Per gli utenti di Netflix, maggio potrebbe non essere un mese positivo. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato che presto una lunga lista di Smart TV non sarà più compatibile con l’applicazione. Una decisione attesa da tempo, per via dei prossimi aggiornamenti software in arrivo che richiedono specifiche tecniche più avanzate.

Si tratta di una misura che obbligherà migliaia di persone a cercare alternative per poter continuare ad accedere all’ampio catalogo di film e serie TV proposto da Netflix. Da quanto emerso, l’impatto sarà immediato per tutti coloro che ancora oggi utilizzano TV prodotte prima del 2015. Non ci sarà più la possibilità né di installare né di aggiornare o utilizzare l’applicazione.

Quali TV non saranno più compatibili con Netflix

L’interruzione di Netflix non sarà la stessa per tutti i dispositivi. Netflix ha infatti pubblicato un elenco con tutte le marche e i modelli che perderanno il supporto, a partire dal prossimo 6 maggio 2026:

Apple TV : tutte le versioni di prima, seconda e terza generazione;

: tutte le versioni di prima, seconda e terza generazione; Panasonic e LG : tutte le TV prodotte prima del 2015;

: tutte le TV prodotte prima del 2015; Samsung : tutte le serie di Smart TV Samsung EOS prodotte tra il 2012. e il 2015:

: tutte le serie di Smart TV Samsung EOS prodotte tra il 2012. e il 2015: Sony: molti modelli della linea Bravia, tra cui KDL, XBR, W95 e X95.

Se sei in possesso di uno di questi televisori, sarai obbligato a cambiarlo quanto prima per poter continuare ad usufruire di Netflix e di tutti i vantaggi che ne conseguono. In alternativa, puoi acquistare una Fire TV Stick di ultima generazione su Amazon da collegare nella porta USB dedicata.

Anche alcuni smartphone interessati

Questo problema di compatibilità non riguarda solo il mercato delle Smart TV. Netflix ha infatti annunciato che il supporto verrà interrotto anche per alcuni modelli di smartphone molto diffusi ma che dispongono di specifiche tecniche obsolete per le future versioni del software.

Nella lista figurano telefoni come il Samsung Galaxy S5, il Sony Xperia M4 Aqua, il Motorola Moto X, l’LG G4, l’HTC One M8, il Huawei Ascend Mate 7 e l’Asus ZenFone 7. All’interno dell’ecosistema Apple, invece, solo i dispositivi con iOS 17 o iPadOS 17 (e successivi) continueranno ad avere accesso alla piattaforma. Tutti gli altri verranno esclusi in via definitiva.

Vuoi capire se il tuo dispositivo è a rischio? Con la Smart TV, vai nel menu principale e cerca la voce Informazioni sul dispositivo o Sistema. Controlla quindi la data di produzione e il nome del modello: se rientra nella lista citata, non potrai più aggiornare l’app.

Da telefono, invece, tutte queste info si trovano solitamente nella scheda Informazioni sul telefono presente nelle impostazioni. Aggiornare sia il sistema operativo sia l’app di Netflix è fondamentale per poter mantenere la compatibilità.