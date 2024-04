Mercati in bolla? L’Italia no

Il mercato finanziario spesso anticipa l’economia reale oppure a volte è in bolla a causa della tanta liquidità disponibile che spinge i prezzi irrazionalmente verso una unica direzione, seguendo le mode che la massa alimenta accodandosi al trend, rimanendo a volte con il cerino in mano.

Nel caso italiano il rally rialzista del FTSE MIB, 10 settimane consecutive al rialzo da febbraio (dopo una lateralità di gennaio), potrebbe sembrare in bolla visto che l’economia rallenta. Attenzione però, non siamo in recessione come la Germania (Dax che registra massimi storici), abbiamo sì una crescita minore rispetto al passato ma anche una inflazione più bassa rispetto al passato e alla media europea. Graficamente l’indice, time frame settimanale, ha un ciclo di Macd positivo e che è ancora aperto al rialzo. Cosa può spingere l’Italia al rialzo in termini di fondamentali?

Sono due diverse facce del pil: export e domanda interna, che al momento sono in ottima forma contemporaneamente. L’export, grazie anche all’euro più debole, insieme all’aumento degli investimenti pubblici e privati, fa correre le quotazioni del nostro indice. L’Italia registra il miglior saldo commerciale extra UE di sempre, superando i 7 mld in scia con il trend pre-Covid. Se dovesse mantenere la tendenza dovrebbe raggiungere i 7,5 mld entro un anno. Bene il saldo commerciale ma importante sarà valutare anche la forza della domanda interna come contributo alla crescita del pil. [...]