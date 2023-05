I mercati oggi osservano gli Usa: ci sono 2 gravi rischi di crisi globale

Mercati oggi: le azioni asiatiche sono in rialzo, ma gli investitori si preparano per una settimana in cui i dati sull’inflazione statunitense metteranno alla prova le scommesse sul prossimo movimento dei tassi di interesse in ribasso, mentre le preoccupazioni per una possibile stretta creditizia dominano Forex, azioni e mercato obbligazionario.

Gli Stati Uniti sono diventati protagonisti assoluti delle Borse e dell’economia mondiale. I motivi sono almeno 2: la crisi del debito, con l’accordo sull’innalzamento del tetto che arranca e avvicina uno scenario estremo da default e le turbolenze bancarie, che minacciano il sistema finanziario globale.

Sebbene la settimana appena iniziata susciti interesse anche per la decisione di politica monetaria della BoE - con la stima di un rialzo di un quarto di punto dei tassi nella nazione che ancora ha un’inflazione a due cifre - tutti i riflettori sono accesi sulla potenza americana.

I mercati oggi attendono sviluppi su 2 grandi rischi di crisi per il sistema globale che arrivano dagli Usa.

1. La crisi del debito Usa sta per diventare catastrofe economica

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha avvertito di una «crisi costituzionale» che sta per trasformarsi un una catastrofe economica e finanziaria se il Congresso non aumenta il limite del debito federale. Il governo rischia di rimanere senza liquidità in assenza di nuova capacità di indebitamento.

La Casa Bianca e i legislatori repubblicani sono in una situazione di stallo per l’innalzamento del tetto del debito, che Yellen ha affermato potrebbe essere violato già dal 1 giugno. “Se il Congresso non riesce ad assumersi le proprie responsabilità, semplicemente non ci sono buone opzioni”, ha detto in un’intervista il segretario del Tesoro.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno valutato la possibilità di invocare il 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per continuare a emettere nuovo debito e pagare i beneficiari della previdenza sociale, gli obbligazionisti, i dipendenti del governo e altri senza l’approvazione legislativa.

Una clausola dell’emendamento afferma che “la validità del debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato dalla legge, compresi i debiti contratti per il pagamento delle pensioni e le ricompense per i servizi nella repressione dell’insurrezione o della ribellione, non deve essere messa in discussione”. Economisti ed esperti costituzionali, però, sono divisi sul fatto che eludere il Congresso in questo modo sia legale.

Alla fine del mese scorso, i repubblicani della Camera hanno approvato un disegno di legge che aumenterebbe il limite del debito, ora a $31,4 trilioni, di $1,5 trilioni e ritarderebbe il rischio di default fino al prossimo anno.

La legge, che conteneva una lunga lista di tagli alla spesa e rinunce a priorità politiche del governo Biden come la cancellazione del debito dei prestiti studenteschi, è destinata a fallire nel Senato degli Stati Uniti controllato dai democratici, ma è vista come un punto di partenza per i colloqui tra le parti.

Anche se gli Stati Uniti evitassero il default, avvicinarsi alla scadenza senza una risoluzione significava che “probabilmente avrebbero avuto conseguenze sul mercato finanziario”, ha avvertito Yellen.

Parlando alla MSNBC domenica, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha affermato che un fallimento degli Stati Uniti influenzerebbe in modo significativo la capacità di indebitamento del governo. “Se dovessimo andare in default sul nostro debito, si sarebbe un impatto terribile sui tassi di interesse”, ha detto.

leggi anche Turbolenze in arrivo a maggio: 5 rischi per i mercati

2. Banche Usa sotto pressione

Tutti stanno aspettando il Senior Loan Officer Opinion Survey della Federal Reserve, o ’SLOOS’, per vedere quanto i prestiti si siano inaspriti a causa del conflitto nelle banche regionali statunitensi.

Questo non è un rilascio che di solito attira molta attenzione e non ci sono previsioni al riguardo. L’indicatore principale è la quota di intervistati, che comprende fino a 80 grandi banche nazionali e 24 filiali e agenzie statunitensi di banche estere, che affermano quanto gli standard di prestito si sono inaspriti nel trimestre.

L’ultimo sondaggio di gennaio ha mostrato che un totale del 44,8% degli intervistati ha visto un inasprimento degli standard per le aziende di grandi e medie dimensioni. Goldman Sachs lo vede salire al 60,2%, “un livello più stretto della crisi delle dot-com, ma meno estremo rispetto alla crisi finanziaria o al culmine della pandemia”.

Il sondaggio atteso è stato condotto tra l’ultima settimana di marzo e la prima settimana di aprile, quindi avrebbe perso l’ultimo tumulto intorno a First Republic e PacWest.

Il presidente della Fed Jerome Powell la scorsa settimana ha dichiarato che ora non avrebbero dovuto alzare i tassi così in alto proprio grazie dell’inasprimento degli standard.

“Se aggiungi la stretta del credito oltre a questo e il QT in corso, penso che tu senta che potremmo non essere lontani (un tasso neutro)”, ha detto nella sua sessione di domande e risposte.