Market mover della settimana: c’è la BCE, tutti i dati

Market mover della settimana dal 7 all’11 marzo: la BCE in primo piano, con una riunione molto attesa e importante nello scenario dell’economia globale.

Tanti i dati in arrivo che riguardano le grandi potenze: dall’Eurozona alla Cina fino agli USA, con focus in Germania con vendite al dettaglio e inflazione. L’Italia in primo piano con produzione industriale, vendite al dettaglio e IPP.

Di seguito, il calendario dei market mover dal 7 all’11 marzo.

Market mover lunedì 7 marzo

08:00, EUR: Ordini alle fabbriche Germania

08:00, EUR: Vendite al dettaglio Germania

10:30, EUR: Indice Sentix della fiducia degli investitori Eurozona

Market mover martedì 8 marzo

08:00, EUR: Produzione industriale Germania

10:00, EUR: Vendite al dettaglio Italia

11:00, EUR: PIL preliminare Eurozona

14:30, USD: Saldo della bilancia commerciale USA

Market mover mercoledì 9 marzo

00:50, JPY: PIL Giappone

02:30, CNY: IPC Cina

02:30, CNY: IPP Cina

10:00, EUR: Produzione industriale Italia

16:00, USD: Nuovi Lavori JOLTs USA

Market mover giovedì 10 marzo

10:00, EUR: IPP Italia

13:45, EUR: Decisione sul tasso d’interesse BCE Eurozona

14:30, USD: IPC USA

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA

14:30, EUR: Conferenza Stampa della BCE Eurozona

Market mover venerdì 11 marzo