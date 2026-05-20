La Germania torna a lanciare l’alert sui BTP

Un nuovo -vecchio - alert sui BTP è arrivato direttamente dalla Germania di Friedrich Merz.

Sono passati più di 15 anni dalla crisi dei debiti sovrani che ha visto i Titoli di Stato italiani spiccare, insieme a quelli greci e in generale di altri Paesi PIIGS, come veri e propri paria del mercato dell’area euro. Ma, nonostante i progressi indiscutibili compiuti dall’Italia e dallo spread Italia-Germania - con quest’ultimo diventato addirittura motivo di vanto per il governo Meloni - molti tedeschi continuano a dire “Achtung”, quando si parla di BTP.

E non importa che, ormai da più di un anno a questa parte, i rendimenti dei Bund siano balzati anche più di quanto siano saliti quelli dei BTP, vera ragione per cui lo spread BTP-Bund si è alla fine ristretto, visto che, come è stato fatto notare dal mondo degli economisti, alla fine il rendimento dei BTP non è stato interessato da grandi variazioni. (tanto che ora è nei pressi, di nuovo, della soglia pericolo). Per Berlino le fette di debito pubblico italiano rimangono un pericolo. La prova? Il nuovo alert arrivato dal mondo delle banche tedesche. [...]