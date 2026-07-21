Quando ogni notizia diventa un mercato. La sfida dei prediction market all’investitore

Ogni notizia è diventata una scommessa. Elezioni, guerre, inflazione, sport e dichiarazioni politiche possono essere trasformati in contratti negoziabili. Ma confondere la velocità con l’investimento rischia di essere uno degli errori finanziari più costosi del nostro tempo.

Fino a qualche anno fa, per scommettere sul risultato di una partita bisognava entrare in un’agenzia. Per investire, invece, occorreva aprire un conto titoli, analizzare un’impresa e accettare che i risultati si sarebbero misurati dopo anni.

Oggi questa distinzione si sta dissolvendo.

Su piattaforme come Polymarket è possibile puntare praticamente su qualsiasi avvenimento: chi vincerà un’elezione, quale sarà la prossima decisione di una banca centrale, se un leader politico pronuncerà una determinata parola, se una guerra terminerà entro una certa data o quale società avrà la maggiore capitalizzazione alla fine del mese.

Ogni notizia diventa un mercato. Ogni opinione può trasformarsi in una posizione finanziaria. Ogni intuizione sembra offrire la possibilità di guadagnare immediatamente.

Il successo è impressionante. Nell’aprile 2026 Polymarket International ha registrato circa 9 miliardi di dollari di scambi, ai quali si sono aggiunti 1,3 miliardi della nuova piattaforma statunitense. Sport, politica e criptovalute rappresentano circa il 90% dei volumi negoziati su Polymarket. Secondo Reuters, i ricavi annualizzati della società avrebbero ormai superato il miliardo di dollari.

È il segnale che non siamo più davanti a una curiosità per appassionati di criptovalute. Sta nascendo una vera industria della previsione monetizzata.

Ma la domanda importante per un risparmiatore non è se questi mercati siano divertenti, innovativi o persino capaci di produrre informazioni utili.

La domanda è un’altra: stiamo investendo oppure stiamo semplicemente portando il casinò dentro il nostro portafoglio?

Il confine sempre più sottile tra previsione e scommessa

I mercati predittivi hanno una funzione economica interessante. Mettendo insieme le opinioni di migliaia di persone che rischiano denaro reale, possono talvolta fornire previsioni migliori di sondaggi, commentatori e analisti.

Un contratto scambiato a 70 centesimi segnala, in modo molto semplificato, che il mercato attribuisce all’evento una probabilità vicina al 70%. Quando emergono nuove informazioni, il prezzo cambia quasi istantaneamente.

Come strumento di lettura della realtà, un prediction market può quindi essere utile. Il problema nasce quando l’osservatore smette di utilizzare il prezzo come informazione e comincia a trattarlo come una scorciatoia per arricchirsi.

Anche le autorità stanno iniziando a interrogarsi su questo confine. Il 16 luglio 2026 il regolatore francese ha ordinato ai provider internet di bloccare Polymarket, sostenendo che la piattaforma offrisse gioco e scommesse illegali e potesse esporre gli utenti a perdite significative. La Spagna aveva già temporaneamente vietato Polymarket e Kalshi, mentre negli Stati Uniti è ancora aperto il confronto sulla natura finanziaria o propriamente ludica di molti contratti.

La tecnologia cambia. La natura umana molto meno.

Le piattaforme possono chiamare queste operazioni “contratti”, “mercati” o “trading sugli eventi”. Ma quando il rendimento dipende da un risultato binario, immediato e non produttivo, la distanza rispetto alla scommessa tradizionale diventa estremamente ridotta.

L’Occidente è entrato nell’economia della puntata

Il fenomeno Polymarket non nasce nel vuoto. Si inserisce in una trasformazione più ampia delle società occidentali, nelle quali il gioco è diventato sempre più accessibile, digitale e socialmente normalizzato.

Nel 2025 gli americani hanno effettuato scommesse sportive legali per 166,94 miliardi di dollari, l’11% in più rispetto all’anno precedente. I ricavi degli operatori sono saliti a quasi 17 miliardi, con una crescita del 22,8%.

In Europa, il mercato del gioco ha raggiunto nel 2024 ricavi lordi per circa 123,4 miliardi di euro. Il 39% è ormai generato online e oltre la metà dei ricavi digitali arriva da dispositivi mobili. Il casinò non è più un luogo nel quale si decide di entrare. È un’applicazione che accompagna le persone durante tutta la giornata.

L’Italia è uno dei casi più significativi.

Nel 2025 la raccolta complessiva del gioco pubblico ha raggiunto 165,3 miliardi di euro, con 11,4 miliardi di entrate per l’Erario. È importante precisare che la raccolta rappresenta il totale delle somme giocate e rigiocate, non quanto gli italiani abbiano effettivamente perso. Ma anche guardando alla differenza tra puntate e vincite, il fenomeno resta enorme: nel 2024 il margine lordo del settore è stato di circa 21,5 miliardi di euro.

Secondo i dati del Consiglio nazionale delle ricerche riportati da Reuters, nel 2022 circa 20,5 milioni di italiani, pari al 43% della popolazione adulta, avevano giocato almeno una volta. Più di un milione dedicava al gioco almeno un’ora in una giornata tipica.

Le scommesse non sono quindi un’attività marginale praticata da una piccola minoranza. Sono diventate una componente strutturale dell’economia occidentale.

E questa cultura sta contaminando anche il modo in cui pensiamo agli investimenti.

Quando il mercato finanziario imita il casinò}}]

Il casinò vende emozioni rapide. L’investimento dovrebbe acquistare tempo.

Questa differenza fondamentale è stata progressivamente cancellata dalle applicazioni finanziarie. Quotazioni in tempo reale, notifiche, classifiche dei titoli più acquistati, opzioni a scadenza giornaliera, criptovalute negoziabili ventiquattr’ore su ventiquattro e mercati predittivi trasformano ogni movimento in uno stimolo.

Il risparmiatore non viene più incoraggiato a chiedersi quanto potrà valere un’impresa tra dieci anni. Viene spinto a domandarsi cosa farà il prezzo nei prossimi dieci minuti.

La gratificazione è immediata. Una posizione sale e il cervello interpreta il risultato come conferma della propria abilità. Una posizione scende e nasce il desiderio di recuperare rapidamente. La perdita non invita a fermarsi: invita a raddoppiare la puntata.

È lo stesso meccanismo sul quale prosperano roulette, slot machine e scommesse sportive.

Nel trading, però, il giocatore può raccontarsi una storia più rassicurante. Può convincersi di non stare giocando, ma di stare studiando la politica, l’economia o i mercati. La piattaforma gli offre grafici, percentuali e termini finanziari. L’estetica è quella della Borsa. La psicologia è spesso quella del casinò.

La differenza tra una scommessa e un investimento produttivo

Un contratto su un evento non crea necessariamente nuova ricchezza. Quando qualcuno guadagna perché un candidato vince un’elezione, dall’altra parte qualcun altro perde. Prima dei costi, delle commissioni e degli spread, il denaro viene principalmente trasferito tra i partecipanti.

Dopo i costi, per il complesso dei giocatori il risultato tende a diventare negativo.

Un investimento in un’attività produttiva funziona diversamente. Acquistando una quota di un’impresa si diventa proprietari, anche se in misura infinitesimale, di fabbriche, brevetti, reti commerciali, software, marchi e flussi di cassa.

L’impresa può utilizzare gli utili per pagare dividendi, ridurre il debito, acquistare altre società, sviluppare nuovi prodotti o riacquistare le proprie azioni. Se queste decisioni producono valore, il capitale dell’investitore può crescere insieme all’attività economica sottostante.

Naturalmente non tutte le aziende prosperano e nessun indice sale in linea retta. Anche un portafoglio passivo può attraversare crolli, recessioni e lunghi periodi di rendimento deludente.

La differenza è che il proprietario di un portafoglio diversificato partecipa alla crescita futura delle imprese. Chi acquista un contratto sull’esito di una conferenza stampa deve invece avere ragione su un evento specifico, entro una scadenza precisa e a un prezzo che incorpori già le aspettative degli altri partecipanti.

Più operazioni non significano più rendimento

L’idea che una maggiore attività produca risultati migliori è intuitiva. In molti lavori, impegnarsi di più aumenta la probabilità di successo.

Nei mercati finanziari può accadere il contrario.

Brad Barber e Terrance Odean analizzarono i conti di 66.465 famiglie che investivano attraverso un grande broker americano. I clienti che effettuavano più operazioni ottennero un rendimento medio annuo dell’11,4%, contro il 17,9% del mercato. Gli investitori più attivi non perdevano perché fossero meno intelligenti. Perdevano perché pagavano più costi, commettevano più errori e sopravvalutavano la qualità delle proprie informazioni.

Il problema non riguarda soltanto i piccoli risparmiatori. Nel 2025 il 79% dei fondi azionari americani attivi specializzati sulle grandi società non è riuscito a battere l’indice S&P 500. Non significa che nessun gestore sia capace di generare valore. Significa che identificarlo anticipatamente, distinguendo l’abilità dalla fortuna, è molto più difficile di quanto sembri.

Warren Buffett lo dimostrò con una scommessa iniziata nel 2008 contro la società di gestione Protégé Partners. Buffett scelse un semplice fondo a basso costo collegato all’S&P 500. Protégé selezionò cinque fondi di hedge fund che, complessivamente, investivano in oltre duecento gestori professionali.

Dopo dieci anni, il fondo indicizzato aveva guadagnato il 125,8%, pari a una media dell’8,5% annuo. I cinque fondi selezionati avevano ottenuto rendimenti complessivi compresi tra il 2,8% e l’87,7%. Nessuno riuscì a battere l’indice.

Buffett riassunse il risultato con una frase difficile da dimenticare: “Le performance vanno e vengono. Le commissioni non mancano mai.”

La vera forza finanziaria è il compounding

Il vantaggio dell’investitore passivo non deriva dalla capacità di prevedere il prossimo evento. Deriva dalla possibilità di lasciare lavorare insieme tempo, rendimento e reinvestimento.

È il compounding, l’interesse composto.

Un capitale iniziale di 10.000 euro che crescesse a un tasso medio ipotetico del 7% annuo diventerebbe circa 76.000 euro dopo trent’anni. Il capitale iniziale sarebbe aumentato di oltre sette volte senza richiedere nuove previsioni quotidiane.

Un investimento periodico di 500 euro al mese, mantenuto per trent’anni allo stesso rendimento medio teorico del 7%, arriverebbe a circa 610.000 euro. I versamenti complessivi sarebbero pari a 180.000 euro. La parte restante, oltre 400.000 euro, deriverebbe dalla crescita e dal reinvestimento dei rendimenti.

Non si tratta di una promessa e il 7% non è una previsione. I risultati reali dipendono dalle valutazioni iniziali, dall’inflazione, dalla fiscalità, dai costi e dall’andamento futuro dei mercati.

L’esempio serve però a mostrare quale sia la principale leva dell’investitore: non indovinare continuamente, ma restare investito abbastanza a lungo.

John Bogle, fondatore di Vanguard e padre dell’indicizzazione moderna, suggeriva di non cercare l’ago nel pagliaio, ma di comprare tutto il pagliaio. Il primo fondo indicizzato destinato agli investitori privati, lanciato da Vanguard nel 1976 e inizialmente considerato un fallimento, avrebbe trasformato un investimento ipotetico di 10.000 dollari in quasi 2,2 milioni entro febbraio 2026.

Il risultato non è arrivato prevedendo elezioni, guerre o decisioni delle banche centrali. È arrivato attraversandole.

Passivo non significa distratto

Investire passivamente non vuol dire acquistare qualsiasi ETF e dimenticarsene. Significa compiere poche decisioni importanti invece di migliaia di decisioni marginali.

Occorre stabilire un orizzonte temporale, mantenere una riserva di liquidità per le emergenze, scegliere una combinazione coerente tra azioni e obbligazioni, diversificare geograficamente, limitare i costi e riequilibrare periodicamente il portafoglio.

La parte più difficile arriva dopo.

Bisogna resistere alla tentazione di cambiare strategia quando i mercati scendono, quando un nuovo settore sembra destinato a dominare il mondo o quando qualcuno pubblica online il risultato eccezionale ottenuto con un’unica operazione.

I social media mostrano il vincitore della scommessa, non le migliaia di persone che hanno puntato sull’esito sbagliato. Mostrano il titolo cresciuto del 500%, non i capitali persi inseguendo decine di altre promesse.

È una versione finanziaria del tavolo verde: tutti vedono il giocatore che esce dal casinò festeggiando. Nessuno osserva quelli che sono usciti qualche ora prima in silenzio.

La parte speculativa deve restare una parte

Vietare alle persone qualsiasi forma di speculazione probabilmente non funziona. La ricerca del rischio, della competizione e dell’adrenalina accompagna l’essere umano da molto prima dell’invenzione degli smartphone.

Una soluzione più realistica è separare radicalmente il patrimonio destinato a costruire il futuro dal denaro utilizzato per divertirsi o mettere alla prova una propria convinzione.

Chi desidera utilizzare mercati predittivi, criptovalute speculative o operazioni di breve periodo dovrebbe considerarli per quello che sono: una componente ad altissimo rischio, finanziata con una quota limitata e predeterminata del proprio capitale, senza leva e senza la possibilità di utilizzare il denaro necessario alla famiglia, alla pensione o all’attività imprenditoriale.

La distinzione non è moralistica. È patrimoniale.

Il denaro destinato alla costruzione della ricchezza deve poter sopravvivere ai nostri errori, alle mode e alle emozioni. Quello destinato alla speculazione deve poter essere perso senza modificare la nostra vita.

La ricchezza è spesso noiosa

L’industria finanziaria contemporanea ha un problema: il buon investimento di lungo periodo è poco spettacolare. Non produce notifiche quotidiane. Non permette di raccontare ogni sera una nuova operazione. Non trasforma il risparmiatore nel protagonista di una sfida contro il mercato.

Consiste nel guadagnare, risparmiare, acquistare attività produttive diversificate, contenere i costi e attendere.

Polymarket rappresenta perfettamente lo spirito del nostro tempo: ogni opinione deve essere monetizzata, ogni evento deve avere una quota e ogni attesa deve essere eliminata.

Il compounding rappresenta il contrario. Richiede pazienza, continuità e la disponibilità ad apparire immobili mentre il capitale lavora.

Nel breve periodo il casinò produce più storie da raccontare.

Nel medio e lungo periodo, però, l’investitore che accetta di essere noioso parte con un vantaggio decisivo: non deve indovinare continuamente il futuro. Deve soltanto evitare di distruggere il processo che gli permette di parteciparvi.