Rai Way, la partita delle torri apre un nuovo fronte sulle comunicazioni?

Sarà Rai Way uno degli asset strategici a cui lo Stato guarderà per avanzare nella partita della privatizzazione degli asset controllati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in forma diretta e indiretta per raggiungere l’agognato obiettivo di 20 miliardi di euro entro il 2026?

Il ritorno del Patto di Stabilità europeo impone riflessioni serie sugli adempimenti della Legge di Bilancio, la cui attuazione sarà attentamente vagliata a livello comunitario. Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno messo nero su bianco l’impegno a ottenere 20 miliardi di euro dalle privatizzazioni e da tempo li cercano ovunque. Si è parlato della privatizzazione di parte di Cdp Equity, dell’apertura al mercato delle Ferrovie dello Stato, della vendita di quote di Poste Italiane, financo della privatizzazione del 4% di Eni e della discesa in campo delle casse previdenziali come investitori di sostegno allo Stato. Rai Way è un’azienda in cui un’apertura di mercato è ritenuta più probabile.

L’azienda, che è quotata a Piazza Affari, ha i due terzi del capitale in mano a Viale Mazzini e il 29% circa flottante, è la partecipata della Rai che gestisce le torri di telecomunicazione. La partita oggi interseca diversi settori. La questione del business delle torri di telecomunicazione è legata al fattoche le aziende proprietarie hanno costruito un’ampia rivoluzione sul campo con investimenti per la comunicazione in banda larga e la sfida del 5G. [...]