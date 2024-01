Milei fa lo show a Davos. Ma la realtà per lui è molto desolante...

In Italia Il Foglio lo ha definito “il vangelo libertario”.

Il discorso di Javier Milei al World Economic Forum di Davos è stato discusso in tutto il panorama internazionale, ha conquistato per le sue vette di occidentalismo, lotta allo statalismo e elogio dell’idea libertaria, individualista e anti-collettivista anche pensatori di spicco come il politologo Niall Ferguson ma è stata più una dichiarazione d’intenti che una reale prospettiva politica.

Seguono attacchi a una presunta congiura del “socialismo mondiale” che vuole imporre più Stato laddove c’è libertà e una tirata difficilmente dimostrabile: "Non c’è mai stato, in tutta la storia dell’umanità, un periodo di maggiore prosperità di quello in cui viviamo oggi. Il mondo oggi è più libero, più ricco, più pacifico e più prospero che in qualsiasi altro momento della nostra storia”. In un mondo in cui due terzi della crescita mondiale è assommata dall’Asia, certamente Milei rischia di tirare la volata a attori certamente lontani, nella loro struttura, dall’idea di paradiso libertario. [...]