installazione negli edifici. Tuttavia, questi interventi di riqualificazione richiedono notevoli investimenti iniziali e rischiano di pesare maggiormente sulle famiglie con minori possibilità economiche.

Cosa deve cambiare per ridurre davvero il costo dell’energia

Il piano europeo sull’elettrificazione punta a portare entro il 2040 il livello medio di elettrificazione dei consumi al 46%, riducendo progressivamente l’utilizzo di gas e petrolio. Questa strategia non riguarderà solo le abitazioni, ma anche l’industria e i trasporti, settori nei quali il consumo di combustibili fossili resta ancora elevato.

Perché questo si traduca in bollette più leggere, però, saranno necessari diversi interventi contemporaneamente: più impianti rinnovabili, reti aggiornate, sistemi di accumulo, edifici efficienti e una revisione della fiscalità energetica.