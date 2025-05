Quali sono i 10 migliori conti correnti per pensionati nel 2025? La risposta in un elenco delle opzioni più convenienti in termini di costi e servizi offerti nell’anno in corso. Scegliere il conto corrente giusto per la pensione, d’altronde, è fondamentale per gestire al meglio le proprie finanze nella fase della vita in cui stabilità, semplicità e convenienza sono una vera e propria priorità.

Grazie all’evoluzione dei servizi bancari digitali e all’aumento delle offerte su misura per i pensionati, è possibile scegliere tra numerose soluzioni vantaggiose, molte delle quali a canone zero o con interessi attivi sul saldo. Che preferiate un servizio completamente online, un conto tradizionale con assistenza in filiale oppure un prodotto essenziale e gratuito, l’attuale mercato bancario propone dei conti correnti capaci di soddisfare ogni esigenza. Scopriamo assieme la classifica dei migliori conti correnti per pensionati attualmente disponibili e le caratteristiche da prendere in considerazione.

Come scegliere il conto corrente perfetto per le proprie esigenze Per molte persone la prerogativa è avere un conto corrente facile da utilizzare e possibilmente senza costi da sostenere. Per altri, invece, è fondamentale accedere a dei validi servizi di home banking. Tra le caratteristiche da prendere in considerazione nella scelta di un conto corrente per pensionati, e non solo, si annoverano le seguenti. Quali e quanti operazioni . Se si utilizza il conto solo per ricevere la pensione e pagare alcune spese, si può optare per un conto di base gratuito. Altrimenti bisogna cercare una soluzione ad hoc, tenendo conto del numero di prelievi, bonifici, e pagamenti effettuati ogni mese. Ma non solo, si deve considerare l’utilizzo o meno della carta di debito o credito.

. Se si utilizza il conto solo per ricevere la pensione e pagare alcune spese, si può optare per un conto di base gratuito. Altrimenti bisogna cercare una soluzione ad hoc, tenendo conto del numero di prelievi, bonifici, e pagamenti effettuati ogni mese. Ma non solo, si deve considerare l’utilizzo o meno della carta di debito o credito. Attenzione ai costi fissi e nascosti . Prima di aprire un conto corrente è bene controllare i vari costi, come il canone mensile o annuale. Ma non solo, si devono considerare i costi di prelievo in banca, presso altri sportelli o all’estero. Da non sottovalutare, poi, le commissioni su bonifici, bollettini e altri servizi. A tal proposito è bene sapere che molte banche offrono dei conti con canone gratuito in caso di accredito della pensione o soglie minime di entrate mensili.

. Prima di aprire un conto corrente è bene controllare i vari costi, come il canone mensile o annuale. Ma non solo, si devono considerare i costi di prelievo in banca, presso altri sportelli o all’estero. Da non sottovalutare, poi, le commissioni su bonifici, bollettini e altri servizi. A tal proposito è bene sapere che molte banche offrono dei conti con canone gratuito in caso di accredito della pensione o soglie minime di entrate mensili. Servizi inclusi . Oltre ai bonifici e ai prelievi è importante verificare se il conto di proprio interesse comprenda carte di debito e credito, ma anche interessi sul saldo o su eventuali depositi vincolati. Alcuni conti offrono anche cashback, promozioni o servizi extra come la gestione automatica delle bollette, oltre a funzionalità aggiuntive come pagamenti contactless, bonifici istantanei e accesso via SPID.

. Oltre ai bonifici e ai prelievi è importante verificare se il conto di proprio interesse comprenda carte di debito e credito, ma anche interessi sul saldo o su eventuali depositi vincolati. Alcuni conti offrono anche cashback, promozioni o servizi extra come la gestione automatica delle bollette, oltre a funzionalità aggiuntive come pagamenti contactless, bonifici istantanei e accesso via SPID. Servizi online . In un mondo sempre più all’insegna della tecnologia come quello in cui viviamo, la possibilità di accedere ai servizi di home banking aiuta a facilitare la nostra vita, permettendoci di gestire al meglio i risparmi. Il tutto senza doversi recare necessariamente di persona in banca.

. In un mondo sempre più all’insegna della tecnologia come quello in cui viviamo, la possibilità di accedere ai servizi di home banking aiuta a facilitare la nostra vita, permettendoci di gestire al meglio i risparmi. Il tutto senza doversi recare necessariamente di persona in banca. Sicurezza . Il consiglio è di optare per conti correnti offerti da banche affidabili che mettono in campo validi sistemi di sicurezza, come ad esempio la doppia autenticazione. In questo modo è possibile cercare di evitare di incorrere in spiacevoli situazioni.

. Il consiglio è di optare per conti correnti offerti da banche affidabili che mettono in campo validi sistemi di sicurezza, come ad esempio la doppia autenticazione. In questo modo è possibile cercare di evitare di incorrere in spiacevoli situazioni. Supporto clienti. È importante affidarsi ad istituti di credito che propongono uno o più canali di assistenza. Soltanto in questo modo, d'altronde, si può essere tranquilli di avere sempre un aiuto in caso di eventuali problemi.