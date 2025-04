Mercati in rimonta, Piazza Affari +2,44%: spicca il volo Leonardo, buy sulle banche. Wall Street corre

Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale dei mercati di Money.it.

L’indice Ftse Mib ha ridotto i guadagni incassati nei massimi della seduta, chiudendo la giornata di contrattazioni in rialzo del 2,44%, a quota 33.657,05 punti. I titoli migliori si sono confermati Leonardo +7,45%, Unipol +7,25%, Banca Mediolanum +5,37%, FinecoBank +5,26%. In rosso solo due titoli: ENI -1,28% e Stellantis -0,84%.

Il miglioramento del sentiment si deve alla carica di buy che torna a Wall Street: l’indice Dow Jones sale fino a 1.400 punti (+3,6% circa), a quota 39.338 punti circa, lo S&P 500 avanza del 3,84%, il Nasdaq fa +4,31%. L’indice della paura precipita di più del 20%, a quota 36,92. In Europa il Dax di Francoforte sale di quasi +3%, Londra fa +3,5% circa, Parigi +3,35% e il sottoindice di riferimento dell’azionario europeo, lo Stoxx 600, incassa un guadagno pari a +3,50%.

Occhio a Generali , in vista del D-Day del prossimo 24 aprile 2025 , quando si decideranno le sorti della governance del colosso assicurativo italiano. Anche le azioni di Generali scattano del 4%.

MPS balza di oltre il 4%, così come UniCredit , mentre Intesa SanPaolo avanza deel 3,8%, Banco BPM +3,57%, Mediobanca ancora meglio, in rally del 4,75% , e segnano rialzi importanti anche BPER +3,58% e Pop Sondrio +4,12%.

Sul mercato del forex il dollaro rimane sotto pressione, con il rapporto EUR-USD in rialzo dello 0,42% a $1,095, il cambio USD-JPY in flessione di oltre lo 0,70%, a JPY 146,75 e il GBP-USD in progresso dello 0,50%, a quota $1,2781. Il ritorno della propensione al rischio fa salire il Bitcoin, che avanza del 2% circa, a quota $79.883 punti. Balza di oltre il 5% il Dogecoin, a $0,155

13:56

Piazza Affari in rally, vola Leonardo in attesa incontro clou. UniCredit e MPS scattano di oltre +3%

Dopo una iniziale esitazione, il Ftse Mib di Piazza Affari segna un rally del 2,66% a quota 33.723,70.

In pole position Leonardo, che vola di oltre l’8%, in una sessione decisamente positiva per il settore della difesa europeo.

In evidenza alla borsa di Parigi le azioni Thales, dopo l’annuncio del colosso francese di una commessa ricevuta dall’aeronautica militare degli Stati Uniti.

Le azioni Leonardo, Airbus e Thales rimangono osservate speciali anche e soprattutto in attesa dell’incontro previsto per la giornata di domani tra i vertici dei colossi e la responsabile Antitrust dell’Unione europea per affrontare il dossier sui satelliti.

Leonardo, Thales e Airbus sono al momento in trattative ancora preliminari con l’Autorità Antitrust UE per esplorare la possibilità di una fusione tra le rispettive divisioni attive nel business dei satelliti, in risposta alla competizione di Starlink, la società satellitare che fa capo a Elon Musk.

In evidenza sul Ftse Mib di Piazza Affari anche le banche, con UniCredit e MPS che scattano di oltre il 3% e Banco BPM e Intesa SanPaolo che salgono del 2,5% circa.