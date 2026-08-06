Al giorno d’oggi le banche online rappresentano il punto di riferimento per chi vuole gestire il proprio denaro in modo rapido, sicuro ed economico, senza doversi più recare «fisicamente» in filiale. Anche nel 2026 il panorama continua ad arricchirsi: tecnologie sempre più evolute, servizi su misura e una crescente attenzione alla sicurezza rendono queste soluzioni sempre più convenienti per i risparmiatori.

Ma qual è la migliore banca online oggi? È una domanda che si pone chiunque valuti di cambiare istituto per risparmiare sul proprio conto corrente.

Tutti gli istituti di credito presenti in questa selezione sono digitali: garantiscono servizi veloci ed efficienti, sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risultano economicamente più vantaggiosi rispetto alle banche tradizionali, perché la gestione online abbatte i costi di struttura. Ecco, quindi, le 10 banche online migliori in Italia per il 2026, la lista di riferimento per chi cerca un conto corrente a zero spese, flessibile e semplice da gestire grazie all’home banking.

Cosa valutare prima di scegliere una banca online

Prima di aprire un conto corrente online conviene scegliere con attenzione l’istituto, perché non tutte le banche offrono gli stessi servizi. Pur trattandosi delle migliori proposte del mercato italiano, ognuna ha caratteristiche proprie: l’obiettivo è individuare quella più adatta alle proprie abitudini.

A guidare la scelta dovrebbero essere alcuni parametri di base che misurano la qualità del servizio. In particolare, ogni cliente dovrebbe confrontare cinque elementi chiave:

costi e commissioni ;

e ; sicurezza ;

; assistenza e customer care ;

e ; praticità d’uso;

d’uso; funzionalità.

Solo dopo aver messo a confronto questi aspetti si può trovare la banca giusta, tenendo sempre presente che non esiste un istituto migliore in assoluto, ma quello che meglio risponde a esigenze e priorità individuali.

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Migliori banche online in Italia nel 2026

Orientarsi tra le offerte degli istituti digitali non è semplice. Anche nel 2026 il ventaglio di soluzioni si è ampliato, con proposte che mettono al centro sicurezza e affidabilità per garantire la migliore esperienza di banking digitale. Ecco allora le 10 banche online da prendere in considerazione senza esitazioni, presentate senza un ordine di classifica: ciascuna eccelle in ambiti diversi.

Genius buddy (buddybank)

Genius buddy è il conto mobile-first del gruppo UniCredit, evoluzione del noto buddybank. È pensato per i clienti più digitalizzati, con un’app intuitiva e un’assistenza disponibile 24/7 tramite chat.

Tra i punti di forza di questa piattaforma interamente digitale troviamo:

canone mensile pari a zero ;

; gestione del conto da smartphone, con apertura online in pochi minuti e possibilità di cointestazione fino a 4 persone;

carta di debito internazionale MyOne (versione digitale gratuita);

prelievi senza commissioni presso gli sportelli automatici UniCredit, in Italia e all’estero;

bonifici SEPA gratuiti.

A questo si aggiunge la solidità bancaria: Genius buddy fa parte di UniCredit, uno dei principali gruppi bancari europei.

Mediolanum

Non poteva mancare Mediolanum, che unisce innovazione tecnologica e consulenza personalizzata. Tra le sue proposte spicca il SelfyConto, conto 100% smart con canone gratuito per gli under 30 e per tutti i clienti durante il primo anno; successivamente il canone è di 3,75 euro al mese, azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte collegate (condizione valida fino al 31/12/2027).

Il conto include una carta di debito Mastercard e offre ai clienti:

prelievi in area euro e bonifici SEPA (ordinari e istantanei) gratuiti;

la possibilità di richiedere un finanziamento immediato con SelfyCredit;

l’accesso a fondi, trading online e a un’ampia gamma di mercati internazionali;

un consulente digitale dedicato a supporto di risparmio e investimenti.

Isybank

Isybank è la banca digitale di Intesa Sanpaolo e resta una delle realtà più interessanti del panorama, grazie a un ecosistema digitale completo e a un forte focus sulla semplicità d’uso. La solidità è garantita dall’appartenenza a uno dei principali gruppi bancari europei.

L’offerta è articolata su tre piani a servizi crescenti: isyLight a canone zero, isySmart (3,90 euro al mese) e isyPrime (9,90 euro al mese, il più completo), quest’ultimo spesso abbinato a promozioni under 35 che azzerano canone e imposta di bollo. Isybank consente di gestire carte virtuali e fisiche da un’app essenziale, con piena integrazione dei principali wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Tra le funzioni apprezzate, l’analisi delle spese in tempo reale e la creazione di carte virtuali usa e getta per gli acquisti online.

Crédit Agricole

La banca francese Crédit Agricole si conferma una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza digitale senza rinunciare al supporto umano. Il suo Conto Online è a canone zero per i primi mesi di promozione, poi azzerabile per gli under 35, per chi accredita stipendio o pensione o per chi detiene un patrimonio complessivo pari o superiore a 5.000 euro.

L’offerta comprende la carta di debito Visa gratuita per i primi 24 mesi, i bonifici SEPA online e i prelievi gratuiti presso gli ATM del Gruppo in Italia e in Francia, oltre alla piena compatibilità con i wallet digitali. L’elemento distintivo, però, è la rete: oltre 1.000 filiali e più di 12.000 consulenti sul territorio, un valore aggiunto rispetto alle banche esclusivamente digitali. Con una solida presenza internazionale e un rating finanziario elevato, resta una scelta sicura per i risparmiatori.

ING

Il Conto Corrente Arancio di ING è ancora oggi una delle soluzioni più apprezzate per semplicità e trasparenza, senza costi nascosti e completamente digitale. Il gruppo bancario olandese propone due profili:

Arancio Light , a canone zero, in cui si paga solo per ciò che si utilizza;

, a canone zero, in cui si paga solo per ciò che si utilizza; Arancio Più, con canone di 0 euro al mese per chi accredita lo stipendio, ha entrate mensili di almeno 1.000 euro o ha meno di 30 anni, che include gratuitamente prelievi, bollettini e la carta di credito Mastercard Gold.

Entrambe le versioni hanno IBAN italiano e carta di debito Mastercard inclusa. Tra i vantaggi:

bonifici SEPA e istantanei fino a 50.000 euro senza commissioni tramite sito o app;

prelievi senza commissioni con carta di debito in Italia e in Europa (con la versione Più);

carta prepagata virtuale gratuita per gli acquisti online.

Credem

Credem coniuga tradizione e innovazione con un modello phygital: la comodità del digitale unita alla capillarità della rete fisica. Il suo conto online, Credem Link, è a canone zero, con Internet banking e app gratuiti, e assegna a ogni cliente un consulente dedicato, a scelta in filiale o da remoto.

Nel 2026 l’offerta prevede una carta di debito internazionale (gratuita il primo anno, poi 1,50 euro al mese) realizzata in PVC riciclato, bonifici a 0,50 euro anche istantanei e la piena compatibilità con i principali wallet digitali. A fare da cornice, l’approccio «Wellbanking» della banca e un’elevata solidità patrimoniale, elementi che rendono Credem una soluzione adatta a chi con il conto non vuole solo risparmiare, ma anche investire con il giusto supporto.

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HYPE

All’appello non poteva mancare HYPE, banca digitale amatissima da giovani e professionisti. Intuitiva e semplice da usare, offre un conto base gratuito, opzioni di pagamento tramite QR code, funzioni di cashback e l’analisi delle spese in tempo reale tra i suoi punti di forza.

Tra le prime «carte conto» in Italia, HYPE è una neobank IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) che ha conquistato milioni di utenti. La moneta elettronica è una forma di denaro digitale, equivalente al contante, memorizzabile su un dispositivo o su un server remoto e utilizzabile tramite portafoglio digitale, da non confondere con la moneta digitale.

Dal 2026 HYPE è controllata al 100% da Banca Sella, che ne rafforza la solidità: l’IBAN italiano è rilasciato dalla banca e i fondi sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. HYPE propone tre piani, HYPE, HYPE Next e HYPE Premium, oltre a una versione dedicata ai minori a partire dai 12 anni: una soluzione ideale per chi desidera un conto con carta da usare ovunque sia accettato il circuito Visa.

Webank

Webank si distingue per la sua piattaforma di trading e per i servizi bancari a costi contenuti: la soluzione perfetta per chi vuole gestire finanze e investimenti da un’unica piattaforma. Fa parte del gruppo Banco BPM, a garanzia di sicurezza e solidità.

Ai nuovi correntisti Webank riserva condizioni promozionali particolarmente vantaggiose, che prevedono:

canone del conto azzerato;

carta di debito internazionale Numia inclusa, con prelievi gratuiti agli ATM del gruppo;

un tasso del 2% lordo annuo di remunerazione (fino al 31/12/2026) sulle giacenze comprese tra 3.000 e 100.000 euro, con accredito dello stipendio o della pensione.

Una proposta che può interessare tanto il piccolo risparmiatore quanto chi ama investire, grazie alla piattaforma di trading T3 con accesso ai principali mercati mondiali.

Fineco

Fineco è tra le banche online più complete, con una piattaforma bancaria e di trading all-in-one. Non a caso è stata indicata da Forbes come prima banca in Italia.

L’offerta ruota attorno a tre profili: Fineco One, a canone zero senza condizioni, Fineco Classic (3,95 euro al mese, azzerabile) e Fineco Max, con servizi premium. Il conto è sempre gratuito per gli under 30, associabile sia a una carta di debito Visa sia a una carta di credito o prepagata, e cointestabile. Non prevede commissioni sui prelievi ATM in Italia al di sopra dei 99 euro e consente di richiedere prestiti e mutui direttamente dall’app, il tutto in un unico ambiente che unisce gestione quotidiana e investimenti.

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Widiba

Infine, merita una menzione Widiba, banca del gruppo Monte dei Paschi di Siena, nota per l’attenzione al cliente e per una piattaforma completamente digitale, con costi contenuti e un’app ricca di funzionalità avanzate.

Il conto si gestisce al 100% online (pur esistendo filiali del gruppo sul territorio) e mette a disposizione carte, strumenti di investimento personalizzati e funzioni evolute come l’aggregatore di conti e i bonifici in stile chat. Tra le proposte spicca il conto Widiba Classic: semplice e completo, è gratuito per i primi 12 mesi, poi 4,50 euro al mese, sempre azzerato per gli under 30 e riducibile fino ad azzerarsi con l’accredito dello stipendio.

Con Widiba puoi inoltre avere:

carta di debito internazionale, compatibile con Apple Pay e Google Pay;

bonifici SEPA ordinari e istantanei illimitati e prelievi oltre i 100 euro gratuiti sugli ATM del gruppo;

casella PEC a disposizione;

depositi liberi o vincolati, deposito titoli e piattaforma di trading online.

Un’ultima raccomandazione: le condizioni economiche e le promozioni cambiano nel tempo, per cui prima di sottoscrivere qualsiasi conto è sempre bene verificare il Documento Informativo sulle spese e il Foglio Informativo aggiornato disponibili sui siti ufficiali degli istituti.