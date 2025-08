Piazza Affari sfiancata da dazi e occupazione USA. Carica di sell su banche a Wall Street e in Europa

Sessione decisamente negativa per il Ftse Mib di Piazza Affari, che ha accolto le ultime novità sui dazi annunciate dal presidente americano Donald Trump segnando un calo di quasi il 3%, nei minimi intraday, per chiudere poi la sessione in calo del 2,55%, a quota

In evidenza il sell off che si è abbattuto sui titoli delle banche italiane, con l’indice Ftse Italia All Share Banks, che è scivolato di oltre il 4%.

Le azioni del settore bancario italiano hanno pagato non solo il timore che l’erosione dell’economia mondiale a causa dei dazi di Trump finisca con far salire il valore degli NPL, ovvero dei crediti deteriorati, ma anche la pubblicazione del report occupazionale degli Stati Uniti, noto come Non Farm Payrolls, che ha sfornato diverse sorprese negative, relative non solo al mese di luglio.

Banche in affanno a Piazza Affari e ovunque post Non Farm Payrolls USA Il sell off ha travolto in generale le azioni di tutte le banche europee, tanto che il sottoindice di riferimento del comparto, l’Euro Stoxx Bank index, è scivolato di oltre il 3,6%, soffrendo la seduta peggiore dal mese di aprile. A rinfocolare le preoccupazioni per un indebolimento più forte dell’economia di tutto il mondo, oltre agli annunci annunci di Trump sui dazi, la pubblicazione del report occupazione USA di luglio, che ha messo in evidenza una creazione di nuovi posti di lavoro più debole delle attese. Nel mese di luglio, i Non Farm Payrolls sono aumentati infatti di appena 73.000 unità, ben al di sotto delle stime del consensus elaborate dagli economisti interpellati da Dow Jones, che erano per un aumento di 100.000 unità. I numeri relativi alle buste paga dei mesi scorsi sono stati rivisti inoltre al ribasso in modo significativo. Nel mese di giugno, la crescita dei Non Farm Payrolls è stata pari ad appena +14.000 unità, rispetto all’aumento di +147.000 annunciato in precedenza. A maggio l’occupazione è cresciuta di sole 19.000 unità, contro la crescita di 125.000 unità riportata inizialmente: tutti numeri che hanno avallato i timori relativi a un forte deterioramento del mercato del lavoro americano. Tanto che a capitolare a Wall Street, che vede il Dow Jones scendere di 600 punti circa, sono state subito le azioni anche in questo caso delle banche, con i titoli di JPMorgan Chase giù del 4%, e Bank of America e Wells Fargo che arretrano di oltre il 3%. leggi anche Questa banca italiana medita un dividendo speciale per i suoi azionisti

Mediobanca e l’OPS su Banca Generali, Nagel attende verdetto di Generali Nell’affrontare il dossier su Banca Generali, Nagel ha ricordato inoltre, in vista della decisione che il principale azionista della preda, ovvero Generali, prenderà nel breve - si parla di un ultimatum dato da Mediobanca al Leone di Trieste - “abbiamo avuto diversi contatti con Generali”, che “ ci ha fornito la documentazione relativa al loro attuale accordo di distribuzione con Banca Generali ”. Mediobanca l’ha esaminata presentando una “ proposta per estendere l’accordo a lungo termine , offrendo anche l’esclusività per la nostra rete di distribuzione”. A questo punto, la speranza di Piazzetta Cuccia è di ricevere una risposta entro il 6 agosto, giorno in cui il CDA di Generali si riunirà per l’approvazione dei conti: “Stanno ancora esaminando la nostra proposta. Abbiamo chiesto loro di rispondere in tempo utile per convocare un’assemblea degli azionisti, in modo che la nostra offerta per Banca Generali possa essere presentata prima della chiusura dell’offerta di Monte dei Paschi”, ha puntualizzato il manager, sottolineando che, una risposta di Assicurazioni Generali farebbe sì che gli azionisti di Mediobanca avessero tutte “le opzioni disponibili al momento di prendere la loro decisione” sull’OPS che Piazzetta Cuccia ha lanciato su Banca Generali. leggi anche Mediobanca, rumor ultimatum a Generali. L’ultima data per Trieste mentre Piazza Affari fiuta sorpresa MPS

Risposta gelida di Nagel a ipotesi suo licenziamento di Lovaglio Oggi, nel corso dell’intervista rilasciata a Bloomberg TV, non è mancata la stoccata di Nagel a Luigi Lovaglio, CEO di MPS, la banca che ha messo nel mirino Mediobanca. Nagel ha risposto ai commenti del numero uno di Monte dei Paschi di Siena, che negli ultimi giorni ha preannunciato il suo licenziamento, tagliando così corto: “La mia posizione è la cosa meno importante e quello di cui dobbiamo preoccuparci oggi è l’interesse degli azionisti. L’operazione che è sul tavolo da MPS è stata giudicata dal nostro cda totalmente inadeguata”, ha ripetuto il banchiere, sottolineando che “ non è di me, ma dell’offerta che dobbiamo discutere ” . Lo scorso 16 luglio, nel parlare dell’OPS con cui MPS continua a insistere per la conquista di Piazzetta Cuccia, il CEO di MPS Luigi Lovaglio, anche lui ai microfoni di Bloomberg, aveva pronosticato un licenziamento di Alberto Nagel: “Mi pare evidente che Alberto Nagel non sia interessato all’operazione: l’ho chiamato e non mi ha risposto. Dovremo cercare una figura brillante e internazionale ”, aveva detto. Ma oggi pronta e glaciale è stata la risposta del numero uno di Mediobanca, che ha di nuovo rigettato l’OPS senese. Sale intanto l’attesa per la pubblicazione degli utili di MPS, attesa la prossima settimana, in data mercoledì 6 giugno, lo stesso giorno in cui anche Generali alzerà il velo sui propri conti.