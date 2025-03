Cancella subito questi SMS, sempre più persone li ricevono

Come investire in borsa?

Le truffe attraverso SMS, email e telefonate sono ormai all’ordine del giorno, con un vero e proprio riciclo dei meccanismi che si sono rivelati più funzionali. Ovviamente tutto a discapito dei cittadini, che non possono permettersi di abbassare le difese nemmeno per un momento. Già da qualche mese è tornato alla ribalta un messaggio che riprende una tipologia di attacco molto frequente nell’anno passato, che continua ad allarmare i cittadini. I contenuti si presentano all’incirca come quello seguente, ma ovviamente le variabili sono molto numerose.

Molti di voi avranno già ricevuto un SMS così o potranno presto riceverlo. La formula precisa cambia di volta in volta, con piccole variazioni che non modificano affatto l’intento illecito del messaggio. Per esempio, anziché «Abbiamo provato a contattarla diverse volte» potrebbe esserci scritto «Abbiamo provato a contattarvi telefonicamente» o ancora «senza esito». Il messaggio senza firma potrebbe anche essere personalizzato fingendo la provenienza da un ente istituzionale o altamente riconosciuto e credibile, come l’Inps o un istituto di credito. In luogo del numero di telefono potrebbe esserci un link da aprire o un invito a rilasciare determinate informazioni personali tramite SMS. Cambia la forma ma non il risultato, un altro tentativo di truffa difficile da fermare.

Proprio per questo l’invito va a eliminare subito questo messaggio e sicuramente a non seguire le indicazioni contenute, tanto meno effettuare chiamate o aprire link sospetti. Segnalare il tentativo di truffa è importante per allertare gli altri cittadini, come anche informare le autorità. Rintracciare i responsabili non è tuttavia semplice con questo metodo di truffa, così come bloccare un certo numero di mittente o segnalare quello indicato nel testo è una risoluzione piuttosto futile. Ogni ora sono pronti nuovi indirizzi e numeri pronti a raggirare i cittadini, perciò l’attenzione deve sempre essere massima, senza sottovalutare l’impatto di un «innocuo» SMS.

Sempre più persone ricevono questi SMS Questa era così digitale e frenetica prepara un terreno particolarmente favorevole per i truffatori. Abituati a compiere qualsiasi tipo di operazione con il proprio smartphone, anche quelle più delicate, durante le incombenze della frettolosa vita quotidiana è facile cadere in errore. Nonostante tutte le segnalazioni e i casi di cronaca, è ancora troppo semplice sottovalutare interazioni apparentemente superficiali come SMS, email e telefonate, per non parlare della navigazione sul web. La violazione dei dati personali (che può comunque essere utilizzata ai fini di truffa) è un rischio concreto e molto pericoloso, perciò non bisogna fermarsi alle minacce più immediatamente concrete. Nel caso specifico su cui vi stiamo mettendo al corrente, tuttavia, viene intaccato direttamente il vostro portafoglio virtuale. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, l’invito a telefonare per ricevere dettagli su informazioni private (presunte) e questioni presentate come urgentissime, porta a telefonate a pagamento. Il credito telefonico viene scalato nell’immediato, salvi particolari sistemi di sicurezza del proprio gestore, ed è estremamente difficile recuperare il denaro perso. Ecco perché è fondamentale non chiamare mai numeri di telefono sconosciuti, anche se non appaiono particolarmente sospetti. Non lasciarsi prendere dall’apprensione è essenziale, la maggior parte delle comunicazioni può attendere senza problemi un po’ di tempo, così da potercisi dedicare con riflessione e accortezza. E nel caso in cui si trattasse di una comunicazione davvero urgente e indifferibile, che comunque verrebbe presentata in altro modo, non ci sarebbero problemi di sorta nel contattare l’interessato. Proprio l’urgenza di portare a termine la comunicazione su documenti, spedizioni o altre questioni presentate in maniera del tutto generica ma familiare per la maggior parte dei cittadini trae in inganno le vittime. Resta quindi indispensabile agire con lucidità e allertare le forze dell’ordine in caso di dubbio. L’autorità giudiziaria, le istituzioni scolastiche e gli ospedali usano senza dubbio altri mezzi per mettersi in contatto con i cittadini quando necessario. Lo stesso vale per enti pubblici e altri soggetti che potrebbero avere informazioni importanti da comunicare. Controllare il numero di telefono su internet è stata per anni una buona abitudine, ma oggi è molto difficile reperire informazioni, visti i cambiamenti continui, così come bloccare il mittente. Ecco perché l’attenzione principale va alla prevenzione, evitando di lasciare aperta la porta ai propri dati e soldi.