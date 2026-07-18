La classifica dei 10 migliori conti correnti online del 2026

Aprire un conto senza mettere piede in filiale, gestire stipendio, bollette e risparmi da un’app e non pagare (quasi) nulla di canone: nel 2026 il conto corrente online è diventato la normalità, non più l’eccezione per smanettoni. Ma «zero spese» non significa automaticamente «conto migliore»: dietro l’etichetta della gratuità si nascondono differenze enormi in fatto di assistenza, remunerazione delle giacenze, prelievi all’estero e promozioni di benvenuto.

E i numeri raccontano un Paese che sui conti tiene parcheggiata una montagna di liquidità: secondo l’ultimo rapporto della FABI, tra il 2024 e il 2025 conti correnti e depositi delle famiglie italiane sono saliti di 23,5 mld € (+1,5%), toccando quota 1.603,2 mld €, con una crescita trainata esclusivamente dai conti correnti (+34,8 mld €). Insomma, gli italiani continuano a fidarsi del conto: tanto vale sceglierlo bene.

Ecco allora la nostra classifica dei 10 migliori conti correnti online del 2026, promozioni comprese.

leggi anche I 10 migliori conti correnti zero spese del 2026

Come scegliere un conto online oggi?

Diciamocelo: la parola «gratis» fa gola, ma da sola non basta. Un conto online sicuro e affidabile si riconosce da un pugno di dettagli concreti, che vale la pena mettere in fila prima di firmare (digitalmente).

Il primo è banale ma decisivo: il canone e le condizioni per azzerarlo. Molti conti sono a zero spese per i più giovani o nel primo anno, poi chiedono l’accredito dello stipendio o una soglia di spesa mensile. Leggere le clausole di azzeramento evita sorprese al tredicesimo mese. Il secondo è la remunerazione delle somme: nel 2026 diverse banche pagano interessi diretti sul saldo o su vincoli a sei mesi, con tassi promozionali che vanno dal 2% al 4% lordo. È il modo più semplice per far fruttare la liquidità che, come dice la FABI, gli italiani lasciano ferma sul conto.

Poi c’è il capitolo costi «nascosti»: commissioni sui bonifici istantanei (per legge abolite, ma comunque le banche possono far pagare i bonifici in senso lato), sui prelievi da ATM di altre banche e, soprattutto, sui pagamenti in valuta estera. Chi viaggia dovrebbe puntare su conti che azzerano la commissione di cambio.

Attenzione anche alla desertificazione bancaria: le filiali fisiche in Italia continuano a chiudere, e per chi vive in aree poco servite il conto digitale è ormai una necessità più che una scelta. Ma proprio per questo conviene verificare la qualità dell’assistenza a distanza: chat 24/7, videoconsulenza, numero verde. Un conto è affidabile anche quando, nel momento del bisogno, dall’altra parte risponde qualcuno. Infine, occhio alla solidità dell’istituto e alla garanzia sui depositi fino a 100.000 € per intestatario: la sicurezza, quella vera, non fa mai promozione ma pesa più di ogni buono Amazon.

leggi anche La classifica dei migliori conti correnti del 2026

La classifica dei 10 migliori conti online del 2026

Abbiamo messo a confronto le proposte più competitive del momento, incrociando canone, remunerazione, costi operativi e promozioni attive. Il risultato è una classifica pensata per orientarsi tra banche 100% digitali e grandi gruppi con anima online. Di seguito la tabella riassuntiva e, subito dopo, il ritratto di ognuno dei dieci conti.

Conto Canone Pro rispetto agli altri ING Conto Corrente Arancio 0 € (con stipendio o under 30) Fino al 4% per 12 mesi su Conto Arancio Banca Widiba - Conto Classic 0 € per 12 mesi, poi 4,50 €/mese Deposito titoli incluso e servizi evoluti Credem - Credem Link 0 € Banca più solida d’Europa + fino a 200 € Amazon BBVA - Conto Online 0 € per sempre 3% lordo per 6 mesi sul saldo Webank - Conto Webank 0 € 2% lordo sulle giacenze fino al 31/12/2026 BPER - Conto On Demand 0 € (con condizioni) Struttura modulare + cashback fino a 120 € UniCredit - Genius buddy 0 € Assistenza chat 24/7 + 4% promozionale Deutsche Bank - db Conto Promo 0 € per 6 mesi, poi 2 € 3% lordo sulle giacenze fino al 31/01/2027 isybank - Piano isyPrime 9,90 €/mese (0 € fino a 35 anni) Prelievi gratis in tutto il mondo Banca Mediolanum - SelfyConto 0 € 1° anno e under 30 3% su vincolo 6 mesi + buono Amazon

1) ING - Conto Corrente Arancio

Il Conto Corrente Arancio di ING resta il punto di riferimento dei conti online italiani, complice l’appeal di un gruppo con oltre 40 milioni di clienti nel mondo. La formula è semplice: canone zero con l’accredito dello stipendio (o almeno 1.000 € mensili di entrate) e gratuità garantita per gli under 30. Nel pacchetto rientrano bonifici SEPA ordinari e istantanei, bollettini, pagoPA e F24, la carta di debito Mastercard e i prelievi gratuiti in tutta Europa, con rimborso delle commissioni su acquisti e prelievi in valuta estera.

Il vero asso nella manica del 2026 è però la promozione abbinata al Conto Arancio, il conto deposito della banca: chi apre entrambi i prodotti entro il 30 luglio 2026 e accredita lo stipendio ottiene il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate fino a 50.000 €, senza vincoli e con possibilità di prelievo in qualsiasi momento. A questo si somma l’iniziativa Cashboost, che regala fino a 200 € di cashback scegliendo prodotti ING di categorie diverse. L’apertura è interamente digitale, con SPID o documento italiano. Una soluzione trasversale, adatta tanto al giovane alle prime armi quanto a chi cerca un ecosistema completo tra conto, risparmio e mutui.

2) Banca Widiba - Conto Widiba Classic

Il Conto Widiba Classic, firmato dalla banca digitale del gruppo Monte dei Paschi di Siena, è tra le proposte online più complete per chi non vuole rinunciare ai servizi evoluti. Il conto è gratuito per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e, allo scadere della promozione, costa 4,50 €/mese, azzerabili in vari modi: sconto del 50% con l’accredito di stipendio o pensione, oppure azzeramento totale tramite investimenti, patrimonio o trading online. Per gli under 30 il canone è sempre gratuito fino al compimento dei trent’anni.

Sul fronte operativo, Widiba include bonifici SEPA ordinari e istantanei illimitati e prelievi gratuiti oltre i 100 € da tutti gli ATM in Italia e in area euro (sotto tale soglia il costo è di 1,50 € con la Classic). Un tratto distintivo è il deposito titoli gratuito già incluso, affiancato da linee di risparmio, piattaforme di trading e da una rete di oltre 578 consulenti finanziari sul territorio. Chi apre il conto entro il 15 luglio 2026 e vincola almeno 5.000 € accede a un tasso del 2% annuo lordo sui depositi a 6 mesi. È il conto ideale per l’utente digitale ma esigente, che vuole gestire online anche investimenti e patrimonio.

3) Credem - Conto Corrente Online Credem Link

Il Credem Link è la proposta digitale di Credem per i nuovi clienti, e nel 2026 gioca una carta che pochi possono permettersi: la solidità. Credem è infatti la banca italiana più solida d’Europa, in base ai dati pubblicati dalla Banca Centrale Europea il 18 novembre 2025 sui requisiti patrimoniali degli istituti vigilati da Francoforte. Il conto è a canone zero, con Internet Banking, App Credem Mobile, F24, MAV, RAV e domiciliazioni SDD tutti gratuiti.

La carta di debito è a scelta tra la Credemcard Internazionale Mastercard (gratis il primo anno, poi 1,50 €/mese) e la versione su circuito nazionale Bancomat a canone zero. Il vero richiamo, però, è la promozione Estate 2026: aprendo il conto entro il 24 luglio 2026 e inserendo il codice ESTATE200, si possono ottenere fino a 200 € in Buoni Regalo Amazon.it. Il meccanismo è a traguardi: 100 € raggiungendone uno (spese con carta per almeno 2.000 €, accredito stipendio o un PAC da 50 €/mese), 200 € raggiungendone almeno due, entro il 30 settembre 2026. A completare il quadro, la consulenza di un team di Wellbanker disponibile in filiale o da remoto: un conto digitale col «tocco umano».

leggi anche I 10 migliori conti correnti per pensionati nel 2026

4) BBVA - Conto Corrente Online

Il Conto BBVA è la scelta di chi vuole eliminare i costi fissi senza mezzi termini: zero spese per sempre, senza vincoli di stipendio, saldo minimo o permanenza. Il colosso spagnolo, indicato da Forbes tra le tre migliori banche in Italia, punta tutto su una remunerazione diretta e generosa del saldo. Per i primi 6 mesi il conto rende il 3% lordo annuo sulla quota fino a 200.000 € (2,10% oltre, fino a 1 milione), con liquidazione mensile degli interessi e senza bisogno di aprire un conto deposito separato.

Al termine del periodo promozionale la remunerazione resta garantita fino al 31 dicembre 2027, agganciata al tasso BCE. Il conto include carta di debito gratuita, bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, prelievi gratuiti in area euro dai 100 € e pagamenti all’estero senza commissioni sul cambio. C’è anche il cashback del 3% sugli acquisti dei primi 6 mesi con la carta di debito (sui primi 280 € mensili) e la promo Passaparola, che regala fino a 200 € invitando amici. L’apertura richiede poco più di 5 minuti, con carta d’identità elettronica o patente. Unico limite: al momento il conto non è cointestabile.

5) Webank - Conto Corrente Webank

Online dal 1999 e oggi brand digitale del Gruppo Banco BPM, Webank è il conto pensato per chi vuole gestire spese e risparmi in autonomia, con un occhio agli investimenti. Per i nuovi correntisti che aprono il conto entro il 23 settembre 2026 il canone è zero, e la banca aggiunge una remunerazione interessante: 2% lordo annuo fino al 31 dicembre 2026 sulle giacenze comprese tra 3.000 e 100.000 €, a patto di accreditare lo stipendio o la pensione con un importo minimo di 500 € al mese.

Il conto include bonifici ordinari e istantanei gratuiti in Italia e area SEPA, F23, F24, MAV, RAV, ricariche e addebiti periodici, oltre alla carta Numia Debito Internazionale a canone gratuito, con prelievi gratis agli sportelli Banco BPM. Il punto di forza è il deposito titoli gratuito, con oltre 5.000 fondi e SICAV, trading su azioni e obbligazioni e più di 150 dirette streaming gratuite all’anno di formazione finanziaria. A questo si affianca un’assistenza smart con operatore in chat e la solidità di un grande gruppo bancario. Webank è la scelta naturale per il risparmiatore fai-da-te che vuole conto e investimenti sotto lo stesso tetto.

6) BPER - Conto BPER On Demand

Il Conto BPER On Demand traduce in versione digitale la filosofia della modularità: paghi solo per i servizi che usi davvero. Il conto si articola nei piani Light e Pro, con un canone che si adatta al profilo del cliente. Per gli under 35 il canone è azzerato fino al compimento dei 35 anni; per gli over 35 si azzera con l’accredito di stipendio, pensione o un bonifico mensile di almeno 1.000 €. Un modello flessibile, che consente di attivare e disattivare i moduli (come quello prelievi) in qualsiasi momento.

Nel pacchetto rientrano bonifici SEPA online gratuiti, la carta di debito Plus internazionale Mastercard e i prelievi gratuiti secondo il piano scelto. Per i nuovi clienti che aprono online e richiedono la carta Plus è attiva una promozione cashback fino a 120 €: 10 € di rimborso al mese per 12 mesi, a fronte di almeno 500 € di spese mensili con la carta. A differenza dei puri conti digitali, BPER mantiene una forte presenza territoriale con circa 1.400 filiali, permettendo di affiancare alla gestione online il supporto di consulenti in sede. È il conto giusto per chi vuole personalizzare tutto, dal giovane che cerca lo zero spese alla famiglia che ha bisogno di cointestazione e sportelli fisici.

7) UniCredit - Conto Genius buddy

Genius buddy è il conto 100% digitale targato UniCredit e gestito attraverso buddybank, pensato per chi vuole semplicità e nessun costo fisso. Il canone è pari a 0 € e comprende la carta di debito internazionale MyOne e il servizio di banca multicanale. Nel pacchetto ci sono bonifici SEPA online gratuiti e prelievi gratuiti presso tutti gli ATM UniCredit in Italia. La carta può essere digitale (emissione gratuita) o fisica, e l’operatività passa quasi interamente dall’app, con notifiche in tempo reale e strumenti di controllo delle spese.

Il tratto più apprezzato è l’assistenza banking via chat 24/7, sempre attiva, con possibilità di consulenza da remoto. Sul fronte promozioni, chi apre un conto Genius buddy entro il 31 agosto 2026 ottiene una remunerazione promozionale del 4% lordo annuo sulla giacenza media fino a 50.000 €, calcolata fino al 31 dicembre 2026 e senza vincoli di versamento. C’è anche l’iniziativa buddy Club 100, che regala 50 € a te e 50 € all’amico invitato (fino a 100 amici). Un conto moderno e senza pensieri, che unisce la leggerezza di una challenger bank all’infrastruttura di uno dei principali gruppi europei.

8) Deutsche Bank - db Conto Promo

Da oltre 150 anni sinonimo di banca internazionale, Deutsche Bank propone il db Conto Promo in due versioni: Digital, aperto e gestito completamente online, e Classic, sottoscrivibile allo sportello con consulenza personalizzata. Il gancio è la remunerazione: chi apre il conto entro il 31 agosto 2026 ottiene il 3% annuo lordo sulle giacenze (fino a 2,5 milioni di euro) fino al 31 gennaio 2027, senza obbligo di accredito dello stipendio.

La versione Digital prevede canone gratuito per i primi 6 mesi, poi azzerabile con accrediti mensili pari o superiori a 750 € (altrimenti 2 €/mese). Sono inclusi bonifici online SEPA gratuiti, la carta di debito internazionale db Card World a canone zero, i diritti di custodia titoli gratuiti e i primi 24 prelievi gratuiti agli ATM di altre banche in Italia e all’estero (poi 0,50 € l’uno). La Classic amplia il servizio allo sportello, con 36 prelievi gratuiti e operazioni in filiale senza costi. È la scelta di chi vuole far rendere la liquidità con un tasso competitivo, potendo contare sulla struttura di un gruppo globale radicato anche sul territorio.

9) isybank - Piano isyPrime

isybank è la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, costruita per vivere interamente dentro un’app. Tra i suoi piani, l’isyPrime è il più completo: costa 9,90 €/mese, ma è gratuito fino ai 35 anni, con l’imposta di bollo a carico della banca. Il vero valore aggiunto emerge per chi viaggia o compra online dall’estero: prelievi gratis in tutto il mondo e nessuna commissione di conversione valuta, un dettaglio che pochi conti offrono senza costi aggiuntivi.

Il piano include bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, F24, MAV, CBILL, pagoPA e addebiti diretti senza commissioni, oltre a una carta di debito personalizzabile (anche in versione metal) e fino a 4 carte virtuali usa e getta al giorno per gli acquisti online, con le coperture assicurative gratuite di Intesa Sanpaolo Protezione. Per chi ha esigenze più leggere, la banca propone anche i piani isyLight (0 €) e isySmart (3,90 €), entrambi con bonifici e prelievi gratuiti dagli ATM del gruppo. L’apertura avviene in pochi minuti dallo smartphone. isyPrime è il conto perfetto per il viaggiatore digitale che non vuole sorprese sul cambio valuta.

leggi anche I migliori conti correnti aziendali del 2026

10) Banca Mediolanum - SelfyConto

Chiude la classifica il SelfyConto di Banca Mediolanum, conto 100% digitale che punta su semplicità e azzeramento facile dei costi. Il canone è gratuito per tutti nel primo anno e sempre azzerato per gli under 30; per gli over 30, dopo il primo anno, il costo è di 3,75 €/mese, azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 €. Il conto include bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi gratuiti in area euro e la Mediolanum Card digitale senza canone (la fisica, in PVC riciclato, è gratis il primo anno, poi 10 €/anno).

Oltre alla gestione via app con Selfy Assistant, il conto consente di far fruttare la liquidità con un 3% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, svincolabili in anticipo senza perdere gli interessi. Sul fronte promozioni, l’iniziativa in corso riservata ai nuovi clienti che aprono il conto tramite canali digitali o SPID prevede un Buono Regalo Amazon.it da 150 € (con la possibilità, ai requisiti previsti, di aggiungere anche uno smartphone), legato all’accredito dello stipendio o a una soglia di spesa. Un conto smart e flessibile, che apre le porte all’intero ecosistema di servizi finanziari del gruppo Mediolanum.

5 cose da fare prima di aprire un conto online

Prima di firmare (digitalmente) restano cinque domande che quasi tutti si pongono. Ecco le risposte, senza giri di parole.

1) Il conto online è davvero sicuro?

Sì, a patto di scegliere istituti vigilati da Banca d’Italia e BCE. I depositi sono garantiti fino a 100.000 € per intestatario dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Autenticazione a due fattori, notifiche in tempo reale e sistemi anti-frode (come il 3D Secure) sono ormai lo standard: la sicurezza tecnologica di un conto digitale non è inferiore a quella di uno tradizionale.

2) Come faccio ad azzerare davvero il canone?

Leggi le condizioni prima di aprire. Le vie più comuni sono l’accredito dello stipendio o della pensione, una soglia di spesa mensile (spesso 500 €) o l’appartenenza a fasce agevolate (under 30 o under 35). Verifica sempre cosa succede dopo il primo anno promozionale: è lì che molti conti «gratis» iniziano a costare.

3) Posso avere assistenza senza filiale?

Assolutamente sì. I conti migliori offrono chat 24/7, videochiamate con consulenti dedicati e numeri verdi. Alcuni gruppi, come BPER, Credem e Mediolanum, affiancano al digitale la possibilità di parlare con un consulente in sede: una rete di sicurezza utile nei momenti importanti.

4) Quanto pago se prelevo o pago all’estero?

Dipende molto dal conto. Diverse soluzioni offrono prelievi gratuiti in area euro e alcune, come isyPrime, azzerano anche la commissione di conversione valuta fuori dall’eurozona. Se viaggi spesso, è un parametro da non sottovalutare: le commissioni sul cambio possono erodere il vantaggio del canone zero.

5) Come apro concretamente il conto?

Bastano pochi minuti da smartphone o pc. Ti servono un documento d’identità valido, il codice fiscale o la tessera sanitaria e, spesso, lo SPID per velocizzare il riconoscimento. In alternativa si procede con video-selfie o firma elettronica. Una volta attivato l’IBAN, puoi trasferire stipendio e domiciliazioni con i servizi di portabilità che quasi tutte le banche mettono a disposizione gratuitamente.