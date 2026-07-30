Quante tasse si pagano con un reddito di 30.000 euro?

Guadagni 30.000 euro lordi l’anno e vuoi sapere quanto resta effettivamente nelle tue tasche dopo aver pagato tasse e contributi? Si tratta di una cifra che non può certo essere considerata particolarmente elevata, soprattutto perché, come vedremo, una volta applicate tutte le trattenute il reddito realmente disponibile si riduce in maniera significativa.

Si sente spesso dire che l’Italia è uno dei Paesi in cui la pressione fiscale è più alta, ma quanto si paga davvero su 30.000 euro? Per rispondere bisogna innanzitutto distinguere la provenienza del reddito. Il calcolo, infatti, cambia a seconda che la somma derivi da uno stipendio, da un’attività autonoma, da una pensione oppure da altre entrate.

In alcuni casi, oltre alle imposte, bisogna considerare anche i contributi previdenziali, che pur non essendo tasse vere e proprie incidono comunque sull’importo netto. In altri, invece, sul reddito vengono applicate solamente le tasse previste.

Ecco quindi una guida utile per chi guadagna circa 30.000 euro l’anno tra stipendio, fatturato o altre entrate e vuole capire quante tasse paga e, soprattutto, quanto gli resta davvero in tasca.

Quante tasse si pagano su uno stipendio di 30.000 euro

Come anticipato, per rendere la guida il più possibile completa e chiara è necessario distinguere in base alla natura del reddito. Iniziamo dal caso più comune: quello di un lavoratore dipendente con una retribuzione annua lorda di 30.000 euro.

Per effettuare il calcolo prendiamo come riferimento un dipendente privato, impiegato per l’intero anno, senza familiari a carico e senza ulteriori detrazioni o deduzioni.

La prima somma da sottrarre è quella relativa ai contributi previdenziali a carico del lavoratore, che in genere è pari al 9,19% della retribuzione (8,80% nel caso del dipendente pubblico).

Su 30.000 euro si tratta quindi di 2.757 euro, con un imponibile fiscale che scende a 27.243 euro.

A questo punto si calcola l’Irpef e dal momento che l’imponibile è inferiore a 28.000 euro, sull’intera somma si applica l’aliquota del 23%: l’imposta lorda è quindi pari a 6.265,89 euro.

Bisogna però sottrarre la detrazione ordinaria per lavoro dipendente, calcolata con la seguente formula:

1.910 + [1.190 × (28.000 - reddito complessivo) / 13.000]

Inserendo un reddito imponibile di 27.243 euro, la detrazione è pari a circa 1.979,29 euro, a cui si aggiungono altri 65 euro riconosciuti per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro.

La detrazione ordinaria complessiva sale quindi a 2.044,29 euro.

Il calcolo, tuttavia, non finisce qui. Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro e non oltre 32.000 euro spetta anche un’ulteriore detrazione di 1.000 euro, introdotta nell’ambito del taglio del cuneo fiscale.

L’Irpef effettivamente dovuta è quindi pari a circa 3.220 euro. Sommando anche i contributi, le trattenute considerate ammontano complessivamente a circa 5.979 euro.

Restano quindi 24.021 euro netti l’anno, prima però delle addizionali regionali e comunali, il cui importo cambia in base al luogo di residenza del lavoratore. Per conoscere il netto definitivo bisogna quindi aggiungere anche queste ultime imposte, oltre a considerare eventuali detrazioni personali, familiari a carico e altre voci presenti in busta paga.

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Quanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro

E se invece i 30.000 euro derivassero dall’attività di un lavoratore autonomo? In questo caso il calcolo è più complesso, perché il fatturato non coincide necessariamente con il reddito sul quale vengono calcolate tasse e contributi.

Bisogna innanzitutto distinguere tra regime ordinario e regime forfettario, dove nel primo caso dal fatturato possono essere sottratti i costi sostenuti per svolgere l’attività, mentre nel forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai compensi un coefficiente di redditività che varia in base al codice Ateco. Sul risultato si applica poi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni quando sono rispettati i requisiti previsti per le nuove attività.

A cambiare è anche il peso dei contributi, che per il lavoratore autonomo è interamente a suo carico. Un professionista senza una propria Cassa previdenziale e non assicurato presso altre gestioni, ad esempio, nel 2026 versa alla Gestione separata Inps il 26,07% del reddito imponibile. Per artigiani e commercianti le aliquote sono invece rispettivamente del 24% e del 24,48%, con il pagamento di una contribuzione minima anche quando il reddito è particolarmente basso.

Facciamo l’esempio di un libero professionista in regime forfettario, iscritto alla Gestione separata e con un coefficiente di redditività del 78%. Su un fatturato di 30.000 euro, il reddito sul quale calcolare i contributi è pari a 23.400 euro. I contributi ammontano quindi a circa 6.100 euro e possono essere sottratti prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

Applicando l’aliquota ordinaria del 15%, l’imposta dovuta è pari a circa 2.595 euro. Tra tasse e contributi il professionista versa quindi complessivamente circa 8.695 euro, con un importo residuo di poco superiore a 21.300 euro l’anno. Se invece può beneficiare dell’aliquota iniziale del 5%, l’imposta scende a circa 865 euro e restano poco più di 23.000 euro.

Nel regime ordinario non è invece possibile indicare una cifra valida per tutti. Dai 30.000 euro di fatturato devono essere sottratti i costi deducibili; sul reddito così ottenuto si calcolano prima i contributi e poi l’Irpef, con le relative detrazioni e le addizionali regionali e comunali. A parità di fatturato, quindi, il netto può cambiare considerevolmente in base alle spese sostenute, alla gestione previdenziale e al luogo di residenza.

Va poi ricordato che il lavoratore autonomo non beneficia del taglio del cuneo fiscale riconosciuto ai lavoratori dipendenti, pur potendo usufruire, nel regime ordinario, della specifica detrazione prevista per i redditi da lavoro autonomo.

Quante tasse si pagano se 30.000 euro sono la somma di più redditi?

Cosa succede, invece, se i 30.000 euro derivano dalla somma di più entrate, come uno stipendio, compensi da lavoro autonomo e il canone di affitto di un immobile?

In questo caso bisogna distinguere tra i redditi soggetti all’Irpef ordinaria e quelli sui quali si applica un’imposta sostitutiva, come il regime forfettario o la cedolare secca.

I primi, infatti, vengono sommati e tassati complessivamente, tenendo conto delle deduzioni, delle detrazioni e delle imposte già trattenute. Pertanto, la presenza di ulteriori entrate può aumentare l’Irpef da pagare e determinare un debito in sede di dichiarazione dei redditi.

Diversamente, un affitto assoggettato alla cedolare secca viene tassato separatamente, generalmente al 21% o al 10% per i contratti a canone concordato. Lo stesso vale per il reddito prodotto in regime forfettario, sul quale si applica un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni quando spettante.

Ad esempio, se i 30.000 euro sono composti da 20.000 euro di stipendio, 5.000 euro di reddito forfettario e 5.000 euro di affitto con cedolare secca, non si calcola l’Irpef sull’intera somma: ogni reddito, quindi, viene tassato secondo le regole previste dal relativo regime.