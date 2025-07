Se desideri individuare il conto corrente ideale, è cruciale puntare su soluzioni che offrano non solo sicurezza per i tuoi risparmi, ma anche servizi integrati - spesso a zero spese o con costi contenuti. Che si tratti di piattaforme online o di operazioni in filiale, la gestione patrimoniale flessibile è ormai uno standard, e confrontare offerte è una pratica essenziale per fare la scelta giusta.

Ma il conto corrente serve davvero solo da “cassaforte”? I numeri più recenti dicono altro: alla fine del 2024, la liquidità sui conti correnti italiani è salita a 1.363,6 mld €, guadagnando quasi 20 mld € (+1,5%) rispetto al 2023 (secondo i dati FABI). Tra le famiglie, i depositi correnti hanno superato i 1.141 mld €, con un +1,1% su base annua. È un chiaro segnale: non basta più “accumulare saldo”, oggi i risparmiatori richiedono strumenti che valorizzino le giacenze, offrendo funzionalità extra in ambito di home banking, app intuitive e trasparenza sui costi.

Proprio da questa esigenza nasce la classifica aggiornata sui migliori conti correnti del 2025: soluzioni pensate per mixare accessibilità, flessibilità e chiarezza nelle spese. La graduatoria è stata stilata secondo i dati elaborati da Corriere della Sera e Altroconsumo e tiene conto delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, è importante considerare il fenomeno della « desertificazione bancaria ». Secondo un’analisi di SOStariffe.it , le filiali bancarie in Italia sono scese sotto quota 20.000 , con oltre 3.300 comuni privi di uno sportello bancario. Questo trend rende i conti online una scelta sempre più conveniente e pratica , soprattutto per chi risiede in aree meno servite. Per chi necessita della comodità dell’ assistenza in filiale , invece, potrebbe essere utile scoprire quali sono le banche più presenti nella propria zona prima di aprire un conto corrente .

La classifica dei migliori conti correnti del 2025

Come abbiamo anticipato, per la scelta del miglior conto corrente ci viene in soccorso lo studio operato in tandem da Corriere della Sera e Altroconsumo. Per l’analisi 2025 sono stati presi in considerazione 297 conti correnti e selezionati i prodotti offerti da ogni singolo istituto di credito con un’indagine che tiene conto delle variazioni di costi su base annuale (2 luglio 2024 - 23 giugno 2025), per calcolare anche oscillazioni e rincari.

Ma qual è la base della ricerca? Tutto parte da una simulazione che tiene conto di una famiglia con operatività media. Nel profilo troviamo transazioni e movimenti comuni e non solo l’apertura e la «tenuta conto». Quindi, per il calcolo di costi e servizi, sono stati ipotizzati:

l’accredito dello stipendio;

la domiciliazione delle bollette;

10 bonifici verso altra banca;

12 rate mutuo;

12 prelievi su sportelli ATM di altre banche;

giacenza media annua di 4.000 euro.

Cerchiamo, allora, di mettere ordine e individuare qual è il miglior conto corrente, il più conveniente in termini di costi e che, al contempo, si adatti meglio alle proprie esigenze. Flessibilità e facilità sono le due caratteristiche fondamentali per chi cerca il migliore, senza dimenticare il prezzo. Alcune banche, infatti, offrono l’opzione di conto corrente zero spese, soprattutto nel caso dei conti online.

Ecco la classifica cumulativa per conti correnti allo sportello e online.

N. Nome banca Nome conto Costo annuo in euro 1 IBL Banca Conto corrente - Pacchetto Semplice -2,96 2 Banca Sella Conto Start 18 3 Banca Widiba Conto Widiba Classic 27 4 Monte dei Paschi di Siena Conto Mps Mio (Modulo Easy) 43,20 5 Credito Emiliano Conto Credem Semplice 47,80 6 Banca Popolare Pugliese Conto Energy Web 56 7 Banca Popolare del Lazio Conto Equipe On Line 56,26 8 Blu Banca Conto Equipe On Line 56,26 9 Carifermo Conto Touch 2.0 58,70 10 Unicredit Conto corrente Genius 58,79 11 Banca di Asti Conto Semplice Web 60 12 Bdm Banca Conto Zero24 Start 62,60

1) IBL Banca: Conto corrente - Pacchetto Semplice Il Conto Corrente – Pacchetto Semplice di IBL Banca, parte della famiglia «ControCorrente», è pensato per chi desidera un conto essenziale ma funzionale. I nuovi clienti attivano zero canone per 6 mesi, con la promozione attiva fino al 7 luglio 2025, soggetta a chiusura anticipata. Dopo, il canone è di 2 €/mese, comunque azzerabile se si accredita stipendio/pensione, si conserva una giacenza minima di 5 000 €, o si attiva un vincolo. Un forte motivo per scegliere questo conto è il rendimento delle giacenze liquide: 2,75 % lordo fino al 150 000 € e 1,50 % oltre, applicati fino al 31 luglio 2025. Nel dettaglio, il pacchetto prevede due prelievi ATM esterni e un bonifico SEPA gratis mensilmente, con costi standard di 0,95 € per operazione extra.

2) Banca Sella: Conto Start Destinato ai giovani (under 30 anni), il Conto Start di Banca Sella è gratuito fino al compimento del 30° anno. Oltre a ciò, la richiesta è gratuita; il canone è di circa 1,50 €/mese, rimborsato per i primi 3 mes. Carta di debito Mastercard inclusa senza canone aggiuntivi. Il conto è progettato per l’uso quotidiano: prelievi illimitati presso ATM Sella, fino a quattro prelievi al mese da altre banche in area EU; i bonifici SEPA - ordinari e istantanei - sono inclusi. L’apertura è facile online via SPID.

3) Banca Widiba: Conto Widiba Classic Il Conto Widiba Classic è una soluzione digitale avanzata: gratuito per il primo anno, poi 4,50 €/mese (addebito trimestrale), con possibilità di azzeramento. Include carta di debito internazionale e bonifici SEPA/istantanei gratuiti, oltre a prelievi senza costo per importi superiori a 100 €. Il conto offre anche servizi integrati come linee di risparmio e deposito titoli senza costi extra. L’apertura è possibile via SPID e l’app è intuitiva e personalizzabile. È posizionato tra i migliori conti low‑cost nelle classifiche del settore. leggi anche Come (e dove) guadagnare con il conto corrente

4) Monte dei Paschi di Siena: Conto Mps Mio (Modulo Easy) Il Conto Mps Mio è modulare: Easy, Plus o Extra, con passaggio tra moduli gratuito in qualsiasi momento. Il modulo Easy, pensato per utenti autonomi, ha canone gratuito per under 30 con accredito stipendio; altrimenti, il canone è di circa 2 €/mese. L’offerta comprende servizi digitali essenziali, firma remota, PEC e assistenza online e in filiale. Ideale per chi vuole un conto semplice ma con accompagnamento bancario e possibilità di upgrade.

5) Credito Emiliano: Conto Credem Semplice Il Conto Credem Semplice è pensato per i nuovi correntisti consumatori, con il primo canone rimborsato e un costo successivo contenuto. Visione chiara: canone base mensile di 5 €, che viene integralmente rimborsato per i nuovi clienti; dopo il primo canone, può essere azzerato attivando almeno 4 prodotti o servizi secondo i fogli informativi ufficiali. L’offerta include la carta di debito internazionale Credemcard (Visa o Mastercard), con canone di 1,5 €/mese, mentre i prelievi in Area Euro presso ATM non Credem sono gratuiti per il primo anno, 2 € a operazione in seguito. È incluso anche l’internet banking (PC e app mobile) senza costi aggiuntivi. Ideale per chi desidera un conto semplice con carta internazionale e la comodità digitale, con la possibilità di azzerare le spese tramite attivazione di strumenti aggiuntivi.

6) Banca Popolare Pugliese: Conto Energy Web Il Conto Energy Web è il prodotto 100% online di Banca Popolare Pugliese, pensato per studenti, giovani fuori sede e consumatori dinamici. Apertura digitale e autonoma via sito. Canone annuo di 48 € (4 €/mese), ridotto del 50% in caso di accredito stipendio. Le operazioni tramite canali digitali (internet banking, app) sono illimitate e gratuite, escluse solo quelle con operatore allo sportello. Di conseguenza, sono inclusi la carta di debito e il servizio di home banking senza costi e zero spese di apertura. Un’ottima soluzione per chi vuole operatività illimitata online a costi contenuti, con promozione per giovani e possibili ulteriori sconti.

7) Banca Popolare del Lazio: Conto Equipe On Line Il Conto Equipe On Line è la versione digitale del pacchetto Equipe per famiglie e clienti con bassa/media operatività. Include carta di debito “Carta Contante” e accesso al servizio BPLazioWeb Advanced senza costi operativi online. I costi annui, differenziati per livelli operativi, partono da un ISC di 68,89 € (famiglie con bassa operatività) che scende a 25,65 € se usi prevalentemente canali online. Le spese “Open” (per ogni operazione via canale aperto) sono azzerate nel pacchetto online. Perfetto per chi preferisce gestire tutto digitalmente e ha un utilizzo moderato o frequente del conto, con trasparenza di ciò che paga.

8) Blu Banca: Conto Equipe On Line Il Conto Equipe On Line di Blu Banca è una delle formule del pacchetto Equipe dedicato alle famiglie, con una struttura modulare e canone fisso mensile. Disponibile in diverse varianti intercambiabili in base alle esigenze. Secondo le indicazioni ufficiali del prodotto, il canone annuo per la versione online parte da 68,89 € per bassa operatività (circa 5,74 €/mese), e sale a 126,94 € o 130,62 € per livelli medi ed elevati. Include carte, bonifici e internet banking. Ideale per famiglie che desiderano personalizzare il pacchetto in base ai propri bisogni, senza per questo rinunciare a diversi servizi smart a costi praticamente nulli. leggi anche La differenza tra conto corrente e conto deposito (e quale conviene)

9) Carifermo: Conto Touch 2.0 Il Conto Touch 2.0 di Carifermo è pensato per utenti principalmente digitali: canone mensile di 2,50 € e nessuna spesa per operazioni via pc/tablet/smartphone. Per mantenerlo attivo è richiesto l’addebito di almeno una domiciliazione di utenza o accredito dello stipendio. Il pacchetto include carta di debito Nexi senza costi aggiuntivi. Per chi necessita di funzioni più avanzate c’è il «Touch Plus» (canone 6 €). Ottimo per chi gestisce il conto online da dispositivi mobili o desktop, abbattendo quasi totalmente i costi.

10) Unicredit: Conto Corrente Genius Il Conto Corrente Genius di UniCredit ha un canone mensile di 2,90 €, che include la carta di debito internazionale, i bonifici SEPA online e l’accesso all’home banking e agli sportelli (oltre 2.000 in Italia). I prelievi presso ATM UniCredit sono gratuiti, mentre le carte e i bonifici off‑site possono prevedere costi aggiuntivi a seconda delle condizioni contrattuali. È disponibile esclusivamente per nuovi clienti, con apertura online semplice; l’home‑banking consente la gestione del conto a 360°.

11) Banca di Asti: Conto Semplice Web Il Conto Semplice Web di Banca di Asti prevede un canone di 5 €/mese, gratuito per i primi 6 mesi; l’apertura è gratuita e tutte le operazioni, compresi bonifici e prelievi, sono incluse senza costi aggiuntivi. Una carta di debito «Giramondo Pay» è compresa senza canone annuo; i primi 50 prelievi inter‑bancari sono gratuiti. L’internet banking include estratti conto elettronici gratuiti, mentre quelli cartacei costano 0,80 €. Il servizio “Trasloca il tuo conto” è incluso di serie. Ottimo conto per chi vuole gestire da web tutte le operazioni a fronte di un canone mensile fisso, con strumenti inclusi e semplicità. leggi anche Il miglior conto corrente zero spese, classifica 2025