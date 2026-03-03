Polymarket è una piattaforma di mercati previsionali che ha fatto parecchio parlare per fatti di cronaca. Alcuni trader hanno guadagnato oltre 1 milione di dollari scommettendo sulle tempistiche degli attacchi tra USA e Iran, altri hanno generato profitto sulle presidenziali americane e c’è persino chi scommette sui tweet di Elon Musk su X.

Ma di cosa si tratta nello specifico? E perché è così chiacchierata? A differenza dei siti di scommesse tradizionali, in questo caso non esiste un banco unico. Sono gli utenti che si scambiano tra di loro le quote, le quali rappresentano le probabilità che un evento si verifichi.

In questa guida, ti spieghiamo nel dettaglio cos’è Polymarket, come funziona e come si usa. Sebbene sia interessata da numerose restrizioni in Italia, rimane la piattaforma che più sta facendo parlare nel resto del mondo.

leggi anche Altro che Treasury. I trader stanno usando le scommesse come obbligazioni

Cos’è Polymarket

Polymarket è oggi considerata la principale piattaforma di prediction market basata su blockchain. Fondata nel 2020 da Shayne Coplan in piena pandemia di Covid-19, inizialmente aveva il nome di Union Marketplace e si era posta come obiettivo quello di contrastare la disinformazione. In che modo? Dando vita a incentivi economici per previsioni accurate.

Il primo momento di visibilità lo ha ottenuto durante le presidenziali USA del 2020, quando il mercato sulla vittoria di Trump ha generato oltre 10 milioni di dollari di ricavo. Col passare degli anni, la piattaforma si è spostata su Polygon per ridurre i costi delle transazioni.

Nel 2022, la Commodity Futures Trading Commission negli Stati Uniti ha multato la società per 1,4 milioni di dollari. Il motivo? Aver operato senza licenza. La grande esplosione c’è stata durante le elezioni USA del 2024, con miliardi di dollari scambiati e col coinvolgimento di investitori come Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum.

Ad ottobre 2025, grazie a un investimento da 2 miliardi di dollari della Intercontinental Exchange, che è proprietaria della Borsa di New York, Polymarket ha raggiunto 9 miliardi di dollari di valutazione.

Come funziona Polymarket

Oggi Polymarket opera all’interno di un mercato azionario applicato alle notizie. Si basa su alcuni pilastri tecnici, fondamentali per far sì che il sistema regga.

Innanzitutto, ogni scommessa avviene in USD Coin, ossia una criptovaluta ancorata al dollaro per garantire stabilità di valore. I prezzi non sono mai stabiliti dalla piattaforma, ma dalla domanda e offerta degli utenti.

Per poter determinare il vincitore, il sistema di Polymarket utilizza i cosiddetti oracoli. Questi hanno il compito di confermare l’esito dell’evento sulla blockchain, in modalità del tutto imparziale.

Ci sono infine le integrazioni con i social network. Di recente, tramite X è possibile per gli utenti visualizzare le quote e le probabilità in tempo reale mentre leggono le notizie.

leggi anche Tasse scommesse sportive 2026, ecco come funzionano

Come si usa Polymarket

Per poter utilizzare Polymarket, l’approccio richiesto è diverso rispetto ai siti di scommesse tradizionali.

Nei prossimi capitoli, ti spieghiamo nel dettaglio tutto quello che serve per iniziare a puntare sugli eventi reali che pensi possano verificarsi e come ritirare l’eventuale guadagno.

Creazione dell’account

Per prima cosa, è necessario creare un profilo. Accedi al sito web polymarket.com e poi premi su Sign Up in alto a destra. Potrai scegliere tra Google, email o digital wallet custodial come Phantom o MetaMask.

Esiste anche un’app ufficiale disponibile su Play Store per Android, mentre per iOS al momento il servizio non è disponibile in Italia. Essendo spesso interessata da blocchi regionali, molti utenti accedono tramite VPN per superare le restrizioni.

Scommesse

Per poter scommettere, non bisogna puntare ma acquistare delle quote da altre utenti. Come detto, si usano solamente USDC, ossia stablecoin ancorate al dollaro. Dopo aver scelto una categoria (es. sport o politica), si clicca sull’evento e si sceglie tra Sì o No.

A questo punto, inserisci l’importo in dollari da investire e il sistema ti mostrerà quote e profitto. Premendo su Buy confermi e, se la tua previsione è corretta, ogni quota varrà 1 dollaro alla chiusura dell’evento.

Costi

Polymarket è di base una piattaforma gratuita, ma esistono alcune commissioni di trading. Da marzo 2026, si applicano costi sui cripto e su alcuni mercati sportivi, con un massimo dell’1,56% quando la probabilità è al 50%.

Tuttavia, la maggior parte dei mercati (come quello della politica e dell’attualità) rimane a zero commissioni.

Per poter prelevare fondi sul o depositarli, è necessario pagare delle piccole frazioni di Polygon per coprire i costi della rete blockchain.

Depositi e prelievi

Prima di iniziare a scommettere su Polymarket, è necessario depositare dei fondi. Puoi inviare USDC direttamente dal tuo wallet o tramite un exchange come Binance o Coinbase.

In alternativa, Polymarket consente anche di acquistare fondi direttamente da carte di credito o PayPal tramite i partner integrati (es. Moonpay).

Se hai vinto dei soldi da una scommessa e desideri prelevare, ti basta andare nella sezione Portofolio e poi cliccare su Withdraw. Seleziona dunque il metodo che preferisci e attendi la riscossione del premio. I partner terzi potrebbero applicare commissioni.

Cos’è successo su Polymarket nel 2026

Il recente conflitto USA-Iran ha portato Polymarket a registrare un volume di trading nozionale di 478 milioni di dollari nel solo giorno di scoppio della guerra.

In particolare, sono stati i contratti legati al timing degli attacchi a segnare dei record, con trade singole che sono state capaci di raggiungere fino a 90 milioni di dollari.

Uno slancio importante, che però è stato al centro di accuse di insider trading da parte di Bubblemaps, che ha identificato sei indirizzi capaci di guadagnare 1,2 milioni di dollari con scommesse legate a quanto sta avvenendo in Iran.

Viste le controversie, Polymarket non ha pagato le scommesse basate sugli esiti di morte diretta, rimborsando le commissioni ai trader e liquidando le posizioni al prezzo dell’ultimo scambio.

Non è la prima volta che casi di questo tipo hanno messo Polymarket al centro dell’attenzione. Solamente a gennaio 2026, un utente aveva scommesso sulla cattura di Nicolás Maduro in Venezuela, vincendo 400.000 dollari totali.

Non stupisce dunque che qualsiasi incertezza su quello che succede nel mondo venga rapidamente trasformata in una scommessa piazzabile su Polymarket. E visto l’evolversi del conflitto e le possibili nuove vicende che interesseranno il contesto geopolitico nei prossimi mesi, per la società sono previsti giri d’affari superiori a quota un miliardo di dollari.