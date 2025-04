Mercati in rimonta, ma nessuna febbre a Piazza Affari. Guadagni in bilico con brusca ritirata banche. Occhio a Wall Street -LIVE

Finalmente una rimonta per le borse mondiali, dopo un bagno di sangue in tre sessioni che ha sottratto dalla capitalizzazione dell’azionario globale 10 trilioni di dollari, a causa dello shock dei dazi annunciati il 2 aprile scorso dal presidente americano Donald Trump.

L’ultima parola non è ancora detta: le ultime notizie avallano la paura dell’escalation di una guerra commerciale, in particolare tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Trump.

Il Ministero del Commercio cinese ha diramato un comunicato con cui ha risposto alla nuova minaccia di Trump di imporre sul Paese dazi aggiuntivi del 50% affermando che “la Cina combatterà fino alla fine”.

Detto questo, l’azionario globale riesce per ora nel suo tentativo di recupero, grazie al trend positivo dei futures sui principali indici azionari americani.

Bene le borse asiatiche, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che avanza di oltre il 5%.

Ma Piazza Affari riduce subito i guadagni iniziali, dopo i forti sell off della vigilia, che hanno portato il Ftse Mib a segnare un nuovo tonfo, pari a- 5,18% e a bucare la soglia di 33.000 punti, per terminare la seduta a quota 32.853,98.

Ieri Wall Street è riuscita a limitare i danni, dopo un avvio di seduta che aveva fatto paventare di nuovo il peggio, con l’indice Dow Jones che era capitolato di nuovo subito di più di 1.000 punti. In evidenza durante la giornata di contrattazioni l’arrivo di alcuni rumor su una riunione di emergenza della Federal Reserve, che avevano acceso la speranza di un taglio dei tassi improvviso da parte di Jerome Powell, assediato dalle richieste continue di Trump di agire in tal senso.

A sostenere il sentiment degli investitori, sebbene per pochi minuti, erano state anche altre indiscrezioni relative alla possibilità che l’attuazione di alcuni dazi potesse essere messa in pausa per un periodo di 90 giorni e, dunque, posticipata: è intervenuta tuttavia la stessa Casa Bianca a smentire questi ultimi rumor, parlando di fake news.

Alla fine della giornata di contrattazioni, il Dow Jones è riuscito a contenere le perdite dopo essere crollato nei minimi della sessione di più di 1.700 punti e a seguito di oscillazioni durante la sessione che sono state di ben 2.595 punti. Il DJ ha ceduto 349 punti, o lo 0,91%, a quota 37.965,60.

In recupero dai minimi anche lo S&P 500, arretrato alla fine della seduta dello 0,23% a 5.062,25 punti, dopo essere crollato del 4,7% nelle ore precedenti.

Durante la sessione, il listino benchmark era scivolato nella fase di mercato orso, per poi uscirne, chiudendo a un valore inferiore di oltre il 17% dal record delle ultime 52 settimane (l’entrata ufficiale nella fase di mercato orso o bear market richiede un valore inferiore rispetto ai massimi di oltre il 20%).

Addirittura positivo, sebbene in stile zero virgola, il Nasdaq Composite (+0,10%, a quota 15.603,26 punti), che era affondato di oltre il 5% nei minimi della giornata di contrattazioni, e che ha chiuso poi la sessione in rialzo sulla scia dei buy che sono tornati sui titoli tecnologici, come Nvidia e Palantir.