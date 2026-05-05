Anche il mese di giugno sarà interessato da rimodulazioni in casa TIM. Annunciati aumenti fino a 3 euro, ma c’è un modo per poter bloccare il rincaro.
In questi primi mesi del 2026, TIM ha modificato più volte le condizioni delle proprie offerte tanto di linea fissa quanto di linea mobile. Una strategia diventata ormai una costante per tutti gli operatori telefonici in Italia. L’obiettivo dichiarato rimane quello di migliorare i propri servizi e di potenziare le infrastrutture.
A pagarne le spese sono però i clienti con una promozione già attiva, che vedono le bollette aumentare di più euro al mese senza poter fare nulla. Proprio nelle scorse ore, la stessa TIM ha pubblicato un annuncio sul proprio sito web riguardante una nuova rimodulazione che entrerà in vigore già a giugno.
Rimodulazione TIM, tutte le offerte coinvolte
A partire dal 7 giugno 2026, alcune offerte mobili ricaricabili targate TIM subiranno modifiche delle condizioni contrattuali, con conseguente aumento delle tariffe mensili. Si parla nello specifico di rincari che partono da 1,99 euro e arrivano fino a 2,99 euro al mese.
La lista delle offerte interessate non è ancora stata pubblicata ufficialmente, ma si parla di piani tariffari ricaricabili. Come sapere se anche tu dovrai pagare di più? Controlla gli SMS sul dispositivo. Ogni cliente riceverà infatti un messaggio personalizzato con tutti i dettagli sulle nuove condizioni.
In alternativa, se vuoi verificare i costi della tua promo attualmente attiva sulla SIM e cosa è incluso, puoi accedere alla sezione MyTIM da app per iOS o Android o dal sito web dedicato. C’è infine il Servizio Clienti 119 disponibile.
Come evitare il rincaro di TIM
Hai già ricevuto il messaggio informativo di rimodulazione della tua offerta TIM? Allora hai due possibilità a tua disposizione. Se vuoi evitare l’aumento, ti basta inviare un SMS gratuito al numero 40916 con scritto CONFERMA ON entro il 31 maggio 2026. In questo modo, aderisci a un’offerta che include 2 Giga in più rispetto al tuo piano attuale senza variazione di costi.
In alternativa, per alcuni clienti TIM c’è modo di arricchire l’offerta già attiva con ulteriori 50 Giga di internet inviando un SMS con scritto 50GIGA ON al numero 40916. Ad altri utenti ancora viene proposta l’abilitazione gratuita del 5G Ultra inviando un SMS con scritto 5G ON al 40916. Controlla l’informativa e agisci di conseguenza, saprai qual è la promo pensata per te.
Ovviamente rimane valida la possibilità di recedere dal contratto o cambiare operatore gratuitamente. Vista la normativa vigente, infatti, non devi affrontare alcuna penale o costo di disattivazione se procedi entro il 6 luglio 2026. Come fare? Trovi il modulo sul sito web dedicato, da inviare poi via PEC o via email, oppure consegnandolo fisicamente in un negozio TIM.
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