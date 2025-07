Quanto costa Amazon Prime e come iscriversi

Amazon Prime non è più solo un abbonamento per ricevere ordini in modo veloce e con spedizione gratuita: è una chiave d’accesso per film e serie TV, per ascoltare musica online e offline, per condividere e archiviare file multimediali e tanto altro ancora. Si tratta, di fatto, della conditio sine qua non per accedere al mondo Amazon, a 360°.

Ma quanto costa abbonarsi a Prime? Come ci si può iscrivere? Conviene rispetto alle altre piattaforme competitor? Ecco i prezzi aggiornati e tutte le caratteristiche dell’abbonamento «premium» di Amazon.

Amazon Prime: i costi attuali degli abbonamenti Nel 2025, Amazon Prime continua a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi desidera usufruire di servizi premium su Amazon, sia per lo shopping che per l’intrattenimento. L’abbonamento può essere attivato con due modalità di pagamento: mensile o annuale. Il costo dell’abbonamento mensile è di €4,99, mentre il piano annuale ha un costo di €49,90, permettendo un risparmio rispetto alla formula mensile. Entrambe le opzioni offrono l’accesso completo a tutti i servizi inclusi, senza differenze di contenuto o limitazioni funzionali. Per quanto riguarda le offerte dedicate, Amazon ha confermato anche nel 2025 la disponibilità di Amazon Prime Student e del piano 18–22 anni, pensati per venire incontro alle esigenze dei giovani. In entrambi i casi, l’utente ha diritto a una prova gratuita di 90 giorni, invece dei consueti 30. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento prosegue a un prezzo ridotto: €2,49 al mese oppure €24,95 all’anno. Per attivare questi piani scontati, è necessario dimostrare di rientrare nei requisiti previsti (età anagrafica o iscrizione universitaria). Da notare che Amazon può offrire promozioni temporanee in occasione di eventi come Prime Day, Black Friday o altre festività. In quei periodi, può capitare di trovare abbonamenti in sconto o codici promozionali validi per periodi limitati. È sempre consigliabile controllare la pagina ufficiale di Amazon Prime per essere aggiornati su eventuali variazioni di prezzo o nuovi pacchetti disponibili. leggi anche Cos’è Amazon Prime, come funziona e tutti i vantaggi

Cosa puoi fare con l’abbonamento a Prime? L’abbonamento ad Amazon Prime offre molto più che semplici spedizioni gratuite: è un pacchetto completo di servizi pensati per arricchire l’esperienza dell’utente in ogni ambito, dallo shopping all’intrattenimento. Una volta attivato Prime, potrai infatti accedere a una serie di vantaggi esclusivi che vanno ben oltre la comodità di ricevere i tuoi ordini in 1 giorno. Il primo grande beneficio è la spedizione gratuita veloce su milioni di prodotti, spesso disponibile anche con consegna in giornata in alcune aree urbane. Inoltre, chi ha Prime accede in anteprima alle offerte lampo e agli sconti speciali durante eventi come il Prime Day o il Black Friday, potendo acquistare prodotti a prezzo ridotto prima degli altri utenti. Dal punto di vista dell’intrattenimento, Amazon Prime include Prime Video, la piattaforma di streaming che offre film, serie TV, documentari e produzioni originali Amazon, come le serie “The Boys” o “Reacher”. In più, con Prime Music hai accesso a una selezione di brani musicali (senza pubblicità), mentre con Amazon Music Unlimited puoi fare l’upgrade per accedere a tutto il catalogo. C’è anche Prime Reading, che permette di leggere eBook e fumetti selezionati, e Amazon Photos, per salvare in cloud un numero illimitato di foto. Inoltre, i gamer possono usufruire di Prime Gaming, con giochi gratuiti mensili e vantaggi in-game su titoli famosi. Un altro aspetto interessante è la possibilità di condividere alcuni benefici dell’account Prime con un altro membro della famiglia tramite Amazon Household. Infine, l’integrazione tra i servizi e la compatibilità multipiattaforma (Smart TV, console, app mobile e web) rende l’esperienza Prime completa e flessibile per ogni tipo di utente, dal più giovane allo smart worker. leggi anche Netflix vs Prime Video: costi, offerte e contenuti a confronto

Come iscriversi ad Amazon Prime e attivazione Per iscriversi ad Amazon Prime, gli utenti devono visitare il sito web di Amazon e cercare la sezione dedicata ad Amazon Prime. Qui, è possibile scegliere l’opzione di abbonamento desiderata e seguire le istruzioni per completare il processo di iscrizione. Una volta completata l’iscrizione, i vantaggi e i servizi sono attivi da subito: basta accedere all’e-commerce (e alle altre piattaforme incluse) attraverso il proprio account Amazon. Quindi, per iscriverti ad Amazon Prime: vai sul portale di Amazon Prime; clicca sulla casella Prime/Iscriviti a Prime; crea un account Amazon, in caso di nuovi profili, oppure entra con le tue credenziali; segui le istruzioni sullo schermo e inserisci tutti i dati personali e fiscali necessari. Ricorda che, al momento dell’iscrizione a Prime, bisogna inserire un metodo di pagamento valido, nonostante inizialmente il servizio sia gratuito per il primo mese. Una volta attivato l’abbonamento a Prime, per accedere ai suoi servizi si può usare il sito web via PC o dispositivi mobile o l’app per iOS e Android. L’accesso ad Amazon Prime Video può essere fatto anche da Smart TV e console (PlayStation e Xbox) dall’app. Anche per tutti gli altri servizi, come ad esempio Amazon Music Prime o Prime Gaming, potrai entrare con le tue credenziali. Nel caso in cui non ricordassi la password e non riesci ad accedere ad Amazon Prime ti basterà cliccare su Password dimenticata e procedere al recupero via email. Se spunti la casella Resta connesso, il numero di volte in cui ti verrà chiesto di accedere sul dispositivo verrà ridotto. Metodi di pagamento accettati Per quanto riguarda i metodi di pagamento per l’abbonamento Amazon Prime, invece, sappi che vengono accettate: tutte le carte di credito e di debito dei circuiti Mastercard, Maestro, Visa e American Express;

le principali prepagate (PostePay, Revolut etc etc);

gli addebiti diretto sul conto corrente;

BANCOMAT Pay;

buoni regalo, voucher e codici promozionali Amazon. Va ricordato che Amazon non accetta direttamente il pagamento con PayPal, ma è possibile utilizzare una carta PayPal prepagata. Come usufruire della prova gratuita di 30 giorni Amazon offre 30 giorni di prova gratuita a tutti i nuovi utenti che non hanno mai usufruito di Prime in passato. Quindi, assicurati che l’account collegato ai tuoi dati personali rispetti queste indicazioni di base. Inoltre, come detto, per gli studenti universitari e per i giovani tra i 18 e i 22 anni, è disponibile una prova gratuita estesa fino a 90 giorni, con uno sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento dopo il periodo gratuito. Durante questo periodo, puoi decidere di recedere e disiscriverti in qualsiasi momento. Se al termine del mese gratis non hai provveduto alla disiscrizione, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente procedendo con l’addebito secondo il metodo di pagamento inserito. Nel periodo di prova gratis, gli utenti possono beneficiare di tutti i vantaggi di Amazon Prime senza alcun costo. Ma ricorda che, per usufruire del mese gratis, in fase di registrazione del servizio devi comunque fornire un metodo di pagamento valido e verificato. Questo perché gli utenti, al termine del periodo di prova, possono scegliere se continuare l’abbonamento a pagamento - che avviene in modo automatico - o annullarlo senza alcun addebito.

Amazon Prime gratis, è possibile? Al momento, per usufruire di Amazon Prime gratuitamente devi necessariamente iscriverti con un nuovo profilo e avvalerti del periodo d’uso di 30 giorni a zero costi. Se sei uno studente universitario o hai tra 18 e 22 anni, puoi usufruire di una prova gratuita di 90 giorni e pagare successivamente la metà rispetto al costo standard. Non ci sono altre soluzioni free disponibili. Diverso, invece, il discorso se si parla di scontistiche e promozioni. Se vuoi abbattere il costo di Prime, sappi che Amazon e i suoi partner mettono a disposizione delle offerte periodiche per i nuovi utenti. Ad esempio, Prime Student, l’iscrizione dedicata agli studenti, consente di usufruire di un ulteriore sconto dell’abbonamento o di un’estensione del periodo gratuito (fino a 90 giorni) senza costi aggiuntivi. Essendo questa una di quelle offerte occasionali e non continue, rimani aggiornato direttamente sul sito di Amazon per conoscere i periodi di validità effettivi. In alternativa, sappi che tante aziende esterne ma partner di Amazon possono offrire dei codici promozionali come premi o regali di benvenuto. In caso di acquisti specifici, ad esempio, o iscrizioni a piani dedicati, pacchetti e abbonamenti. Talvolta, è lo stesso Amazon che mette a disposizione delle opportunità di sconti a termine e promozioni sui rinnovi, come spesso accade in occasione dei Prime Day. Per il resto, bisogna sottolineare che ci sono anche altre opportunità per abbattere il costo di Prime, come ad esempio in caso di buoni regalo o di condivisione degli account (sempre rispettando i limiti delle policy di Amazon). leggi anche Come avere Amazon Prime gratis