Medio oriente e Germania nel caos, nodo privatizzazioni: la settimana di Money.it

Le notizie principali della settimana

🇺🇦 Zelenski e Ucraina: Presentato un ambizioso piano di pace al World Economic Forum. Analisi su resistenza e realismo del piano di pace, impatti politici e strategici. Ce ne parla Roberto Vavaldelli.

🇷🇺 Economia russa in guerra: Transizione verso un’economia militarizzata. Impatti delle sanzioni, resilienza economica e sfide future. L’approfondimento di Federico Giuliani.

🇺🇸 Situazione politica USA: Dinamiche e influenze di magnati come Hoffman e Soros sul panorama politico. Sostenitori e oppositori di Trump, con particolare focus sulle sue politiche e impatti. Approfondisci qui.

🚢 Incidenti nel Mar Rosso: Ripercussioni sugli scambi internazionali, strategie degli spedizionieri e incertezze future.

🛢️ Mercato del petrolio: Volatilità dei prezzi, sfide future per l’OPEC e influenze di fattori globali sulla quotazione del petrolio.

🇩🇪 Contesto tedesco: La situazione politica ed economica tedesca è in fase di transizione, con sfide significative e potenziale declino dell’influenza della Germania.

🇩🇪 Situazione in Germania: Fine di un ciclo trentennale e sfide attuali per la politica e l’economia del paese. 📊 Declino nei sondaggi: Alternative für Deutschland (AfD) guadagna consenso con la proposta di referendum per l’uscita dall’UE, mentre Ursula von der Leyen critica l’idea paragonandola alla Brexit. 🚫 Azione legale contro AfD: Tentativi di vietare AfD per legami con ambienti filonazisti, sfruttando l’articolo 21 della Costituzione tedesca.

🏦 Privatizzazioni in Grecia: Il governo greco prevede di incassare 5,77 miliardi di euro dalle privatizzazioni nel 2024, incluso il possibile futuro della Piraeus Bank.

💸 Situazione argentina: Il nuovo presidente Milei affronta un contesto di inflazione elevata, povertà crescente e pressione sul tasso di cambio.

🇨🇳 Esportazione di deflazione dalla Cina: La Cina punta a un modello di crescita che potrebbe erodere il nucleo industriale di Europa, America e India.

🌞 Mercato dei pannelli solari: Produttori cinesi raddoppiano gli investimenti nel settore solare, creando potenziali bolle e sfide nei prezzi dei materiali.

🇹🇼 Elezioni a Taiwan: La domanda globale debole e gli investimenti nazionali influenzano il contesto geopolitico, con una crescita del PIL ridotta.

🇮🇳 Crescita dell’India: Modi potrebbe ottenere un terzo mandato, con l’India in rapida crescita e diventando un attore chiave a livello geopolitico.

🏦 BCE e tassi d’interesse: La BCE mantiene i tassi invariati, ma si prevede una possibile riduzione nel 2024, nonostante la persistenza dell’eredità inflazionistica.

🇪🇺 Crisi interna alla BCE: Crescente insoddisfazione verso la leadership di Christine Lagarde, come rivelato da un sondaggio sindacale interno. 📉 Presidente BCE: A metà mandato, oltre metà degli intervistati (1159) giudica la performance di Lagarde come scarsa o molto scarsa, una valutazione ben superiore rispetto ai predecessori Mario Draghi (meno del 9%) e Trichet (14,5%).

🏦 Pensioni in Italia: Non necessarie nuove riforme ma una «manutenzione accorta». La spesa pensionistica 2022-23 è al 16,2% del PIL, si prevede un picco al 17,3% dovuto al pensionamento dei Baby Boom, poi un calo per decessi e calcolo contributivo delle nuove pensioni. L’approfondimento di Guido Salerno Aletta

🎓 Investimenti nell’Università: L’Italia è il paese che spende di meno in Europa per l’istruzione terziaria (0,3% del PIL nel 2021), molto al di sotto della media europea (0,8%). La spesa per scuola primaria e secondaria è in linea con la media europea.

🏙️ Capacità Amministrativa dei Comuni: Verona, Brescia, e Parma tra i comuni più virtuosi in termini di capacità amministrativa. Napoli, Salerno, Reggio Calabria e Torino tra gli ultimi. Il debito medio per residente nei maggiori comuni italiani è di €17,27.

💼 Privatizzazioni e Finanza: Discussione su privatizzazioni per raggiungere l’obiettivo di 20 miliardi di euro entro il 2026. Focus su raiway e altre aziende strategiche. Questioni sulle finalità delle privatizzazioni, tra semplice raccolta fondi e obiettivi strategici più ampi.

