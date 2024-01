Migliori banche online in Italia nel 2024: la classifica

Qual è la migliore banca online? È questa una domanda in cui si imbatte chi, nel 2024, ha deciso di cambiare istituto finanziario risparmiando sul conto corrente.

Grazie all’evoluzione digitale, infatti, il settore bancario si è completamente rivoluzionato, vedendo sorgere istituti di credito interamente digitali capaci di offrire servizi rapidi, efficienti, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed economicamente più vantaggiosi rispetto alle banche tradizionali, in quanto i costi di gestione vengono abbattuti dalle procedure online

Nel 2024, quindi, le banche online sono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un conto corrente a zero spese, flessibile e soprattutto facile da gestire grazie all’home banking, senza doversi recare fisicamente presso una filiale del proprio istituto bancario.

Ma quali sono le migliori banche digitali e soprattutto come scegliere quella meglio risponde alle proprie esigenze? Scopri la classifica di Money e tutte le indicazioni per operare la scelta più giusta.

Come scegliere la migliore banca online?

Prima di correre ad aprire un conto corrente online è importante scegliere con accuratezza la propria banca online, in quanto non tutte le banche offrono gli stessi servizi.

Pur essendo i migliori in Italia, ogni istituto finanziario ha una propria offerta e bisogna trovare quella che meglio risponda alle proprie esigenze.

A guidare la scelta di ogni cliente dovrebbero esserci dei parametri base che valutino la qualità del servizio, in modo da trovare più rapidamente quella che fa al caso proprio.

Al momento di scegliere quale sarà la banca online presso cui aprire un conto bancario, il cliente dovrà valutare:

costi ;

; sicurezza ;

; assistenza e customer care ;

e ; commissioni ;

; praticità e funzionalità.

Una volta aver confrontato tali parametri, ogni cliente potrà trovare la banca che meglio si adatta alle sue esigenze, ricordando che per fare la scelta migliore la soluzione è prendere in considerazione i propri bisogni e priorità.

Migliori banche online in Italia nel 2024

Può essere difficile orientarsi nel vasto mondo delle offerte degli istituti bancari digitali. A gennaio 2024, infatti, il panorama delle banche online si è ulteriormente arricchito, con diverse opzioni e servizi che pongono al centro la sicurezza e l’affidabilità, garantendo ai propri clienti la migliore esperienza di banking digitale. Per tale motivo tornerà utile consultare la nostra classifica con le migliori banche online nel 2024.

1) Revolut

Revolut, la società fintech con sede nel Regno Unito, consente di gestire le proprie finanze, spese, fare acquisti e investire, tramite un unico conto corrente online ed è forse una delle migliori banche online in Italia del 2024. L’app finanziaria ha a disposizione ben quattro piani, tra i quali lo Standard è gratuito.

L’apertura del conto prevede una carta associata di debito Visa, Mastercard o Maestro, ed è possibile richiederla fisicamente, pagando la spedizione a soli 5,99 euro. Revolut offre:

nessun canone mensile;

carta di debito, utilizzabile globalmente con bassi costi di conversione:

prelievi senza commissioni fino a 200 euro al mese o 5 prelievi al mese;

prelievi all’estero senza commissioni;

trasferimenti internazionali con una commissione dello 0,50% nei giorni feriali e dell’1% nel weekend:

pagamenti presso la pubblica amministrazione;

bonifici istantanei SEPA.

2) Illimity bank

Illimity bank si posiziona come una delle banche digitali più importanti e promettenti in Italia. Fondata nel 2018, Illimity bank offre una serie di servizi ottimi per chi desidera fare tutto tramite canali digitali, pagando principalmente solo con carta e smartphone.

Per maggiore informazione riguardo le diverse offerte si rimanda al sito, ma in generale Illimity bank offre ai suoi clienti:

carta di debito inclusa gratuita;

canone mensile 3€ (azzerabile con specifiche condizioni);

3 prelievi gratuiti mensili (pari o superiori ai 100 euro), applicando ai seguenti 1,50 euro di commissione;

bonifici SEPA gratuiti, mentre per quelli extra-SEPA è prevista una commissione di 8 euro;

conti deposito, cointestati, scoperto, prestiti;

presenza di prestiti e assicurazioni tramite partner.

3) HYPE

Tra le migliori banche digitali troviamo HYPE. Presentata al pubblico come una delle prime “carte conto” in Italia, HYPE ha presto conquistato milioni di utenti, diventando una delle app finanziare più popolari, in quanto funge anche da Istituto di Moneta Elettronica (IMEL). La moneta elettronica è una forma di denaro digitale, equivalente al denaro contante, che può essere memorizzata su un dispositivo elettronico (o su un server remoto) e può essere utilizzata per effettuare pagamenti con un portafoglio digitale - da non confondere con la moneta digitale.

HYPE offre tre tipologie di conti bancari: Hype, Hype Next e Hype Premium. Fin dal conto standard appare chiaro come questa banca sia un’ottima soluzione per chi desidera un conto con carta di debito da utilizzare ovunque sia accettato il circuito di pagamento MasterCard. HYPE offre ai propri clienti:

un canone mensile gratuito;

una carta di debito Mastercard virtuale e fisica, quest’ultima prevede un costo di 9,90 euro;

virtuale e fisica, quest’ultima prevede un costo di 9,90 euro; Bonifici ordinari senza commissione , mentre quelli istantanei prevedono un costo di 2 euro a operazione;

, mentre quelli istantanei prevedono un costo di 2 euro a operazione; la possibilità di prelevare fino a 1000 euro al mese e la possibilità di prelevare fino a 250 euro gratuitamente, superata questa soglia è prevista una spesa di 2 euro a operazione;

e la possibilità di prelevare fino a 250 euro gratuitamente, superata questa soglia è prevista una spesa di 2 euro a operazione; una disponibilità massima di 7500 euro;

Bollettini PagoPA e CBILL con una commissione di 1,15 euro;

programma di cashback;

la possibilità di acquistare Bitcoin ;

; un conto corrente per minorenni.

4) ING

ING prevede la possibilità di aprire un conto corrente online a zero costi di attivazione, carta di debito gratuita inclusa. Il gruppo bancario olandese offre ai propri clienti la possibilità di avere un canone azzerato per il primo anno solo con l’accredito dello stipendio o della pensione, o con entrate di almeno 1.000 euro al mese.

Ma non solo, ING offre anche:

bassi costi di gestione con l’offerta Zero Vincoli;

con modulo Zero Vincoli sarà possibile prelevare presso la stessa banca e altre banche senza costi commissioni. In caso contrario il prelievo in area Euro si pagherà 0,95 euro;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro tramite sito o app senza commissioni;

si può personalizzare il PIN delle carte a seconda delle esigenze.

5) Webank

Webank è la nuova banca online di Banco BPM che ha l’obiettivo di affermarsi tra i migliori istituti di credito telematici. Webank tenta di venire incontro alle esigenze di tutti i suoi clienti e, benché non preveda spese di apertura, applica un canone annuo di 58,20 euro, di cui 34,20 euro di imposta di bollo.

A fronte di tale spesa, però, esistono numerosi vantaggi che i clienti non possono ignorare come:

la gestione della liquidità è a zero spese con prelievi e bonifici online gratuiti;

rilascio gratuito di una carta di debito internazionale o di una carta di credito;

la possibilità di cointestare il conto;

commissione di 3 euro sui bonifici allo sportello, mentre ben 15,50 euro per i bonifici extra-SEPA;

commissioni di 1 euro per ricarica della carta prepagata BPM.

6) Tinaba

Tinaba è la piattaforma digitale che consente di gestire in maniera rapida e fluida il proprio denaro, offrendo un conto corrente online in collaborazione con Banca Profilo e mettendo a disposizione un conto senza canone mensile e una carta prepagata MasterCard.

Ma non è tutto. Tinaba offre ai suoi clienti:

Attivazione gratuita e canone mensile a costo zero;

12 Prelievi ATM in UE al mese senza commissioni per un massimo di 250 euro ciascuno, dopodiché sarà applicato un costo di commissione di 2 euro;

4 bonifici SEPA gratuiti al mese, poi a 0,49 euro ciascuno;

Servizio clienti disponibile 24/7;

Cashback con carta su tutti i piani;

Imposta di bollo gratuita;

possibilità di investire in criptovalute.

7) Widiba

Widiba è l’istituto bancario digitale del Gruppo Montepaschi che offre un conto corrente online conveniente, affermandosi come una delle migliori realtà attuali dell’offerta online. Tra le promozioni previste, particolarmente conveniente è il conto Widiba Start che è gratuito per i primi 12 mesi.

Oltre alla carta di debito, però, Widiba offre un ampio ventaglio di servizi bancari, finanziari e di pagamento, tra cui:

carta di debito gratuita;

canone gratuito per i primi 12 mesi, dopodiché è previsto un canone mensile di 3 euro azzerabile a determinate condizioni;

di azzerabile a determinate condizioni; prelievi superiori a 100 euro in tutti gli ATM in Italia senza commissioni (se inferiori si applica una commissione di un euro);

(se inferiori si applica una commissione di un euro); bonifici ordinari online SEPA senza commissioni, mentre per quelli istantanei è prevista una commissione di 1.50 euro;

apertura casella PEC da 1 Giga e firma digitale gratuite.

8) Fineco

Fineco è una delle banche online di riferimento in Italia che offre un conto corrente digitale completo e versatile, nonostante preveda un canone annuo pari a 83,40euro. Tuttavia, questa opzione ha alcuni vantaggi, come la possibilità di associare sia una carta di debito che una carta di credito o prepagata e di cointestare il conto.

Guardando il piano presentato da Fineco, la banca offre ai propri clienti:

canone mensile gratuito per i primi 12 mesi, dopodiché è previsto un costo di

3,95 euro (gratis per under 30) ma azzerabile;

(gratis per under 30) ma azzerabile; zero commissioni per prelievi ATM in Italia al di sopra dei 99 euro;

bonifici gratuiti solo in Italia;

possibilità di chiedere prestiti e mutui.

9) Buddybank

Ancora, tra le migliori banche online del 2024 troviamo Buddybank, l’app finanziaria sviluppata da UniCredit che ha già conquistato migliaia di utenti, soprattutto grazie alla home banking e servizi digitali avanzati.

Tra le offerte di questa piattaforma finanziaria interamente digitale troviamo:

canone mensile gratuito;

la possibilità di accedere al conto solo online e via smartphone;

prelievi senza commissioni presso UniCredit, mentre è prevista una commissione di 2 euro presso gli altri ATM;

bonifici SEPA Gratuiti.

10) Mediolanum

Infine, tra i migliori istituti bancari digitali del 2024 non poteva mancare il conto corrente online offerto da Banca Mediolanum. SelfyConto è il conto 100% smart del gruppo finanziario e prevede un canone gratuito per gli under 30 e per tutti i clienti durante il primo anno; dopodiché è previsto un canone mensile di 3,75 euro, azzerabile a determinate condizioni.

Il conto include una carta di debito, ma è possibile richiedere l’aggiunta anche di una carta di credito. Mediolanum offre ai suoi clienti:

prelievi e bonifici (online e in euro) gratuiti;

la possibilità di richiedere un prestito immediato;

l’accesso a fondi e Trading online;

commissione variabile per ricarica carta Mediolanum e Postepay;

canone annuo della carta di credito di 12 euro.

Dopo aver conosciuto le 10 migliori banche online in Italia nel 2024, non resta che decidere quale sia la migliore per sé stessi, per poter gestire al meglio risparmi, spese e opportunità finanziarie.