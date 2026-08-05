Se nell’ultimo periodo hai pensato di noleggiare un’auto, probabilmente ti sarai ritrovato davanti a un ventaglio di prezzi che ti ha disorientato. Potresti esserti imbattuto in auto da poche decine di euro al giorno, magari per una city car, fino a centinaia di euro al mese per un SUV Premium.

È proprio per questo motivo che non c’è un’unica risposta alla domanda “Quanto costa?”. Perché il prezzo finale dipende da molte variabili come la durata del noleggio, la categoria del veicolo, la città di ritiro, la stagione e il fornitore scelto.

In questa guida, facciamo un confronto dei canoni tra i principali operatori del settore, facendo una distinzione tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine. Così potrai avere cifre aggiornate e concrete, per valutare un preventivo e individuare le strategie più efficaci per risparmiare.

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Noleggio a breve termine

Partiamo dal noleggio a breve termine di un’auto, che potrebbe servirti durante una vacanza, per un viaggio di lavoro o per altre esigenze occasionali. In questo campo, i dati mostrano una forte variabilità da città a città.

Per esempio, a Roma la tipologia più richiesta è la Fiat Panda, con tariffe che partono da 9 euro al giorno. Mentre allargando il cerchio a tutta Italia, un’auto economica di fascia media si trova a circa 39 euro al giorno.

Il mese più conveniente per noleggiare a Roma risulta essere novembre, con una media di circa 221 euro per un noleggio settimanale. Situazione simile anche nelle altre grandi città. A Milano i prezzi partono da 12 euro al giorno, a Napoli da 8 euro al giorno con una media di 90 euro giornalieri per le categorie più richieste.

Discorso simile anche per Bari, dove un noleggio giornaliero parte da 12 euro, e a Bologna con 14 euro e un costo medio mensile che può salire fino a 3.827 euro. A livello nazionale, la stagionalità pesa parecchio. Il mese più economico rimane novembre con una media di 45 euro al giorno, seguito da ottobre a 48 euro. Luglio è il periodo più caro in assoluto.

Per chi cerca un’auto più spaziosa o di fascia alta, un modello di lusso o premium può arrivare a costare in media tra gli 80 e i 150 euro al giorno, con i top di gamma che possono persino superare questa soglia.

Guardando ai grandi comparatori, ci sono operatori internazionali come Budget la cui tariffa media giornaliera si aggira sui 30 euro nelle destinazioni più richieste, con un noleggio settimanale che arriva a 707 euro. Operatori locali come Noleggiare invece propongono medie che scendono a 83 euro al giorno e 471 euro a settimana.

Noleggio a lungo termine

Sempre più persone valutano il noleggio come alternativa all’acquisto di una vettura, magari per avere la possibilità di cambiare modello quando si desidera o perché non hanno bisogno dell’automobile tutto l’anno. In questi casi si guarda ai canoni mensili, che includono quasi sempre manutenzione, assicurazione e assistenza.

Per una city car, i canoni partono indicativamente da 250-300 euro al mese, soprattutto per contratti da 36 o 48 mesi. Le auto compatte e di segmento medio si collocano tra i 350 e i 500 euro mensili, mentre per SUV e categorie premium si parte da 500 euro, con punte di 700-800 euro in base agli optional scelti.

Bisogna considerare anche che il canone da pagare varia in base al modello, alla durata del contratto, al chilometraggio annuo incluso e all’eventuale anticipo versato. Questi numeri sono ancora più pesanti se confrontati con il costo di possedere un’auto propria.

Le assicurazioni RC Auto in Italia si attestano oggi tra i 600 e i 650 euro l’anno, mentre il prezzo medio di listino delle vetture immatricolate ha superato i 36.400 euro secondo l’Osservatorio Quattroruote Professional.

Una famiglia arriva a spendere fino a 4.486 euro all’anno per mantenere un’auto di proprietà, secondo un’analisi di Facile.it condotta con Pratiche Auto Online. Questa cifra è utile come termine di paragone se stai cercando di capire quanto convenga il noleggio a canone fisso.

Cosa fa variare il prezzo

Ci sono diversi fattori che incidono sul costo finale per il noleggio di un’auto, al di là del modello scelto. La motorizzazione ibrida o elettrica tende per esempio ad avere canoni più alti nel breve termine, mentre nel lungo periodo il costo si spalma su mesi o anni e diventa sostenibile.

Anche la scelta del punto di ritiro ha un suo impatto. Aeroporto o città, oltre alla possibilità di restituire il veicolo in una sede diversa rispetto a quella di partenza, sono tutti elementi che combinati tra di loro possono modificare la cifra finale. Si aggiungono poi la riduzione della franchigia, le protezioni extra e optional come i seggiolini o il GPS.

Per ciò che riguarda le assicurazioni, la copertura kasko acquistata direttamente al banco costa in genere tra i 25 e i 40 euro al giorno, mentre la stessa protezione acquistata online in anticipo si aggira tra i 7 e i 12 euro al giorno. Questa differenza è sostanziale, soprattutto per noleggi brevi.

Fai attenzione anche alla doppia assicurazione. Ci sono molti clienti che acquistano una copertura al banco senza sapere di averne già una attiva tramite la carta di credito o la polizza personale.

Chi ha meno di 25 anni, deve anche mettere in conto un sovrapprezzo. Con un’età inferiore ai 26 anni, viene infatti spesso applicato un supplemento del 20% sul costo del noleggio, mentre la cosiddetta tassa per giovane guidatore è un sovrapprezzo che gli autonoleggi di solito applicano ai minori di 23 o 25 anni, a seconda della compagnia, per coprire il rischio legato alla minore esperienza alla guida.

Alcuni consigli per risparmiare

Vediamo a questo punto cosa puoi fare per risparmiare sul noleggio dell’auto. Per viaggi brevi ti consigliamo di prenotare in anticipo e, se possibile, di evitare i mesi di alta stagione. In Italia, novembre e ottobre offrono le tariffe più basse, mentre luglio è il mese più caro. Confronta sempre più fornitori sulla stessa data perché, sempre più spesso, la differenza tra il preventivo più economico e quello medio può superare i 30-40 euro al giorno.

Per un uso urbano orientati sulle categorie Economy o Small, generalmente le più richieste e al tempo stesso le meno costose nelle grandi città. Evita SUV o berline, se non strettamente necessarie.

Vale davvero la pena affidarsi al noleggio a lungo termine come alternativa all’acquisto? Sì, soprattutto se si tiene conto del costo totale della mobilità tra assicurazione, manutenzione e bollo. Scegliere un chilometraggio annuo realistico, evitando così pacchetti sovradimensionati, è la soluzione ideale di risparmio.

Per le famiglie e i professionisti, il consiglio rimane quello di valutare un anticipo iniziale più alto per abbassare il canone mensile. O in alternativa formule senza anticipo per non dover pagare nulla subito, tenendo però presente che questa scelta comporta un canone più alto.

In ogni caso, ricorda sempre di richiedere più preventivi personalizzati prima di decidere. Le fasce di prezzo che ti abbiamo indicato in questa guida sono un punto di partenza aggiornato a oggi, dunque potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane o mesi. La cifra definitiva dipende da fattori che solo tu potrai valutare con attenzione.