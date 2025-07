Mercati, ecco i 5 temi caldi dell’estate

Dazi e non solo: i mercati aspettano la prossima settimana concentrati soprattutto su 5 temi caldi che possono influenzare tutta l’estate finanziaria.

Come indicato dagli analisti interpellati da Reuters, con un calendario piuttosto scarno di dati macro eclatanti, nei prossimi giorni tutti i riflettori sono puntati su eventi e potenziali sviluppi di questioni ormai cruciali.

Dalla guerra commerciale di Trump alla fragile economia nel Regno Unito, fino alla tenuta dei mercati europei, ci sono alcune questioni davvero prioritari e imprevedibili che gli investitori sono tenuti a monitorare.

Il rischio è di nuove ondate di incertezza in questa estate rovente, non solo nelle temperature. Ecco 5 temi caldi che possono muovere i mercati.

I prossimi giorni potrebbero presentare diversi scenari . Alcuni investitori hanno ipotizzato ulteriori rinvii per consentire la prosecuzione dei colloqui, ma Trump ha dichiarato di non voler prorogare la scadenza. Ha persino suggerito di imporre dazi del 30% o del 35% sulle importazioni dal Giappone, ben al di sopra del 24% annunciato ad aprile.

La data del 9 luglio è attesa da mesi. Trump ha sospeso molti dei dazi più severi degli Stati Uniti per 90 giorni dopo che il suo annuncio del “Giorno della Liberazione” del 2 aprile ha sconvolto i mercati globali.

A pochi giorni dalla scadenza, gli investitori sono in trepidante attesa di vedere se gli Stati Uniti stringeranno accordi con i partner commerciali nel tentativo di evitare imposte più elevate.

Automobili e riso sono punti critici . Il Giappone ha promesso di “non sacrificare” il suo settore agricolo cruciale. E poiché le automobili giocano un ruolo chiave nell’export giapponese verso gli Stati Uniti, con quasi il 30% del totale, Tokyo potrebbe ritenere di non avere altra scelta che lottare per un accordo migliore.

Trump ha accennato a un “potenziale” accordo a fine aprile, ma dopo diversi round di colloqui non ne è emerso alcuno. La scorsa settimana ha affermato che potrebbe imporre una tariffa del “30% o 35% o giù di lì” sulle importazioni giapponesi, molto più alta di quella annunciata il 2 aprile.

Il Giappone è uno dei Paesi maggiormente in attesa della scadenza del 9 luglio prima che le ingenti tariffe entrino in vigore sulla sua economia, dipendente dalle esportazioni .

3. Europa regina dei mercati?

Il 2025 avrebbe dovuto essere l’anno dei mercati europei. L’incertezza e l’instabilità piombate sull’economia statunitense e un cambiamento di bilancio senza precedenti in Germania hanno infatti spinto gli investitori a spostare i loro soldi in Europa.

Per l’euro è ancora così, ma nel mercato azionario Wall Street sta recuperando rapidamente terreno.

L’indice di riferimento STOXX 600 è in rialzo del 6,9% nel 2025, appena un punto percentuale in più rispetto all’S&P 500, in calo rispetto al divario di circa 10 punti percentuali registrato a marzo.

Un ultimo mese tempestoso per le grandi aziende tecnologiche, in cui l’Europa non può competere, sta influenzando gran parte delle performance degli Stati Uniti. Un esempio lampante è Nvidia che ha raggiunto giovedì 3 luglio un valore di mercato di 3,92 trilioni di dollari.

Gli sviluppi tariffari favorevoli agli Stati Uniti, o contrari all’Europa, nei prossimi giorni potrebbero portare Wall Street a superare l’Europa da inizio anno. A parte un giorno di vendite tariffarie di aprile, ciò non accadeva da inizio gennaio.