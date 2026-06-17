La Fed conferma tassi USA al 3,5%-3,75%. Inizia l’era di Kevin Warsh, chiamato a sciogliere anche il nodo dot-plot

La riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve capitanata non più da Jerome Powell, ma dalla colomba Kevin Warsh scelta dal Presidente americano Donald Trump, si è conclusa come previsto: i tassi sono stati lasciati di nuovo fermi al range compreso tra il 3,5% e il 3,75%.

Ma qualcosa è cambiato, come è emerso dal comunicato e come ha poi detto lo stesso neo Presidente Kevin Warsh. Warsh ha affermato che “riconosciamo che l’inflazione continua a viaggiare a un livello ben superiore al 2%”.

Warsh ha fatto notare che “il comunicato vi ha appena dato i fatti”, conferrmando di non aver inciso nel dot plot pubblicato oggi le proprie previsioni sui tassi. Il banchiere centrale ha tuttavia incoraggiato gli altri esponenti del FOMC a continuare a comunicare le loro stime. Detto questo, Warsh ha detto che “la forward guidance non è adatta all’attuale contesto”.

Non è mancato il grande annuncio arrivato da Kevi Warsh, che ha reso noto di aver deciso di istituire cinque task force relative alla:

Produttività

Quadro di riferimento per l’inflazione

Comunicazione della politica monetaria

Fonti e qualità dei dati

Occupazione e quadro operativo della Fed

Politica di gestione del bilancio della banca centrale

“Le task force”, ha precisato il Presidente della Fed, “saranno supportate dallo staff della Federal Reserve e presenteranno proposte di riforma, comprese eventuali modifiche al SEP (Summary of Economic Projections, il documento che raccoglie le previsioni economiche e sui tassi dei membri della Fed)”.

he statement just gives you the facts

Confirms that he didn’t submit dot plot projections, but encouraged others to continue to do so

Forward guidance not well suited to current environment

After saying the line about delivering price stability, he paused for effect. That’s a strong signal and it’s certainly hawkish.

Occhio alla reazione di Wall Street, dei Treasuries e del rapporto euro-dollaro.

Prima dell’annuncio i tre principali indici azionari USA avevano riportato un trend in lieve rialzo, con il Dow Jones scattato a un nuovo record per la terza sessione consecutiva. Dopo l’annuncio sui tassi, il Dow Jones, il Nasdaq e lo S&P 500 sbandano, virando subito in territorio negativo.

Forti buy sul dollaro, con il rapporto EUR-USD che scivola di più di mezzo punto percentuale, a quota $1,1546. I rendimenti dei Treasury a 10 anni puntano subito verso l’alto, attestandosi al 4,463%.

Schizzano soprattutto i rendimenti dei Treasury a 2 anni: il rialzo è di 9 punti base, al 4,14%.

Il mercato prezza ora rialzi dei tassi ccomplessivi pari a +34 punti base, rispetto all’aumento dei tassi di 21 punti base prezzato prima della diffusione del comunicato.

Il comunicato del FOMC (Fed) relativo alla decisione sui tassi USA

Così recita il comunicato con cui il FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, ha annunciato di aver lasciato fermi i tassi alla forchetta compresa tra il 3,5% e il 3,75%:

“Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha approvato la seguente dichiarazione con un voto favorevole di 12 a 0. Il Comitato ha deciso di mantenere l’obiettivo per l’intervallo dei tassi sui federal funds tra il 3,5% e il 3,75%, a sostegno del duplice mandato della Federal Reserve. La Commissione ha inoltre ribadito la propria politica di mantenere ampie riserve nel sistema bancario. L’attività economica continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante l’elevata incertezza, dovuta in parte al conflitto in Medio Oriente. La crescita della produttività e gli investimenti in capitale restano robusti. La creazione di posti di lavoro ha continuato a tenere il passo con l’espansione della forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto sostanzialmente invariato. L’inflazione resta elevata rispetto all’obiettivo del 2% fissato dalla Commissione, riflettendo in parte lo shock dal lato dell’offerta che ha determinato aumenti dei prezzi in alcuni settori, compreso quello energetico. Il Comitato è determinato a garantire la stabilità dei prezzi.”

Salta subito all’occhio più di un particolare del comunicato appena diramato dalla nuova Fed di Warsh: innanzitutto la lunghezza, decisamente ridimensionata rispetto ai precedenti della Fed di Jerome Powell.

La nuova Fed di Warsh lascia tassi USA invariati al 3,5%-3,75%. Warsh atteso al varco dai mercati

L’annuncio dello status quo era stato messo in conto dai mercati. La grande novità è la ’prima’ di Kevin Warsh, chiamato dai mercati a chiarire la sua view sull’economia USA e dunque sulla direzione che, insieme agli altri esponenti del FOMC, intende dare alla politica monetaria degli Stati Uniti.

Warsh parlerà alle 20.30 ora italiana nel corso della conferenza stampa che segue l’annuncio sui tassi USA, rispondendo per la prima volta ai giornalisti nelle vesti di numero uno della Federal Reserve.

Ogni suo commento sull’inflazione e sulla crescita del PIL USA rischierà di scuotere i nervi di Wall Street che, da quando il banchiere è stato ufficialmente nominato da Trump per prendere il posto di Jerome Powell, non solo si chiede cosa accadrà ai tassi USA, ma anche che fine farà il dot plot, il grafico a punti che la Fed pubblica ogni trimestre, all’interno del documento relativo alle proiezioni economiche aggiornate (il Summary of Economic Projections-SEP).

Kevin Warsh non ha fatto mistero della sua contrarietà a ogni strumento di forward guidance che possa dare segnali sulla direzione dei tassi.

E il dot plot fa proprio questo, presentando in un diagramma le stime sui tassi USA formulate da ognuno dei 19 esponenti del FOMC.

In un’audizione al Senato di aprile, prima di sedersi sullo scranno più alto della banca centrale americana, con la scadenza del mandato di Jerome Powell del 15 maggio scorso, così si era espresso Kevin Warsh, commentando il dot-plot e anticipando l’arrivo di una rivoluzione all’interno della Fed:

“La Fed comunica a tutto il mondo quali saranno i suoi dot plot e quali saranno le sue previsioni. Ma la Fed è fatta di esseri umani. E tende inoltre a conservare quelle previsioni più a lungo di quanto dovrebbe”.

Un errore, a suo avviso. Warsh aveva dunque parlato della necessità di inaugurare “cambiamenti importanti” alla Fed.

Segnali hawkish sui tassi dal dot-plot di oggi

In attesa che il rebus del dot plot venga sciolto, oggi la banca centrale ha pubblicato comunque il grafico a punti, come da calendario. E dal diagramma sono emerse previsioni decisamente più hawkish sui tassi.

Il dot plot indica infatti che alla fine del 2026 i tassi USA si attesteranno al 3,8%, rispetto al 3,4% indicato nel dot plot di marzo; i tassi USA sono attesi poi al 3,6% e al 3,4% rispettivamente alla fine del 2027 e del 2028, valori più alti rispetto alle precedenti stime contenute nel grafico, che avevano indicato per la fine di entrambi gli anni tassi USA al 3,1%, dunque più bassi dei livelli attuali.

Il dot plot conferma praticamente quanto le colombe non volevano assolutamente sentire, ovvero che difficilmente Warsh riuscirà nel breve ad accontentare Trump, che lo ha scelto nella speranza di tornare a veder scendere i tassi sui fed funds USA. Tassi che invece oggi sono rimasti ancora fermi, dopo l’ultimo taglio che risale ormai a dicembre del 2025.

Lo shock petrolifero scatenato dalla guerra USA-Iran ha infiammato d’altronde l’inflazione USA, facendola schizzare a un livello più che doppio rispetto al target a cui mira la banca centrale americana, pari al 2%.

L’indice dei prezzi al consumo è volato di fatto del 4,2% su base annua nel mese di maggio, accelerando il passo in modo significativo dopo essere salito del 3,8% ad aprile.

A correre anche l’inflazione CPI depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi energetici e dei beni alimentari, ovvero l’inflazione core, balzata del 2,9%, dopo il +2,8% del mese precedente.

Quei dati, insieme ad altri indicatori macro che hanno confermato la solidità del mercato del lavoro, avevano già portato diversi trader ed economisti ad accantonare prontamente le previsioni su eventuali tagli di interesse.