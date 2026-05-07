La guerra in Iran con i problemi legati alle forniture di gas e petrolio ha riportato prepotentemente alla ribalta il tema dei prezzi dell’energia. Secondo le stime più recenti degli addetti ai lavori, il conflitto potrebbe portare a un aumento delle bollette di acqua, luce e gas compreso tra i 166 e i 600 euro all’anno per le famiglie italiane.

Un problema enorme che, per fortuna, può essere affrontato grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia e da app pensate appositamente per monitorare i consumi e fornire consigli di risparmio estremamente utili.

Beeta

Beeta è una delle app per il risparmio energetico più innovative e divertenti in assoluto. Disponibile sia per dispositivi Android e iOS invita i propri utenti a svolgere missioni di risparmio con lo scopo di vincere dei premi.

I compiti delle missioni spaziano tra le segnalazioni delle caratteristiche energetiche della propria casa, fino al monitoraggio dei consumi specifici di uno o più dispositivi. Chi ottiene i premi riceve consigli di risparmio personalizzati o linee guida per migliorare le proprie abitudini quotidiane nella gestione dell’energia.

Switcho

Switcho, anch’essa disponibile per iOS e Android, è uno dei migliori comparatori di servizi. Il suo primo obiettivo è quello di monitorare la nostra spesa energetica. Una volta effettuata l’analisi fornisce consigli utili sui migliori fornitori e, se decidiamo di cambiare gestore, gestisce lo switch in maniera completamente gratuita.

Ma non solo. Collegandola al conto bancario permette all’utente di controllare entrate e uscite e fornisce suggerimenti di risparmio personalizzati basati sulle spese reali.

Energy Consumption Analyzer

Una delle migliori app gratuite per gli utenti Android che vogliono avere informazioni in tempo reale sui consumi è Energy Consumption Analyzer.

Una volta scaricata, sarà sufficiente inserire i dati dei contatori di acqua, gas ed elettricità e avremo a disposizione il calcolo preciso del tasso medio normalizzato di consumo per ogni ora, settimana e mese.

Informazioni che vengono fornite sotto forma di grafico con l’interessante possibilità, se viene inserito il costo medio per unità energetica, di visualizzare in tempo reale quanto denaro spendiamo ogni giorno.

Billoo

Altra app molto interessante è l’italiana Billoo, programma che analizza le bollette energetiche e assegna un voto da 1 a 10 alle tariffe.

4 le funzionalità principali: Analisi e Pagella, Gestione Reclami, Billoo Pass e Billoo Switch. La prima permette, inserendo la bolletta in PDF, di capire se stiamo pagando troppo rispetto agli attuali prezzi di mercato. La seconda gestisce le pratiche di reclamo in caso di errori o addebiti sospetti. Lo switch, invece, consente di cambiare operatore in meno di mezzo minuto e direttamente dall’app.

Il Pass, infine, è un servizio a pagamento che permette di accedere all’assistenza personalizzata e a offerte esclusive.

Smart Life

Per chi ha una casa con dispositivi smart una delle migliori app di risparmio si chiama Smart Life. Smart Life consente di monitorare in tempo reale l’efficienza energetica di termostati, lampadine e prese intelligenti ed è in grado di creare automazioni per spegnere i dispositivi che non vengono utilizzati.

In più è in grado di fornire avvisi sugli elettrodomestici che consumano troppo e di programmare l’utilizzo degli stessi in base alle fasce orarie e alle condizioni meteorologiche, facendo sì che l’energia venga utilizzata soltanto quando è necessario.