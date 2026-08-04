Revolut è ormai da anni una delle app finanziarie più scaricate e usate in Italia. Offre diversi piani, la possibilità di richiedere carte fisiche o mantenere quelle virtuali, sezioni dedicate a criptovalute e a investimenti. Un grande sistema che spesso rende complicato capire cosa offre davvero e quanto costa.

Chi cerca un conto senza spese per l’estero, chi vuole investire con poche commissioni e chi vuole affiancare o sostituire il proprio conto tradizionale spesso si pone le stesse domande. Se conviene davvero aprirlo, quale piano scegliere e soprattutto se ci sono alternative migliori.

In questa guida, vediamo insieme cos’è e come funziona Revolut, quali sono i suoi piani disponibili, una panoramica generale dell’app e un confronto con i concorrenti.

Cos’è Revolut

Revolut è un istituto finanziario nato nel Regno Unito nel 2015 e operativo oggi anche in Italia attraverso Revolut Bank UAB, banca autorizzata dalla Banca di Lituania e regolamentata dalla BCE.

La società ha anche aperto una succursale italiana, autorizzata e supervisionata dalla Banca d’Italia, con sede a Milano. Tutti i depositi dei clienti italiani rientrano quindi nei sistemi di garanzia previsti dalla normativa europea, entro i limiti di legge.

Quali sono le differenze rispetto a una banca tradizionale? Si tratta di un sistema che vive interamente all’interno di un’applicazione per smartphone. Quindi non esistono filiali fisiche, la gestione di carte, bonifici, investimenti e persino l’apertura del conto avviene dallo smartphone.

Al momento l’offerta è molto più ampia rispetto agli inizi, quando c’era solo il conto corrente. Si può accedere per esempio al cambio valuta, al trading, a soluzioni di liquidità remunerata e a conti dedicati a minori e liberi professionisti.

Come funziona Revolut

L’apertura del conto avviene interamente online. Ti basta scaricare l’app, verificare la tua identità con un documento o un selfie e attendere la conferma per ottenere un IBAN e una carta virtuale utilizzabile subito con Apple Pay o Google Pay.

Da questo momento in poi, tutta l’operatività passa dall’app. Puoi inviare bonifici, pagare con la carta, avere il cambio valuta in tempo reale, godere di salvadanai digitali, provare con investimenti e monitoraggio automatico delle spese per categoria.

C’è ovviamente anche il servizio clienti, che è raggiungibile tramite chat 24 ore su 24 direttamente dall’applicazione per il telefono.

Cosa puoi fare con Revolut

Revolut ha diverse funzionalità principali, che si dividono in alcune grandi aree distinguibili all’interno dell’app:

Conto e carte : IBAN europeo o italiano, carta di debito fisica e virtuale, carte usa e getta per pagamenti online più sicuri, blocco e sblocco istantaneo;

: IBAN europeo o italiano, carta di debito fisica e virtuale, carte usa e getta per pagamenti online più sicuri, blocco e sblocco istantaneo; Cambio valuta e pagamenti esteri : conversione tra valute a un tasso vicino a quello interbancario, utile per chi viaggia o fa acquisti online da siti esteri, con limiti mensili senza commissioni che variano in base al piano;

: conversione tra valute a un tasso vicino a quello interbancario, utile per chi viaggia o fa acquisti online da siti esteri, con limiti mensili senza commissioni che variano in base al piano; Bonifici e invio denaro : bonifici SEPA verso l’Italia e l’Europa, trasferimenti internazionali verso conti in altre valute;

: bonifici SEPA verso l’Italia e l’Europa, trasferimenti internazionali verso conti in altre valute; Risparmio : strumenti di liquidità remunerata, con rendimenti variabili in funzione delle condizioni di mercato e del piano scelto;

: strumenti di liquidità remunerata, con rendimenti variabili in funzione delle condizioni di mercato e del piano scelto; Investimenti : acquisto di azioni ed ETF con un numero di operazioni gratuite al mese variabile per piano, oltre a servizi di gestione automatizzata del portafoglio in alcuni mercati e per utenti idonei, obbligazioni e materie prime come oro e argento;

: acquisto di azioni ed ETF con un numero di operazioni gratuite al mese variabile per piano, oltre a servizi di gestione automatizzata del portafoglio in alcuni mercati e per utenti idonei, obbligazioni e materie prime come oro e argento; Criptovalute : acquisto, vendita e detenzione di criptovalute direttamente in app, tramite le società del gruppo autorizzate per i servizi in cripto-attività;

: acquisto, vendita e detenzione di criptovalute direttamente in app, tramite le società del gruppo autorizzate per i servizi in cripto-attività; Budgeting: strumenti per impostare limiti di spesa, analizzare le uscite per categoria e monitorare gli obiettivi di risparmio.

leggi anche Revolut e la stretta della BCE. Tutto quello che devono sapere i clienti della banca

Quanto costa Revolut

Revolut oggi propone cinque piani diversi in Italia, tutti attivabili con fatturazione mensile o annuale. Ecco tutti i prezzi ufficiali in vigore oggi:

Standard gratuito : conto con IBAN italiano per i nuovi clienti, carta di debito, cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese nei giorni feriali, prelievi gratuiti fino a 200 euro (massimo 5 al mese), un’operazione di trading gratuita al mese, accesso agli strumenti di liquidità remunerata con rendimento variabile;

: conto con IBAN italiano per i nuovi clienti, carta di debito, cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese nei giorni feriali, prelievi gratuiti fino a 200 euro (massimo 5 al mese), un’operazione di trading gratuita al mese, accesso agli strumenti di liquidità remunerata con rendimento variabile; Plus a 3,99 euro al mese : limiti di cambio valuta fino a 3.000 euro al mese, assicurazione sugli acquisti, sconti del 20% sulle commissioni dei bonifici internazionali, 3 operazioni di trading gratuite al mese;

: limiti di cambio valuta fino a 3.000 euro al mese, assicurazione sugli acquisti, sconti del 20% sulle commissioni dei bonifici internazionali, 3 operazioni di trading gratuite al mese; Premium a 9,99 euro al mese : cambio valuta senza limiti nei giorni feriali, sconto del 40% sulle commissioni dei bonifici internazionali, abbonamenti a marchi partner inclusi, prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, interesse sui risparmi con rendimento variabile;

: cambio valuta senza limiti nei giorni feriali, sconto del 40% sulle commissioni dei bonifici internazionali, abbonamenti a marchi partner inclusi, prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, interesse sui risparmi con rendimento variabile; Metal a 15,99 euro al mese : carta fisica in metallo, cashback sulle spese, accesso scontato alle lounge aeroportuali, assicurazione di viaggio, 10 operazioni di trading gratuite al mese, interesse sui risparmi con rendimento variabile;

: carta fisica in metallo, cashback sulle spese, accesso scontato alle lounge aeroportuali, assicurazione di viaggio, 10 operazioni di trading gratuite al mese, interesse sui risparmi con rendimento variabile; Ultra a 55 euro al mese: accesso illimitato alle lounge aeroportuali, dati mobili eSIM mensili in oltre 100 paesi, commissioni di trading ridotte allo 0,12%, assistenza clienti prioritaria, interesse sui risparmi con rendimento variabile.

I prezzi, i limiti operativi, i rendimenti e i servizi inclusi nei diversi piani possono essere aggiornati nel tempo. Prima di sottoscrivere un piano, ti consigliamo dunque di verificare le condizioni economiche più recenti direttamente sull’app o sul sito ufficiale di Revolut.

Quali sono i vantaggi di Revolut

Per quale motivo dovresti aprire un conto Revolut? Il punto di forza principale è il cambio valuta. La conversione in tempo reale, senza le commissioni tipiche delle carte tradizionali, lo rende conveniente per chi viaggia spesso o acquista da siti esteri.

Va poi citata l’apertura del conto in pochi minuti, senza filiale e con la possibilità di gestire in un solo posto conto, risparmio, investimenti e criptovalute. Apprezzata la trasparenza sui costi. Piani e commissioni sono indicati nell’app e passare da un piano all’altro è immediato.

Per chi viaggia molto, i piani più costosi aggiungono assicurazioni, accesso alle lounge aeroportuali, eSIM e abbonamenti partner che possono ripagare rapidamente il costo mensile.

Il confronto con i competitor

Per avere un’idea più precisa sui vantaggi e svantaggi di Revolut, è bene fare un confronto con uno dei suoi principali concorrenti: N26. Si tratta dell’altra grande banca europea, molto diffusa anche in Italia.

N26 propone un piano gratuito Standard e tre piani a pagamento: Smart a 4,90 euro al mese, Go a 9,90 euro al mese e Metal a 16,90 euro al mese. Quest’ultimo offre anche la carta fisica in metallo e l’assicurazione di viaggio di Allianz.

Nella fascia base, Revolut ed N26 sono molto simili. Revolut ha però un ventaglio di piani più ampio e integra in modo nativo più servizi per investire in azioni, criptovalute e materie prime, mentre N26 punta su un’esperienza più essenziale focalizzata sul conto corrente e sui pagamenti di tutti i giorni.

Rispetto alle banche tradizionali, la differenza principale rimane l’assenza di filiali fisiche. Chi ha bisogno di consulenza allo sportello e di operazioni più complesse come finanziamenti e mutui, trova una maggior comodità in un istituto classico. Revolut ed N26 sono pensate per chi vuole aver tutto a portata di smartphone.

Perché scegliere Revolut

Come detto, Revolut è un’opzione da tenere in considerazione soprattutto se si viaggia spesso o se si fanno acquisti in valute diverse rispetto all’euro. Ma anche se si è alla ricerca di un secondo conto da affiancare a quello principale per poter gestire spese e risparmi separatamente. Infine, se si desidera provare trading e criptovalute senza dover aprire app diverse.

Il piano Standard è sufficiente per la maggior parte degli utilizzi occasionali. Si può valutare di passare a un piano a pagamento solo se si superano regolarmente i limiti gratuiti di cambio valuta o prelievo, oppure se si viaggia abbastanza spesso da poter sfruttare assicurazioni, lounge aeroportuali, eSIM e abbonamenti inclusi nei piani più costosi.

Per chi invece cerca un conto principale con filiali fisiche e consulenza diretta, Revolut può venire valutato come un’aggiunta, piuttosto che un sostituto della banca tradizionale.