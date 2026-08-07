Gli smartphone moderni dispongono di sensori e lenti di ultima generazione, capaci sempre più spesso di catturare foto con qualità paragonabili alle macchine professionali e video in 4K o 8K a 60 fps. Nonostante le potenzialità hardware, per ottenere scatti veramente perfetti serve il supporto dei software.

Ed è qui che entrano in gioco le varie applicazioni disponibili sul mercato. Sia per Android sia per iOS ce ne sono a decine, ognuna delle quali ha i suoi strumenti dedicati, i suoi vantaggi, i suoi parametri di modifica ed eventuali abbonamenti per accedere alle versioni Pro.

In questa guida, abbiamo selezionato per te le 10 migliori app per smartphone dedicate alla modifica delle foto. Così sarai in grado di scegliere quella o quelle che più fanno al caso tuo per sfruttare al 100% il comparto fotografico del tuo telefono.

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Perché modificare una foto?

Un neofita del settore potrebbe tranquillamente chiedersi per quale motivo si debba modificare una foto se già il risultato è soddisfacente. E la domanda è lecita, considerando che le fotocamere degli smartphone Android e iPhone di ultima generazione permettono di ottenere risultati ai limiti del professionale.

Ci sono però alcuni aspetti di cui tenere conto. Quando si apre l’applicazione Fotocamera, sono attivi di default alcuni “settaggi” automatici riguardanti zoom, otturatore, filtri e via dicendo. Che non si adattano al tipo di contesto, alla luce disponibile o al soggetto nell’inquadratura. Questo fa sì che non tutto il potenziale venga realmente sfruttato.

Motivo per il quale, entra in gioco il post editing. Ossia quella fase in cui si lavora a un progetto vergine, migliorando tutti quei parametri necessari per poter ottenere uno scatto finale molto più bello da vedere.

Il post editing da smartphone è oggi ancor più potente grazie all’intelligenza artificiale, la quale permette rimozione di oggetti, cambio sfondo, upscaling e persino generazione di contenuti inediti.

App fotoritocco per viso e ritratti: le 5 migliori del 2026

Scopriamo, allora, le applicazioni di fotoritocco che consentono di intervenire sui lineamenti e i colori della pelle del viso in modo preciso e sofisticato. Vediamo come cancellare imperfezioni, scolpire i tratti e dare un tocco di abbronzatura o make up.

1) FaceApp

FaceApp è senz’ombra di dubbio una delle app fotoritocco viso più conosciute, con oltre 500 milioni di download a livello globale. Compatibile sia con dispositivi iOS che Android, una volta effettuato il download gratuito dallo store non bisogna fare altro che avviarla e iniziare a cambiare i connotati ai ritratti grazie a un sofisticato sistema di face morphing basato sulle reti neurali.

È possibile scattare una foto o sceglierla dalla gallery e modificare l’espressione facciale o alcuni particolari del viso. Ad esempio è possibile rendere una persona da sorridente a triste, da vecchia a giovane, da uomo a donna e così via. In ogni caso i risultati sono particolarmente convincenti e realistici.

Disponibile con un piano gratuito, è possibile passare alla versione PRO a pagamento. Quest’ultima permette di accedere ad un maggior numero di filtri e garantisce una maggiore velocità di elaborazione. I prezzi indicativi partono da circa 4-5 euro al mese fino a 20 euro l’anno.

2) YouCam Perfect

Compatibile con dispositivi Android e iOS, è possibile effettuare il download di YouCam Perfect sia da Play Store che da App Store, dove ha superato gli 800 milioni di download complessivi. Una volta ultimata tale operazione non bisogna fare altro che avviare l’app e decidere se creare o meno un account per effettuare l’accesso. Se non interessati, rifiutare le funzioni a pagamento e accedere a quelle gratuite.

YouCam Perfect, infatti, è gratis. Tuttavia è possibile accedere ad un piano a pagamento chiamato YouCam Premium grazie a cui usufruire di un maggior numero di funzioni, come contenuti premium, funzionalità AI e un’esperienza senza pubblicità. I costi indicativi vanno dai 5,99 ai 9,99 dollari al mese, con piani annuali tra i 29,99 e i 79,99 dollari a seconda delle promozioni in corso.

È possibile inoltre sfruttare un periodo di prova gratuita di alcuni giorni per capire se la versione a pagamento offra della funzionalità in linea con le proprie esigenze. In ogni caso, una volta avviata l’app, bisogna decidere se cliccare su «Modifica foto» per ritoccare una foto già salvata nella galleria del proprio smartphone oppure premere su «Fotocamera» per scattarne una sul momento.

Dopo aver concesso all’app i permessi per accedere alla Galleria e alla fotocamera, non si deve fare altro che accedere agli strumenti presenti nella parte in basso e apportare le modifiche desiderate. A partire dalle funzioni che permettono di migliorare automaticamente l’immagine a quelle che consentono di modellare il volto o rimuovere i brufoli, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Una volta apportate tutte le modifiche del caso, si deve salvare l’immagine in questione e il gioco è fatto.

3) Perfect 365

Disponibile per iOS e per Android, Perfect 365 resta una delle app gratuite più popolari per il make-up virtuale, con oltre 100 milioni di utenti nel mondo. Qualsiasi difetto, infatti, sparisce. Ma non solo, permette di agire su ogni punto del viso, dalla ridefinizione dei contorni fino al colore degli occhi e al make up. Il preciso algoritmo è in grado di aggiungere dettagli ed elementi come rossetto, mascara, ombretto e blush in base al look che si vuole ottenere.

Si possono provare anche nuove acconciature, sbiancare i denti e scolpire le sopracciglia, oltre a scegliere fra oltre 3.000 stili preimpostati, rinnovati ogni settimana da un team di make-up artist professionisti. Basta scaricare questa app dallo store e una volta avviata è possibile accedere ad un gran numero di funzionalità. Una volta avviata è possibile decidere se effettuare o meno l’accesso tramite un account ad hoc. A tal proposito viene sottolineato che alcune funzioni possono essere utilizzate solo dopo l’accesso.

L’app resta gratuita per l’uso base. Per sbloccare l’intera libreria di strumenti e stili Pro è disponibile un abbonamento premium, i cui prezzi esatti possono variare in base al mercato. È consigliabile verificarli nella scheda dell’app store prima di sottoscriverli.

4) Photo Director

Anche questa applicazione può essere facilmente scaricata dall’App Store di iOS e il Play Store di Android. Una volta ultimato il download, bisogna avviare l’applicazione e accettare i termini di utilizzo. A questo punto è possibile sbizzarrirsi con le varie funzionalità disponibili e modificare le foto come si desidera. Tramite la funzione «Miglioramento AI», ad esempio, si possono apportare dei miglioramenti automatici attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Ma non solo, si possono applicare effetti, rimuovere elementi indesiderati, cambiare acconciatura e tanto altro. A tal fine bisogna innanzitutto selezionare l’immagine dalla galleria del proprio smartphone e fornire i permessi ad accedere ai contenuti multimediali. Questa applicazione è gratuita.

Tuttavia, per sbloccare tutte le funzioni serve un abbonamento mensile a 19,99 euro, oppure il piano PhotoDirector 365 a 39,99 euro l’anno. Entrambi comprendono gli aggiornamenti continui e crediti mensili gratuiti per le funzioni di generazione AI. È inoltre disponibile una licenza PhotoDirector 2026 con acquisto una tantum di 99,99 euro, valida per un uso illimitato nel tempo ma senza gli aggiornamenti riservati agli abbonati 365.

5) BeautyPlus

Un’altra app estremamente valida e apprezzata per modificare le foto del viso è BeautyPlus, sviluppata da Meitu, scaricabile sia su dispositivi iOS che Android, con oltre 800 milioni di download complessivi. Una volta installata non bisogna fare altro che avviare l’applicazione e come suggerito dalla stessa app, scatenare la propria creatività. Una volta aperta, verrà proposta una prova gratuita del piano Premium VIP che rimuove le pubblicità e sblocca filtri, effetti e strumenti AI aggiuntivi, con un costo di circa 4,99 euro al mese o 29,99 euro l’anno.

Se non interessati basta premere sulla X in alto per passare alla schermata principale del servizio.

Una volta accettato i termini di servizio si deve scegliere tra le varie funzioni disponibili, come Filtro AI e Ritratto. In particolare è possibile applicare del trucco, ridurre la dimensione del viso e regolare la foto dal punto di vista della luminosità o del contrasto, applicare dei filtri, aggiungere dei testi, degli adesivi e tanto altro ancora. Una volta ottenuto l’effetto desiderato basta salvare l’immagine che sarà subito a propria disposizione.

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App fotoritocco per panorami e altri soggetti: le migliori del 2026

Non sempre il paesaggio mozzafiato che fotografiamo rende in foto alla stessa maniera. A volte, poi, vorremmo dare più luce o contrasto o modificare del tutto i colori delle nostre foto. Di seguito vedremo assieme quali sono le migliori app di fotoritocco del 2026 per modificare gli scatti a proprio piacimento e ottenere l’effetto desiderato.

1) PicsArt

Si tratta di uno dei photo editor per smartphone più apprezzati, anche perché si aggiorna continuamente con nuove features e miglioramenti. Oggi conta oltre 150 milioni di utenti attivi mensili. Gli strumenti a disposizione sono davvero tantissimi e vanno dal ritaglio e la regolazione dei toni fino a una lista di filtri sul genere di Instagram, ma più numerosi e originali. Ci sono anche immagini a tema clipart, adesivi, cornici e collage, nonché una suite di fotoritocco per viso e corpo.

Compatibile sia con dispositivi iOS che Android, PicsArt può essere quindi facilmente caricata dai relativi store ufficiali. Grazie a questa applicazione è possibile anche realizzare dei fotomontaggi unici e divertenti. È possibile applicare filtri ed effetti speciali, fare disegni e creare collage. Ma non solo, è possibile ritagliare, regolare la nitidezza, rimuovere e cambiare lo sfondo e tanto altro ancora.

Anche in questo caso l’app mette a disposizione degli strumenti di intelligenza artificiale grazie a cui migliorare i propri scatti. Nel momento in cui si avvia l’app, è possibile decidere se creare un account o registrarsi tramite il proprio account Google o Facebook. In alternativa è sufficiente cliccare sulla voce «Salta», che si trova in alto a destra. L’applicazione è gratuita.

Tuttavia il vecchio abbonamento PicsArt Gold è stato sostituito da due piani distinti. PicsArt Pro pensato per il fotoritocco e il monitoraggio video costa 13 dollari al mese, mentre PicsArt Ultra con generazione AI intensiva, modelli premium e funzioni di collaborazione in team che costa 15 dollari al mese. La maggior parte dei piani prevede una prova gratuita.

2) Snapseed

Tra le migliori app per modificare e ritoccare le foto con dispositivi iOS e Android non possiamo non annoverare Snapseed, di proprietà di Google. Dopo un lungo periodo con pochi aggiornamenti, a maggio 2026 Big G ha rilasciato la versione 4.0 con una nuova interfaccia, la funzione Snapseed Camera, lo Smart Masking e un supporto RAW ampliato. Il punto di forza è che parliamo di un’app gratuita, senza abbonamenti, pubblicità, acquisti in-app o watermark.

Una volta avviata non bisogna fare altro che premere sulla voce «Apri» in alto a sinistra o sul pulsante «+» che si trova nel centro della schermata per selezione la foto che si vuole ritoccare, oppure avviare direttamente la nuova fotocamera integrata.

In particolare tale app è ideale per i soggetti architettonici dal momento che si può sistemare la prospettiva e calibrare i chiaroscuri. Ma non solo, è ottima anche per quanto concerne i paesaggi e le figure intere o mezzo piano. Accanto ai tipici strumenti di ottimizzazione e calibratura delle foto sono presenti filtri di stile pensati per dare alle foto un tocco glamour, grunge, retrò o pop in base ai propri gusti.

3) Foodie - Filter & Film Camera

Come facilmente intuibile dal nome, si tratta di un’applicazione pensata per coloro che desiderano ritoccare delle foto riguardanti il cibo. Tale app gratuita, compatibile sia con iOS che Android, infatti, è pensata per gastro fanatici ed è sviluppata da SNOW Corporation. In particolare, è ideale da utilizzare quando ci si trova di fronte ad un bellissimo piatto con cui si desidera, ad esempio, attirare l’attenzione dei follower su Instagram.

Questo editor, vi interesserà sapere, fornisce una guida intelligente per scattare foto al cibo direttamente dalla fotocamera con oltre 30 filtri live in tempo reale. Oltre a una serie di funzionalità di modifica per trasformare semplici foto di cibo in dei veri e propri capolavori.

L’app resta gratuita al download, ma diversi utenti segnalano che un numero crescente di filtri e funzioni è passato al modello a pagamento tramite acquisti in-app.

4) Pixlr

Pixlr è una delle migliori app web e mobile per modificare e ritoccare foto con dispositivi iOS e Android, oltre alla versione browser. Entrando nei dettagli, mette a disposizione diversi filtri e strumenti per modificare gli scatti a proprio piacimento. Ad esempio, è possibile aggiungere bordi, piuttosto che adesivi o creare dei collage.

Una volta avviata l’app, non si deve fare altro che selezionare o scattare una foto e iniziare a modificare attraverso le varie funzioni disponibili. Basta premere sull’icona a forma di valigetta per accedere ai vari strumenti di modifica dell’immagine, come ad esempio ritagliare o ruotare. Tramite il pennello, invece, è possibile disegnare sulla foto oppure chiarire o scurire. Come facilmente intuibile dal nome, inoltre, è possibile aggiungere l’effetto pixel alle zone della foto che si desidera oscurare.

Disponibile gratuitamente con un piano base limitato, Pixrl ha rivisto l’intera struttura dei piani nel 2026, passando dalla vecchia formula settimanale a quattro livelli di abbonamento mensile e annuale:

Plus a 2,49 euro al mese per 80 crediti AI mensili:

per 80 crediti AI mensili: Premium a 9,99 euro al mese per 1.000 crediti AI mensili;

per 1.000 crediti AI mensili; Ultra a 24,99 euro al mese per 10.000 crediti AI mensili;

per 10.000 crediti AI mensili; Ultra MAX a 49,99 euro al mese per 20.000 crediti AI mensili.

5) VSCO: editor di foto e video

Per finire consigliamo VSCO, ovvero un’altra tra le migliori app per modificare foto con dispositivi iOS e Android, con oltre 30 milioni di creator attivi nella community. Propone moltissimi filtri tra cui poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Ma non solo, permette di regolare manualmente l’esposizione, la luminosità, i colori e tanti altri parametri grazie a cui donare allo scatto l’effetto desiderato.

Per usufruire di tutte queste funzionalità bisogna innanzitutto installare l’app sul proprio dispositivo. Una volta avviata è possibile scegliere se registrarsi con un indirizzo e-mail oppure con Google, Snapchat o Facebook. Una volta effettuato l’accesso si può decidere se scattare una foto oppure importarla da quelle presenti nella galleria del dispositivo.

Una volta selezionata la foto, appare la relativa anteprima e finalmente è possibile modificarla con i vari strumenti a disposizione. Tra questi si annoverano contrasto, luminosità, esposizione e tanti altri ancora.

Nel corso del 2026, VSCO ha rivisto la propria offerta in abbonamento. Oltre al piano gratuito di base, c’è VSCO Plus a circa 2,50 dollari al mese che sblocca oltre 200 preset e strumenti avanzati. Per i professionisti c’è VSCO One, un abbonamento all-in-one da 500 dollari l’anno che integra l’editing avanzato, gallerie per i clienti, sito portfolio e gestione del lavoro fotografico.